Charlie Morrow’n monipuolinen ura on esillä Taidehalli Kohtassa.

Ääni-installaatio

Charlie Morrow: A Gathering 22.12. saakka Taidehalli Kohtassa (Työpajankatu 2 B, rakennus 7). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Anagrammirunoja, improvisaatiota suurella simpukalla, musiikkikollaaseja ja julisteita kokeellisen musiikin tapahtumista.

Taidehalli Kohdassa esillä oleva Charlie Morrow’n (s. 1942) monipuolinen näyttely, A Gathering, viittaa vuonna 1977 New Yorkissa järjestettyyn parantajien kokoontumiseen. Nimi kiinnittää näyttelyn samalla New Yorkin kaupunkiin, joka oli yhdysvaltalaisen avantgarden keskus 1960- ja 70-luvuilla.

Suomessa runsaat 20 vuotta yhdessä kumppaninsa, kääntäjä Maija-Leena Remeksen kanssa asunut Charlie Morrow on yhdysvaltalainen säveltäjä, kokeellisen musiikin tekijä, äänitaiteilija ja runoilija.

Monipuolisena tekijänä Morrow on myös järjestänyt lukuisia kokeellisia tapahtumia. New Yorkin avantgardekentän lisäksi Morrow’n nimi liitetään Fluxukseen. Harva on työskennellyt sellaisten legendojen kuten John Cagen, Charles Ivesin tai Alison Knowlesin läheisyydessä.

Yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen avantgardistisen musiikin välille tehdään usein ero.

Siinä missä Euroopassa hallitsi modernistinen metodisuus ja niin sanottuun korkeaan taiteeseen kiinnittyminen, Yhdysvalloissa kokeellinen musiikki suuntautui pois länsimaisen taidemusiikin perinteestä ja hakeutui massakulttuurin ja jäykkien taidemusiikin esityskonventioiden vastavoimaksi.

Tuolle kentälle oli ominaista avoimuus, henkisyys, omaehtoisuus ja monitaiteisuus. Nämä kaikki piirteet ovat kuultavissa myös Morrow’n tuotannossa.

Kohdassa Morrow’n yli kuusi vuosikymmentä kestänyttä praktiikkaa voi lähestyä taidehallin seinälle ripustettujen julisteiden, tilassa soivan musiikin ja lukuisten videoiden avulla.

Julisterivistön edessä suorastaan harmittaa. Olisi ollut upeaa päästä seuraamaan Morrow’n ja Charles Ivesin Lincoln Centerissä järjestettyä yhteiskonserttia vuonna 1973, jonka jälkeen Morrow siirtyi entistä voimakkaammin pois suurista instituutioista.

Lincoln Centerin konserttiin verrattuna hyvin erilainen elämys on varmasti ollut vuonna 1983 järjestetty The Heavyweight Sound Fight. Siinä Morrow otti avantgardistisessa nyrkkeilyottelussa yhteen Carles ”Barcelona Bull” Santosin kanssa.

Kuuntelemista galleriassa riittää kokopitkän konsertin verran. Satuin paikalle hauraan Very Slow Gabrielin (1957) aikana, joka venyttää Giovanni Gabrielin Sonata Pian’ e Forten (1597) moninkertaisesti hidastetuksi versioksi. Rotaatiossa vilahti myös äänellinen muotokuva, Marilyn Monroe Collage (1967), otteita eri instrumentteja tutkivasta Wave Music -sarjasta sekä monia harvoin kuultuja äänityksiä Morrow’n uran varrelta.

Näyttelyyn suunnatessa korvat kannattaa avata jo portaikossa. Porraskäytävään on installoitu Morrow’n julkisia ääniteoksia, kuten Marimekolle ­sävelletty, veden äänistä koostuva Raidat.