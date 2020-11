China Mosesin äiti on Umon solistina kymmenkunta kertaa laulanut Dee Dee Bridgewater.

Jazz

China Moses ja Umo Helsinki Jazz Orchestra kapellimestarinaan Ed Partyka Savoy-teatterissa 5.11.

Hän lähettää teille terveisiä ja kertoo kaipaavansa teitä, huikkasi laulaja-lauluntekijä China Moses ensimmäisen Suomen konserttinsa alkupuolella ja sai jazzorkesteri Umon muusikot hymyilemään muikeasti.

Ja hyvä syy siihen olikin.

Nimeltä mainitsematon hän on Los Angelesissa syntyneen China Mosesin äiti Dee Dee Bridgewater, 70, joka on laulanut Umon vierailevana solistina ainakin yhdeksän kertaa sekä käynyt Suomessa muutaman kerran myös muissa yhteyksissä, viimeksi Pori Jazzissa heinäkuussa 2015. Bridgewaterin vaiheita seuranneet tietävät, että hän on ennen kaikkea moneen rytmimusiikillisen tyyliin vaivattomasti venyvä vähän teatraalinen tulkitsija, jonka taiteilijaidentiteetti on vaihdellut yhteistyökumppaneiden ja asiayhteyksien mukana.

Hän on muun muassa tehnyt tribuuttialbumit Duke Ellingtonille ja Horace Silverille, tulkinnut muun muassa levylliset saksalaisen Kurt Weillin sävellyksiä ja ranskalaisia romanttisia iskelmiä ranskaksi sekä laulanut viimeksi nuoruusvuosiensa rouheita soul-klassikkoja levylle Memphis...Yes, I’m Ready.

Kuusi albumia julkaisseen China Mosesin suunnittelemassa puolentoista tunnin konsertissa oli samantyyppinen lähtökohta: valitaan mikä sattuu sytyttämään, eikä edes yritetä tavoitella johdonmukaisuutta.

Pitkän uran mitassa tällainen moniaineksisuus saattaakin toimia, mutta yksi konsertti on kova pala – ainakin ilman kantavaa sovituksellista ideaa ja tulkinnallista ylivertaisuutta. Nyt ne puuttuivat ja Savoy-teatterin yhdentoista laulun konsertti muistutti puolittain keräilyerää.

Toki China Mosesin esiintymisen avanneet kuluneet Tobacco Road ja Caravan olivat mukavia, vaikka jälkimmäinen ennen kaikkea Manuel Dunkelin sovituksen ja Pepa Päivisen väkevän, melkein kolmeminuuttisen baritonisoolon ansiosta.

Valitettavasti niiden jatkoksi valitut, Michael Abenen sovittamat Come Together ja Sunshine of Your Love eivät edenneet juuri minnekään– eivät siksi, että olivat alkujaan rockeja tai että olivat edelleen vanhahtavan ”rockaavia”. Ne muistuttivat vain vuosista, jolloin Mosesin ihailemat vanhemman polven amerikkalaiset jazzlaulajat yrittivät epätoivoisesti tavoitella uutta, nuorta yleisöä.

Tulkitsijana Moses oli myös aivan toista luokkaa konsertin soulahtavimmissa kappaleissa, Bill Withersin funkahtavassa hitissä Use Me ja kahteenkin kertaan esitetyssä, Millie Jacksonin levyttämässä räväkän riehakkaassa laulussa You Created A Monster.

Todellisen minänsä ja taiteilijaminänsä tavattoman luontevasti esiintynyt Moses pani peliin vasta säveltämissään ja sanoittamissaan uusissa kappaleissa, jotka Umon kapellimestari Ed Partyka oli sovittanut tähän konserttiin. Niissä China Moses saavutti juuri sellaisen tunnetason, joka olisi saanut mieluusti kannatella koko konserttia.