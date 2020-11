Anu Silfverberg pohtii teoksessaan katseen valtaa elokuvissa ja kysyy, millainen on taiteen ihmiskuva, jos vain miehet kertovat naisten tarinoita.

Toimittaja-kirjailija Anu Silfverberg on huojentunut.

Uusi teos on viimein kansissa. Sen tekoprosessi oli ehdottomasti hänen elämänsä hankalin. Kauhea, häpeällinen kokemus suorastaan.

Sinut on nähty (2020, Teos) on kirjoituskokoelma samaistumisen ja nähdyksi tulemisen tarpeesta sekä katseen vallasta taiteessa ja sen ulkopuolella.

Silfverberg, 45, on palkittu toimittaja, joka työskentelee Long Playn toimituspäällikkönä. Hän on aiemmin käsitellyt muun muassa vanhemmuutta (Äitikortti, 2013) ja ihmisten ja eläinten suhdetta (Luonto pakastimessa, 2011, He eivät olleet eläimiä, 2011)

Mutta miksi juuri tämä aihe tuntui Silfverbergiltä miltei mahdottomalta sanallistaa?

”Se meni niin luihin ja ytimiin ja ihon alle”, Silfverberg kertoo puhelimitse. Aihe on myös hyvin henkilökohtainen, hän lisää. Se liittyy sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, siihen mitä hän on oppinut elokuvista naiseudesta, itsestään.

Teksti oli vietävä raiteiltaan. Oli löydettävä uusia tapoja tuoda näkyviin se, mitä on pidetty itsestään selvänä ja normaalina.

Kyse ei ollut yksittäisestä havahtumisesta vaan hitaasta heräämisestä. Koko elämänsä elokuvaa rakastaneena ihmisenä Silfverbergiä alkoi vähitellen vaivata se, miten elokuvissa katsotaan naisia mutta ei nähdä heitä ihmisinä.

Naishahmot ovat usein kuin koristeita tai nukkeja, joiden satuttaminen tai pelastaminen toimii polttoaineena miesten tarinoissa.

Hän oli tottunut katsomaan – tai ohikatsomaan – oman sukupuolensa edustajia valkokankaalta lähinnä miesten silmin.

Elokuvakriitikon roolissa Silfverberg piti tökeröitä naiskuvia ulkotaiteellisena sivuseikkana. Niiden herättämät tunteet vaikuttivat henkilökohtaiselta ongelmalta.

Mutta vähitellen hän alkoi laskea puuttuvia naisia muualtakin, lasten animaatioista, asiantuntijaraadeista ja keikkalavoilta. Silfverberg katsoi aiemmin rakastamiaan elokuvia uusin silmin. Syttyi raivo.

Samalla häntä hävetti. Tuntui nololta pyytää taiteelta jotain, koska taiteelle ei ole ollut tapana esittää vaatimuksia.

”On hävettävää toivoa, että tulisi nähdyksi ja saisi eläytyä tarinoihin. Se kuulostaa lattealta ja itsekeskeiseltä.”

Hän tiedostaa silti, että yleensä ne, jotka tällaista pyyntöä eniten kritisoivat, ovat tottuneet siihen, että löytävät aina teoksista itsensä kaltaisia hahmoja.

Thelma ja Louise (1991) mainitaan Silfverbergin kirjassa esimerkkinä elokuvasta, jossa on kokonaiset naishahmot. Susan Sarandon ja Geena Davis Ridley Scottin ohjaamassa elokuvassa.­

Vuoden 2017 #metoo-liikkeen nousu teki viimein representaatiokysymyksestä eri tavalla ajankohtaisen. Käytyään lukuisia keskusteluja ystäviensä kanssa Silfverberg löysi ympäriltään saman kuplivan raivon miehistä kaanonia kohtaan.

Aihe ei tuntunutkaan enää mitättömältä.

”Tämä ei ole mikään naisasia, vaan kyse on taiteen koko ihmiskuvasta”, Silfverberg toteaa.

”Kyse on siitä, kenellä on mahdollisuus kertoa ihmisyydestä ja millä tavalla. On valehtelua väittää, että sillä ei ole väliä, kuka kertoo.”

Tekijän nostaminen tikunnokkaan herättää yleensä voimakkaita vastareaktioita.

Vuonna 2016 toimittaja-kirjailija Koko Hubara julkaisi kirjoituksen Laura Lindstedtin Finlandia-palkitusta teoksesta Oneiron. Hän piti sen juutalaisnaisen hahmoa ongelmallisena ja tunnisti sen kuvauksesta monia aiempia lukemiaan hahmoja.

