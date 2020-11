Päivän tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Omena putoaa ★★

(Suomi 1952) Valentin Vaalan veijarikomediassa köyhä nuori nainen (Toini Vartiainen) havittelee teollisuusneuvoksen (Valtteri Virmajoki) rahoja.

Matrix Reloaded ★

(USA 2003) Neon (Keanu Reeves) on pelastettava ihmisten maanalainen kaupunki Siion. Sarjan tuskallisen ylipitkä toinen osa on täysi pannukakku. Ensimmäisen osan tyylikäs visuaalinen ilme on hautautunut efektimössöön. Elokuva etenee tylsästä taistelukohtauksesta toiseen, ja dialogi on pseudofilosofista jorinaa. Leffa sisältää elokuvahistorian naurettavimman suutelukohtauksen. (K12)

The Neon Demon ★★★★

(USA 2016) 16-vuotias aloitteleva malli (vakuuttava Elle Fanning) on niin hyvännäköinen, etteivät hänen kollegansa pysty nielemään kateuttaan. Nicolas Winding Refnin psykologinen kauhuelokuva on tyylikäs. (K16)

