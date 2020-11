Amerikkalainen murhajännäri on tarpeeton tulkinta Oscarilla palkitusta argentiinalaistrilleristä

Katseeseen kätketty -elokuvassa selvitetään teinitytön murhaa. Lopputulos on kaavamainen ja epäuskottava.

Katseeseen kätketty ★★

The Secret in Their Eyes, USA 2015

Hero klo 21.35 (K12)

Chiwetel Ejiofor on terrorismia tutkiva FBI-agentti, Nicole Kidman syyttäjän toimiston tut­kija ja Julia Roberts työtoveri, jonka teinitytär löytyy surmattuna ja raiskattuna. Syylliseksi epäilty mies nauttii suojelua tietolähteenä, ja tapaus ratkeaa lopullisesti vasta 13 vuotta myöhemmin. Huonosti hallitut aikasiirtymät ovat vain yksi elokuvan ongelmista.

Billy Rayn murhajännäri Katseeseen kätketty on vaatimaton ja tarpeeton uusintatulkinta Juan José Campanellan trilleristä El secreto de sus ojos. Parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Oscarin voittanut Campanellan työ pohjautuu Eduardo Sacherin romaaniin, ja se on esitetty tele­visiossakin kolmesti, joten sen ansiot ovat monille tuttuja.

Argentiinalaiset hyödynsivät poliittisena taustanäyttämönä presidentti Péronin kuolemaa ja vuoden 1974 kaaosta, amerikkalaiselokuva taas 9/11-iskun jälkeistä ilmapiiriä. Surun ja syyllisyyden tutkimisen asemasta elokuvasta rakentuu kaavamainen ja epäuskottava koston hyväksyntä.