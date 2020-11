Perusasetelmiltaan Belgravia-sarja on kuin Downton Abbey viktoriaanisen ajan Lontoossa.

Supermenestyssarja Downton Abbeyn käsikirjoittaja Julian Fellowes on yhä kuvioissa mukana. Keväällä valmistui uusi sarja Belgravia, joka perustuu hänen 2016 ilmestyneeseen saman­nimiseen romaaniinsa. Se on ilmestynyt myös suomeksi.

Sarjan tunnistaa Fellowesin luomaksi, sillä se on perusasetelmiltaan ikään kuin Downton Abbey, joka on muuttanut maaseudulta viktoriaanisen ajan Lontooseen, uutuuttaan hehkuvaan hienostokaupunginosaan Belgraviaan. On pääpari, heidän kotinsa ja palveluskuntansa.

Mutta on erojakin. Trenchardit ovat kauppiasperhe, ja aviomies on nousukas, jolle vaimo yrittää opettaa tapoja. Vasta­pareina on kaksi muuta perhettä, Bellasisit ja Greyt.

Tarina alkaa kuitenkin Brysselistä ja tanssiaisista, joiden jälkeen miehet lähtevät Waterloohon taistelemaan. Tantereelle jää muun muassa Trenchardien tyttären rakastettu, Bellasisien poika Edmund.

Alun jännitteitä luodaan kahden vahvan naishahmon, rouva Trenchardin ja Edmundin äidin, Brockenhurstin kreivittären välille. Salaisuudet avataan yllättävänkin nopeasti, ja juoni on yksinkertainen, mutta sarjassa on vain kuusi jaksoa, jotka kattavat romaanin tarinan. Kakkoskaudesta on vasta huhuttu, joten henkilöihin ei kannata kiintyä liikaa. On täysin mahdollista, että koko sarja on tässä.

Naispääosissa näyttelevät Tamsin Greig ja Harriet Walter, molemmat aivan huippuja. Herra Trenchardina nähdään aina yhtä vetovoimainen Philip Glenister. Palveluskunnassa erottuu Saskia Reevesin näyttelemä kamarineiti.

Näiden näyttelijöiden varassa sarja pysyy kuosissaan, vaikka se muuten on yllätyksetön.

Belgravia, TV1 klo 21.10 ja Yle Areena.