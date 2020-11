Riku Rantala korostaa, ettei sponsori Fortumilla tai muilla ulkopuolisilla ole ollut minkäänlaista sananvaltaa sarjan sisältöön tai vierasvalintoihin.

Kun energiayhtiö Fortum ja Nelonen kertoivat lokakuussa uudesta keskusteluohjelmastaan Riku Rantala ja 100 kysymystä ­ilmastosta, alkoi ryöpytys.

Fortumin markkinoinnissaan esiin tuoma ilmastohuoli oli vaikuttanut monista tekopyhältä: samaan aikaanhan yhtiö oli hankkinut enemmistöosuuden saksalaisesta energiayhtiöstä Uniperista, jonka tuotannosta suuri osa perustuu fossiilisiin polttoaineisiin ja joka avasi juuri uuden kivihiilivoimalan Datteln 4:n kovan arvostelun saattelemana.

Sosiaalisessa mediassa osansa sai myös ohjelman juontaja Riku Rantala, joka on profiloitunut mediassa maailmanparantajaroolissa.

Arvostelun Rantala kestää. Se riepoo, että ohjelman sisältöä kritisoidaan ennen kuin ensimmäistäkään jaksoa on nähty.

”Mutta sehän ei ole somessa mitään uutta”, hän sanoo.

Uutta on Rantalan mukaan se, että kaupallisella viihdekanavalla esitetään parhaaseen katseluaikaan kuuden jakson verran ­vakavaa puhetta ilmastosta.

”Uskon, että ohjelma antaa ihmisille rakennuspuuta asioiden ymmärtämiseen. Somehuutelu sellaiseen verrattuna on hyttysenpaskaa.”

”Meidän lähtökohtanamme on poiketa yleisestä linjasta, jossa haetaan kaksi vastakkaista kantaa karjumaan toisilleen, saarnaamaan omille käännytetyilleen ja tekemään identiteettipolitiikkaa.”

Vaikka pyrkimys on vuoropuheluun, ohjelmassa käydään kriittistä keskustelua. Osansa saa myös Fortum.

Rantala kertoo aloitteen sarjaan tulleen yhtiöltä. Fortum ehdotti Youtube-ohjelmaa ilmastokriisistä. ”Sanoimme, että haluaisimme tehdä asiat isommin. Totesimme myös, että ohjelman tulee olla journalistinen ja että journalistinen päätösvalta pidetään meillä.”

Rantala korostaa, ettei Fortumilla tai muilla ulkopuolisilla ole ollut minkäänlaista sananvaltaa sisältöön tai vierasvalintoihin.

Keskustelijoina on Fortumin ja muiden yritysten edustajia, tutkijoita, kaupunkipäättäjiä ja kansalaisaktivisteja. Avausjaksossa mukana ovat Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo, Wärtsilän Saara Kujala, Greenpeacen Kaisa Kosonen ja ilmastoaktivisti Laura Kolehmainen.

”Jos ekan jakson teema on energia ja yleisöltä on tullut paljon kysymyksiä siitä, miksi Fortumin hankkima yhtiö Uniper on avannut hiilivoimalan Saksassa, olisin ihan paska toimittaja, jos en hoitaisi Fortumin toimaria vastaamaan.”

Rantala sanoo toki ymmärtävänsä, että joku voi suhtautua ohjelmaan epäluuloisesti.

”Mutta jos vielä ohjelman nähtyään ajattelee, että sisältö on jotenkin Fortumin viherpesua, niin sitten on jo niin harhainen henkilö, ettei sellaisella mieli­piteellä ole paljoa painoarvoa.”

Kai yhtiöllä silti joku syy on ohjelmaidealleen?

”Fortumilla on totta kai mahdollisuus hyödyntää ohjelman herättämää huomiota omassa markkinoinnissaan.”

Riku Rantala ja 100 kysymystä ilmastosta, Nelonen klo 19.00 ja Ruutu. Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.