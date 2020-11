Kauhuklassikko Jekyll & Hyden tanssisovitus on kuin pantomiiminen melodraama, jonka katsojan pitää lukea juoniseloste huolella

Robert Louis Stevensonin alkuperäisteoksen on nähty viittaavan muun muassa jakomielitautiin, juoppohulluuteen tai piilohomouteen tai seksimaniaan.

Tanssi

Jekyll & Hyde Kansallisoopperassa. Koreografia Val Caniparoli, musiikki Frédéric Chopin, Krzysztof Penderecki, Henryk Górecki, Wojciech Kilar, Henryk Wieniawski, musiikinjohto Garret Keast, visualisointi David Israel Reynoso, valosuunnittelu Jim French, Kansallisbaletin tanssijat päätehtävissä Antti Keinänen, Lucas Jerkander, Michal Krčmář, Hanako Matsune, Rebecca King ja Salla Eerola.

On kunnioitettavaa, että Kansallisbaletti tarjosi pitkästä aikaa suurimuotoisen kansainvälisen kantaesityksen.

Kantaesityksiin liittyy kuitenkin riskinsä, sillä lopputulosta ei voi etukäteen taata. Yhdysvaltalaiskoreografin Val Caniparolin tulkinta tohtori Jekyllin ja herra Hyden tarinasta on eittämättä kunnianhimoinen hanke. Se jätti kuitenkin toivomisen varaa.

Teos perustuu skotlantilaisen Robert Louis Stevensonin vuona 1886 kirjoittamaan samannimiseen kauhuklassikkoon, josta on tehty satoja näyttämöversioita, elokuvia ja tv-sarjoja.

Kuten ikivihreältä myytiltä voi odottaakin, sitä on tulkittu monin tavoin.

Jekyllistä ja hänen pahasta kaksoisolennostaan Hydestä kertovan tarinan on nähty viittaavan milloin jakomielitautiin, huumeriippuvuuteen, juoppohulluuteen, piilohomouteen tai patologiseen seksimaniaan.

Stevenson ei itse tekstissään anna avaimia arvoitukseen. Juuri se tekee kirjasta niin kiehtovan ja mielikuvitusta kutkuttavan.

Jo Stevensonin elinaikana hänen bestsellerinsä näyttämösovitusten ongelmana oli keskeisten naisroolien puuttuminen. Niitä alettiin lisätä tarinaan vaikkapa hyväluontoisten ilotyttöjen hahmossa. Koreografi Caniparoli jatkaa tulkinnassaan samaa linjaa.

Roolihenkilöihin on kaiken kukkuraksi lisätty keuhkosairauteen kuollut kirjailija itse, jonka oopiumihoureisena unena koko draama näyttäytyy. Se ei välttämättä helpota katsojan tehtävää, kun hän yrittää hahmottaa kuka kukin on ja mitä kulloinkin on tekeillä.

Tuotanto on harjoitettu metodilla, jota korona-aikana voi luonnehtia uudeksi normaaliksi. Koreografi on ohjannut harjoituksia etänä kotoaan Philadelphiasta ja hänen assistenttinsa puolestaan San Franciscosta käsin. Koska turvavälit eivät salli montussa koko orkesteria, kuullaan suuret orkesteriosat esityksessä nauhalta.

Liekö etäohjaus syynä siihen, että tanssillisesti teos lähtee lentoon vain pätkittäin. Jekyll & Hyde on pikemminkin pantomiiminen melodraama, sillä tanssi itsessään ei juuri vie tapahtumia eteenpäin. Tulkintaan lisätyt suuret juhlakohtauksetkin jäävät vähäverisiksi ja ylipitkät mielisairaala- ja bordellikohtaukset ovat luvattoman kliseisiä.

David Israel Reynoson tummasävyinen visualisointi henkii asiaankuuluvasti viktoriaanista henkeä, joskin näyttämöllä jatkuvasti rullattavat sängyt, tuolit ja mystinen ovi alkavat pitemmän päälle uuvuttaa.

Krzysztof Pendereckin, Henryk Góreckin ja muiden säveltäjien teoksista koostettu musiikki saa elokuvamaisia sävyjä, kun päälle on liimattu realistisia äänitehosteita.

Tanssijat suoriutuivat tehtävistään hienosti.

Ensi-iltamiehityksessä sielukkaana tulkitsijana jo kunnostautunut Antti Keinänen esitti kirjailija Stevensonia, joka aina yllättäen putkahtaa kuvaan mukaan. Michal Krčmář teki hyvää työtä julman herra Hyden hankalassa roolissa.

Ensi-illan tähti oli Lucas Jerkander tohtori Jekyllin roolissa. Hänen tanssinsa ilmavuus ja linjakkuus ilmaisivat koskettavasti päähenkilön asteittain murenevaa olemusta.

Naisroolit jäävät sivutekijöiksi, mutta Jekyllin morsiamena Hanako Matsune ja Rebecca King hyväsydämisenä ilotyttönä tekivät asianmukaisen hauraat roolityöt.

Vinkiksi katsojalle: Lue juoniseloste huolella, muuten putoat kärryiltä.