Suomalainen kulttuurikenttä suuttui – Silfverberg mukaan lukien. Kuuluu taiteelliseen vapauteen, että kuka tahansa voi taiteen kautta samaistua kehen tahansa. Kun Silfverberg luki Hubaran tekstiä, tuntui, kun häneltä oltaisiin viemässä jotain.

Mutta kyse ei ollut vapauden rajoittamisesta. Näin Silfverberg kuvailee oivallusta teoksessaan:

Hubara luki romaanin ja kertoi, mitä koki. Siitä tuli hämminkiä, koska niin moni ajatteli, että yksi kokemus kieltää toisen. Mutta eihän niin tarvitse olla. Entä, jos vain koettaisi katsoa kohti, sietää?

Koko keskustelu, jota on käyty representaatiosta, liittyy lopulta taidetta suurempiin rakenteisiin. Hätäinen reaktio naisten tai vähemmistöjen esittämiä vaatimuksia kohtaan johtuu Silfverbergin mukaan siitä, että ne, jotka ovat tottuneet olemaan katsojia, joutuvat kääntämään katseen itseensä ja ominaisuuksiinsa.

Toisin sanoen ne, jotka ovat tottuneet olemaan vain ihmisiä ovatkin kenties ”valkoisia heteromiehiä”, mikä on suhteellisen uusi leima.

”Ymmärrän sen tunteen tosi hyvin, koska sehän ei tunnu kivalta”, Silfverberg sanoo.

Sellaista ihmistä, joka on näkyvissä ominaisuuksiensa kautta, voidaan katsoa ja osoittaa, ja häntä myös voidaan syyttää mistä vain, kaikesta. Tämä on tuttua kaikille niille, jotka ovat aina olleet sukupuolta, väriä, taustaa, seksuaalisuutta.

Monien on vaikea sietää koko keskustelua sukupuolesta ja etenkin taiteessa se herättää puhinaa. Silfverberg kertoo joskus ”länkyttäneensä” elokuvien naiskuvista cinefiileille ja saaneensa vastaukseksi raivoisaa silmienpyörittelyä. Asiasta valittaminen on ”hössötystä” ja ”ylireagointia”.

Mutta mitä jos osat käännettäisiin, Silfverberg kysyy kirjassaan. Mitä jos Tähtien sodassa kahlittuna kultaisissa bikineissä kiemurtelevan Leian tilalla nähtäisiin Luke Skywalker kultaisessa kalukukkarossa?

Prinsessa Leia (Carrie Fisher) bikineissään Richard Marquandin ohjaamassa Jedin paluu -elokuvassa. Elokuva sai ensi-iltansa 1983.­

Mitä, jos Martin Scorsesen ohjaamassa elokuvassa The Wolf of Wall Street (2013) olisi lukuisten naiskehojen sijaan nuoria poikia alasti tai puolialasti, hän jatkaa pohdintaa.

Kohuhan siitä syntyisi.

”Scorsesen elokuva on hyvä analyysin paikka. Kun olen puhunut sen kaameasta naiskuvasta, olen saanut kuulla, että sehän kertoo törkeistä talousrikollisista, joiden suhde naisiin on hirveä, pitäisikö sitä muka jotenkin stilisoida. Ei pitäisi. Ongelma ei ole päähenkilöiden katse naisiin vaan se, että sen leffan katse niihin on täsmälleen sama."

Margot Robbie ja Leondardo DiCaprio The Wolf of Wall Street -elokuvassa. Martin Scorsesen ohjaama elokuva valmistui vuonna 2013.­

Silfverbergin mukaan sivistynyt katsoja pystyy erottamaan nämä kaksi katsetta toisistaan: mikä on tekijän katse ihmisiin ja mikä on teoksen hahmojen katse ihmisiin. Silfverberg puhui katsojuudesta elokuvateoreetikko Laura Mulveyn kanssa. Hän on kehittänyt tunnetun käsitteen male gaze, mieskatse, jolla tarkoitetaan elokuvan esineellistävää katsetta naiseen. Mulvey sanoi, että katsojuus muuttuu ajan myötä. Voi alkaa huomata, milloin elokuva suhtautuu hahmoihinsa arvostavasti ja milloin taas esineellistävästi, juonesta ja hahmojen henkilöhistoriasta irrallaan.

”Kirjallisuudessa on puhuttu hyvästä lukijuudesta. Harvemmin puhutaan vastaavasti aktiivisesta katsomisesta elokuvien kohdalla. Myös katsojuus voi muuttua oman tietoisen etsimisen ja uudelleen katsomisen kautta”, Silfverberg kertoo.

