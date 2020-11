Netflixin Mustan kuningattaren nähtyään haluaisi puolestaan käyttää keskustelussa termiä ”Falkbeerin vastagambiitti”.

Tästä ei puhuta tarpeeksi! Areenassa on sarja, joka ruksii monta kohtaa omalta taidematkojen haavelistaltani, enkä ole ainoa.

Kun matkustaminen on pannassa, kaadan lasillisen portviiniä, vedän viltin korviin ja lähden Tadao Andon perässä Japaniin, Yves Saint Laurentin jäljille Marrakechiin ja Ragnar Kjartanssonin johdolla Islantiin. Kahdeksanosainen sarja pohtii taiteilijan ja paikan suhdetta.

Jaksot ovat vaihtelevantasoisia ja ainakin Japanin kohdalla materiaali tuntuu loppuneen kesken, mutta silti sarja synnyttää haaveita. Georgia O’Keeffe viehtyi New Mexicosta, ja itsekin voisin pimeyden ja kosteuden laskeutuessa harkita muuttoa aavikolle.

Taiteilijoiden mielimaisemat Yle Areenassa, areena.yle.fi.

Pohdintavelvollisuus

Tämä vuosi viimeistään on tehnyt selväksi, että valkoisten ihmisten on liian helppo kääntää selkäänsä rasismikeskustelulle ilmoittamalla, ettei värillä ole heille väliä. Jos emme tunnista rakenteellista ongelmaa, on sitä vaikea korjata.

Brittiläisen Reni Eddo-Lodgen kirja on hyvä kohta aloittaa pohtimaan sitä, miten omaan valkoisuuteensa suhtautuu. Kirjaa ei ole toistaiseksi suomennettu, mutta ruotsiksi se löytyy.

Reni Eddo-Lodge: Why I'm no longer talking to white people about race. Bloomsbury Publishing, 2017.

Tornitus poikineen

Anya Taylor-Joyn näyttelemä Beth ja Marcin Dorocinskin Vasily Borgov ottavat matsia Mustassa kuningattaressa.­

Queen’s Gambit eli Musta kuningatar on hyvää televisiota ja parasta šakki­televisiota, jota olen katsonut. Myönnän toki, että näkemykseni pohjautuu ainakin osittain sarjan lavastuksen ja 1960-lukulaisen glamour-puvustuksen erinomaisuuteen ja Anya Taylor-Joyn esittämän tyttöneron Bethin kummalliseen charmiin.

New York Times kuvailee Bethiä ”ajattelevan naisen Rockyksi”, ja samanlaista urheilujuhlan tuntua sarja kieltämättä tarjoaakin.

Bethin seuraaminen saa harmittelemaan, että oma šakki­ura kaatui kärsimättömyyteen, enkä siksi voi keskustella asiantuntevasti sisilialaisesta puolustuksesta, Falkbeerin vastagambiitista tai tornituksen käyttötavoista.

Televisio on opettanut, että fiksuille, kauniille tytöille usein käy miesten maailmassa jotain hirveää, mutta kolmen jakson perusteella sarja tuntuu poikkeuksellisen lempeältä. Mitä jos Bethin pahin vastustaja onkin hän itse? Siinäpä vasta jotakin.

Musta kuningatar Netflixissä.

Viikolla 44 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Margaret Atwood: Viimeisenä pettää sydän

2) Miika Nousiainen: Pintaremontti

3) Lars Kepler: Peilimies

4) Elena Ferrante: Aikuisten valheellinen elämä

5) Delia Owens: Suon villi laulu

6) Antti Holma: Kaikki elämästä(ni)

Tietokirjat

1) Ilkka Sysimetsä: Harva meistä on Frede rik

2) Heikki Aittokoski: Onnellisten saari

3) Saku Tuominen: Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on

4) Maria Pettersson: Historian jännät naiset

5) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

6) Sauli Miettinen: Jorma Uotinen