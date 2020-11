Jarmo Mäkilän uusissa maalauksissa kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Narkissos-maalauksen (2019) mallina on ollut Ville Valo.­

Maalaustaide

Jarmo Mäkilä: Varjojen maa 15.11. saakka Galerie Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Jarmo Mäkilä (s. 1952) teki pitkään maalauksia, veistoksia ja installaatioita, joiden lähtö­kohdat olivat hänen lapsuudessaan länsisuomalaisessa pikkukaupungissa. Poikaporukan arvoituksellisia seikkailuja on saatu seurata 2000-luvulla muun muassa suurissa museonäyttelyissä Helsingissä, Porissa ja Tampereella.

Vuodet ovat kuluneet ja poikien on tullut aika poistua. Viimeinen heistä seisoo pronssiin valettuna kuin muistomerkki ja tervehtii näyttelyyn tulijoita.

Jarmo Mäkilä: Lumiukko (2020), öljy kankaalle.­

Mäkilän uusien teosten näyttämöt ovat kahdenlaisia. Toinen on lehtensä pudottanut sumuinen pajukko, jollaisia näkee kaupunkien liepeillä, toinen on globalisaation tyhjentämä teollisuus­tila. Toinen on puhdas ja rajaton, toinen suljettu ja rähjäinen.

Poikajoukon paikan ovat ottaneet lihaksikkaat tatuoidut miehet, jotka lyövät nyrkkeily­säkkiä. Moottoripyörä ja musta korppi sen päällä alleviivaavat teosten muutenkin maskuliinisuuden kliseillä ladattua symboliikkaa.

Jarmo Mäkilä: Kain ja Abel, öljy kankaalle, 2020.­

Keskeinen hahmo teoksissa on koira, ehkä taiteilijan alter ego, joka pyörii nyrkkeilijöiden jaloissa ja haukkuu lumiukkoa metsässä. Samalla sen levoton olemus kertoo, ettei kaikki kuvassa ole sitä miltä näyttää. Tunnelma on epämukava ja jännittynyt. Paikoin minusta tuntuu siltä kuin todistaisin jotain, joka ei ole minulle tarkoitettua.

Mäkilän taide on rikas ja kiehtova keitos. Hänen lähtökohtansa ovat todellisuuden realistisessa esittämisessä, mutta hän sekoittaa teoksiinsa aineksia taiteen historiasta ja populaarikulttuurista, elokuvasta ja kirjallisuudesta.

Teosten sisällöllinen epämääräisyys on ilmeisen harkittua. Ne ovat täynnä vihjeitä ja viittauksia, jotka synnyttävät kertomusten alkuja ja ruokkivat kollektiivista alitajuntaa, mutta jotka lopulta jäävät leijumaan ilmaan. Kun katsoja lisää näkemäänsä omat kokemuksensa ja mielikuvansa, hän kietoo itsensä samalla tulkintojen sakeaan verkkoon.