Ehkä kun katsojat oppivat katsomaan uudella tavalla, myös taiteen kriteerit muuttuvat. Siitä lopulta on myös kyse, Silfverberg toteaa: representaation monipuolistuminen johtaa parempaan ja syvällisempään taiteeseen.

On myös helpompaa tehdä niin kuin on totuttu, eli kertoa samoja tarinoita samoista miehistä. Silfverberg haastatteli teokseensa teatteriohjaaja Susanna Kuparista, joka kertoo valaisevan esimerkin. Ollessaan teatterikorkeakoulussa dramaturgian ja ohjaamisen kurssilla sekä mies- että naisopiskelijat toivat kurssille käsikirjoitettuja kohtauksia, jossa mieshahmot toimivat mutta naisilla ei ollut omaa tahdon suuntaa. Kun naisille kirjoitettiin tahto, kohtauksista tuli paljon mielenkiintoisempia, koska ”kaikki henkilöt olivat elossa”.

Anu Silfverbergin teoksessa on paljon karnevalistisia keskusteluja kanonisoiduista teoksista, joissa on huonoja naishahmoja. ”Halusin näyttää, että naiset käyvät salaa tällaisia rienaavia ja raivopäisiä keskusteluja, joista paistaa turhautuminen.”­

Tunnetuin väline tarkastella naisten roolia elokuvissa on Bechdelin testi. Elokuva läpäisee sen, jos siinä on kaksi naista, jotka puhuvat keskenään jostain muusta kuin miehistä.

Bechdelin testiä on käytetty erinäisissä tutkimuksissa, joiden otannat vaihtelevat, mutta tulokset ovat samansuuntaisia. Jos käsikirjoitustiimi koostuu vain miehistä, noin puolet elokuvista reputtaa testin. Jos mukaan tulee yksikin nainen, testin läpäisee huomattavasti useampi elokuva.

”On selvästi nähtävissä ja numeraalisilla tutkimuksilla todistettavissa, että kun naiset tekevät elokuvia, myös naishahmot ovat syvempiä ja parempia. Se johtuu siitä, että me ihmiset nyt vain olemme vähän sokeita. Kun olemme itse keskiössä, unohdamme muut. Valkoiset ihmiset unohtavat ruskeat ihmiset, heterot unohtavat homot, miehet unohtavat naiset ja niin edelleen."

Suomessa tasa-arvo elokuva-alalla on parantunut huomattavasti vain muutamassa vuodessa. Viime vuonna Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea saaneista elokuvista 52 prosenttia oli naisen ohjaamia. Käsikirjoitusapurahoista jaettiin naisille tasan puolet. Ensi-iltaan tulleista fiktioelokuvista puolet oli naisen ohjaamia.

Vielä vuosina 2011–2015 elokuvatuotantoon suunnatusta julkisesta rahoituksesta naispuolisille elokuvataiteilijoille ohjattiin keskimäärin vain 24 prosenttia julkisista tuista, vaikka naistekijöiden osuus alalla oli tuolloin 43 prosenttia.

Myös Yhdysvalloissa naiselokuvantekijöiden määrä on nousussa. Vuonna 2019 sadan menestyneimmän elokuvan ohjaajista 89,4 prosenttia oli miehiä ja 10,6 prosenttia oli naisia. Vain vuotta aiemmin naisohjaajia isoissa elokuvissa oli vain 4,5 prosenttia.

Mutta Silfverberg toivoo, että tämä on vasta alkua.

”Se ei voi mennä niin, että jos nainen pääsee ohjaamaan elokuvan ja se on huono, niin palataan vanhaan. Laatu syntyy toistosta ja määrästä.”

Mutta millainen vaikutus representaatioilla lopulta on todellisuuteen? Tällaisia suoria yhteyksiä on todella vaikea tieteellisesti osoittaa, vaikka ne itse tuntisikin luissa ja ytimissä.

Silfverberg kirjoittaa Geena Davis -instituutin tutkimuksesta, jonka mukaan tyttöjen jousiammuntaharrastus lisääntyi Yhdysvalloissa 105 prosenttia vuodessa sen jälkeen, kun Disneyn Urhea-animaatiossa ja Nälkäpeli-elokuvassa oli nainen, joka ampui jousella.

"Se, että näkee kaltaisensa toimimassa antaa varmuutta, jokainen tuntee sen nahoissaan. Varsinkin lasten kohdalla sillä on valtava vaikutus, mikä heille kerrotuissa tarinoissa on mahdollista tytöille tai pojille."

Anu Silfverberg: Sinut on nähty. Teos. 208 s.