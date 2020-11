Ranskalaismaalarin teos oli alku merkittävälle suomalaiselle taidekokoelmalle.

Paul Signac: Seine, Grenelle, 1899. öljy kankaalle. Amos Rex, Sigurd Frosteruksen kokoelma.

Ranskalaisen Paul Signacin (1863–1935) öljymaalaus Seine, Grenelle vuodelta 1899 kuvaa tavallista päivää runsaan sadan vuoden takaisessa Pariisissa. Kimaltavan Seine-joen rannalla ongitaan. Tehtaiden piipuista tupruavien savupilvien takaa erottuu Eiffel-tornin profiili.

Maalauksessa voi nähdä kappaleen idyllistä laitakaupunkia mutta myös tuloillaan olevan modernin aikakauden merkit.

Ilmansaasteista ei 1800-luvun lopussa juuri puhuttu, ja impressionisteja suurkaupunkien savut ja sumut pikemminkin innostivat. Ne suodattivat auringonvaloa tavalla, joka tarjosi heille lumoavia atmosfäärisiä efektejä.

Jälki-impressionisteihin lukeutuvan Signacin maalauksessa kaupunki tehtaineen jää kuitenkin taka-alalle. Sen varsinainen aihe on sen toteutuksessa, lähes tieteellisessä tekniikassa, jonka Signac kehitti yhdessä kollegansa Georges Seurat’n kanssa.

Ajan uusimpia väriteorioita soveltamalla he pyrkivät maksimoimaan teostensa valovoiman levittämällä puhtaat värit kankaalle pieninä pisteinä. Ajatuksena oli, että värit sekoittuisivat vasta katsojan silmän verkkokalvolla.

Signacin maalaus on hyvä esimerkki paitsi hänen taiteestaan myös tekotavasta, jota kutsutaan pointillismiksi. Sen omisti Sigurd Frosterus (1876–1956), arkkitehti, joka tunnettiin myös taiteen keräilijänä, taidekriitikkona ja modernismin puolestapuhujana. Frosteruksen päätyö arkkitehtina on Stockmannin tavaratalo Helsingin keskustassa. Hänen taidekokoelmansa on talletettu parin korttelin päähän, Lasipalatsin Amos Rex -museoon.

Frosterus osti teoksen sen valmistumisvuonna arkkitehti Henry van de Veldeltä. Hän tunsi ihailemansa arkkitehdin työskenneltyään nuorempana tämän toimistossa Weimarissa Saksassa. Vierailu Weimariin oli Frosteruksen häämatka ja maalaus häälahja hänen puolisolleen Emmy von Kramerille.

Perimätieto kertoo, että Frosterus tästä syystä sai teoksen erityisen edulliseen hintaan. Se oli myös alku lopulta runsaat sata teosta käsittävälle taidekokoelmalle, jonka keskeisiä taiteilijoita ovat Magnus Enckell ja Alfred William Finch.

Kuvan takana -sarja esittelee kiinnostavia teoksia suomalaisista kokoelmista.