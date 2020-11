Unilentäjän ääniraidassa on äänimaisemia muun muassa Japanista, Intiasta, Balilta, Sveitsin alpeilta ja Egyptistä.

Rentoutuskasetit olivat 1980-luvun ilmiö. Kai Rantalan ja Katariina Kailan Unilentäjän ääniraidan alussa on jotain samaa, mutta luvassa on ihan muuta. Johdannon jälkeen päästään ­äänimatkalle.

Rantala on äänittänyt sarjassa kuultavia äänimaisemia muun muassa Japanissa pyhällä Kurama-vuorella, Kusatsun kuumissa lähteissä, puja-seremoniassa Intiassa, Balilla, Sveitsin alpeilla, Keralan viidakossa sekä Kheopsin pyramidin käytävillä ja Kuninkaan kammiossa.

Lopputulos on yhdistelmä äänitaidetta ja musiikkiohjelmaa, jossa biisit soivat genrerajoista välittämättä dramatisoituina ­äänimaisemien kanssa. Toteutuksessa on käytetty 3d-tekniikkaa, eli varsinkin kuulokekuuntelussa on vahva tilan tuntu.

Erilaiset veden äänet, linnut ja valaiden laulut eivät ole kovin yllättävää materiaalia, mutta se ei haittaa, kun meininki on näin hyvä – ja kuullaan toki paljon muutakin. Levollinen teos mahdollistaa matkailun vaikka omalla kotisohvalla. Ilmastoystävällistäkin tämä fiilistely siis on.

Unilentäjän ääniraita, Yle Areena.