Vartiaisen ja Pekka Veikkolaisen yhteisissä dokumenteissa mennään ötököiden sisään ja nähdään hurjia näkymiä.

Hannes Vartiainen on tehnyt Pekka Veikkolaisen kanssa luontodokumentteja, jotka saavat Tähtien sotien ja muiden tieteis­elokuvien avaruusotukset näyttämään kesyiltä.

Myös röntgentomografia ja niiden muut välineet kilpailevat leffojen tehosteteknologian kanssa edistyksellisyydestä.

Pian nelikymppinen Vartiainen valokuvasi koko teini-ikänsä ja oli kiinnostunut elokuvista. Hän opiskeli ohjausta Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa 2000-luvun alussa, mutta tuskin itsekään aavisti, millaisia elokuvia aikanaan tekisi.

”Jo lukiossa oli selvää, että haluan tehdä elokuvia, mutta silloin mielessä olivat näytelmäelokuvat. Niiden ohjaamista opiskelinkin. Stadian aikaan dokumentit tuntuivat eettisesti hankalilta, kun niissä puututaan oikeiden ihmisten elämään”, Vartiainen muistelee.

Hänen ja Veikkolaisen dokumenteissa ei usein näykään ihmisiä. Esimerkiksi parivaljakon esikoinen Hanasaari A (2009) kuvaa purettavaa hiilivoimalaa. Erään hyönteisen tuho (2010) ja Yöperhosten salattu maailma (2015) käsittelevät hyönteisiä.

Hanasaari A:n vaikuttavat näyt on koostettu yli puolesta miljoonasta valokuvasta. Niiden käsittelyssä on käytetty muun muassa animaatiota.

Hyönteisdokumenteissa mennään tieteeseen kehitetyillä tekniikoilla ötököiden sisään ja saadaan aikaan hurjia näkymiä.

”En usko, että nuoruuden ajatuksilla on ollut vaikutusta aihevalintoihin. Olemme tehneet elokuvia aiheista, jotka ovat kiinnostaneet. Enää en näkisi ongelmaa tehdä dokumenttia ihmisistä”, Vartiainen tuumii.

Eniten ihmisiä on ollut Puheenvuoro-dokumentissa (2017), joka on leikattu Tampereen kaupunginvaltuuston istunnossa kuvatusta materiaalista. Se venyi loputtomiin, kun jotkut valtuutetut kävivät viivytystaistelua raitiovaunun rakentamista vastaan loputtomilla puheenvuoroilla.

Tolkuttomassa istunnossa puhetta johti Sanna Marin, joka on nykyisin pääministeri. Usein dokumenttien aiheet kehittyvät ja henkilöhahmot elävät kiinnostavasti ensi-illan jälkeen.

”Se muistuttaa poliittista pilapiirrosta. Siinäkin henkilöt pysyvät poliitikon roolissa eikä heidän elämäänsä mennä sisään. Sanoin jo silloin, että Marinista tulee presidentti tai pääministeri. On ollut hienoa katsoa, kuinka hyvin hän ohjaa koronalaivaa.”

Myös Hätäkutsu-elokuvan (2013) yksi aihe on herännyt äskettäin henkiin. Sen ääniraita koostuu hätäkeskukseen tulleista puheluista ja onnettomuuksien yhteydessä käydyistä radiokeskusteluista.

Mukana on Estonia-laivan uppoaminen. Äskettäin dokumenttisarjan kuvauksissa laivan kyljestä löytyi reikä, jota ei ole ennen huomattu. Siitä aiotaan aloittaa uudet tutkimukset.

”Estonia kuuluu Pekan ja minun nuoruuden muistoihin ja oli yksi tärkeä Hätäkutsun lähtökohta. Luin silloin lehdistä kaiken aiheesta. Maallikkona en lähde arvailemaan, löytyykö sieltä mitään uutta, mutta hyvä, että tutkitaan.”

Vartiaisen ja Veikkolaisen yhteistyö on suomalaisen elokuvan merkittävimpiä. Heidän tuotantonsa koostuu lyhytelokuvista, joita ei osata aina arvostaa niin paljon kuin ne ansaitsisivat.

Maailmalla varsinkin heidän luontodokumenttinsa ovat saaneet huomiota jo tekniikkansa ansiosta. Siitä kertoo sekin, että he löytyvät englanninkielisestä Wikipediasta mutta eivät suomenkielisestä.

Tiedekeskus Heurekan kanssa tuotettu Yöperhosten salattu maailma on tehty planetaarioiden puolipallon muotoisella kankaalla esitettäväksi. Kuva tulee katsojien ympärille ja antaa kolmiulotteisen vaikutelman ilman laseja.

Dokumentti esittelee yleisölle hyönteisten pientä maailmaa sisältä päin. Sekä toteutuksessa käytetty röntgentomografia että esityksissä käytetty tekniikka ovat siis edistyksellisiä.

Gentin yliopisto Belgiassa on ollut arvokas yhteistyötaho tieteessä ja teknologiassa.

”Jo Erään hyönteisen tuhossa käytimme samaa kuvaustekniikkaa. Pienten hyönteisten kuvaamiseen tarvittiin uusia välineitä, joilla maailmaa voi katsoa uudesta kulmasta, nähdä eri tavalla. Tutkijatkaan eivät osaa aina selittää, mitä kuvissa näkyy. Se on kiehtovaa.”

Uusimmassa elokuvassaan Meren uumen (2019) Vartiainen ja Veikkolainen kuvaavat Itämerta ja maailman valtameriä. Siinä mennään välillä eläinmaailmassa vastakkaiseen suuntaan kuin hyönteiselokuvissa.

”Tongalla kuvasimme valtavia valaita lähietäisyydeltä. On ihmeellistä ajatella, että ne ovat nisäkkäitä kuten me, isossa mittakaavassa melkein lähisukulaisia. Näiden elokuvien tekeminen on ollut kuin salapoliisityötä ja retkeilyä tuntemattomassa metsässä.”

Vartiainen ja Veikkolainen ovat tehneet yhteistyötä keskeytyksettä kymmenen vuotta.

Nyt Vartiainen antaa syntymäpäivähaastattelun puhelimitse Hampurista, jossa hän asuu perheensä kanssa. Sieltä hän tekee etätöitä Oktober-elokuvayhtiön tuotantopäällikkönä.

”Olemme tehneet Pekan kanssa tauotta suunnilleen elokuvan vuodessa. Nyt meillä ei ole sel­keää suunnitelmaa seuraavasta, mutta on luksusta, että ehdimme miettiä rauhassa jatkoa.”