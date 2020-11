Uuden Paramount+-palvelun kymmenosaisen On Becoming a God in Central Florida -sarjan päähenkilö hurahtaa verkostomarkkinointiin.

Tarina alkaa Walkman-kasettisoittimesta, josta kaikuva ääni lupaa rikastumista. Travis Stubbs (Alexander Skarsgård) kuuntelee verkostomarkkinointigurua lakkaamatta, välillä myös toimistotyössään ja haaliessaan lisää jäseniä omaan verkostoonsa. Päivä on täynnä työtä ja pää unelmia, mutta perheen pankkitiliä ne eivät lihota. Travisin unisaldokin on laiha.

On Becoming a God in Central Florida -sarjan päähenkilö ei kuitenkaan ole Travis vaan tämän puoliso Krystal Stubbs (mainio Kirsten Dunst). Krystal työskentelee pienellä palkalla vesipuistossa ja viettää illat yksin kotona pienen vauvan kanssa. Hänen uskonsa päivittäistavaroita, kuten vessapaperia ja käsisaippuaa, myyvään verkostoon ja aviomieheen horjuu, kun luvattua elin­tason nousua ei ole tapahtunut kahden vuoden jälkeenkään.

Krystal Stubbsin (Kirsten Dunst) puolisoa Travisia esittää Alexander Skarsgård.­

Krystal antaakin uhkauksen miehelleen, joka aikoo keskittyä täysipäiväisesti verkostoonsa. Jos Travis ottaa lopputilin päivätyöstään, menettää hän samalla Krystalin.

Robert Funken ja Matt Lutskyn luoma sarja sijoittuu vuoteen 1992 ja floridalaiseen pikkukaupunkiin Orlandon lähellä.

Köyhyydessä kasvanut Krystal elää jo unelmaansa: hänellä on oma talo ja perhe. Travisille turvallisuus ei riitä: hän halajaa miljonääriksi.

Kymmenosaisen sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa murskaavat molempien unelmat. Krystal on vaarassa olla jälleen köyhä, joten hän tarttuu tosissaan verkostomarkkinointiin. Häntä ei aja usko lupauksiin, verkoston pomoon Obie Garbeau II:een (Ted Levine) tai omaan jakelijaansa Codyyn (Thédore Pellerin). Häntä ajaa selviytymisen pakko.

Tahtonainen Krystal on vastinkappale Kirsten Dunstin toiselle tunnetulle tv-roolille, Fargon kakkoskauden Peggylle. Dunst todistaa koomiset lahjansa tälläkin kertaa tummasävyisen huumorin parissa.

Vetävästi alkava sarja näyttää tuottavaksi bisnekseksi naa­mioidun verkoston eräänlaisena kulttimaisena pyramidihuijauksena, jonka johtaja nauttii varauksetonta ihailua ja jossa varoja liikutellaan yläportaalle. Verkostomarkkinointi toimii myös vertauskuvana työkulttuurille, jossa jokainen on yksityisyrittäjä, tai politiikalle, jossa pienipalkkaiset suostutellaan järjestelmän osasiksi lupauksilla vauraudesta.

Satiiri lypsää kutkuttavasti amerikkalaista unelmaa, jossa jokainen on tuleva miljonääri. On Becoming a God in Central Florida -sarjassa tavoite on alati vain muutaman jakelijan, vessapaperirullan ja saippuapullon päässä.

Sarja esitetään Paramount+-palvelussa, joka on Suomessa katsottavissa TeliaTV:n ja Ruutu+:n kautta. Paramount+ lanseeraa oman suoratoistopalvelunsa ensi vuoden alussa.

On Becoming a God in Central Florida, Paramount+. (K12)