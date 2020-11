Ilmoitus tuli samalla viikolla, jolloin oikeus hylkäsi Deppin nostamat syytteet ”vaimonhakkaaja”-sanan käytöstä The Sun -lehdessä.

Amerikkalaisnäyttelijä Johnny Depp väistyy roolistaan Ihmeotukset-elokuvasarjassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Näyttelijä kirjoitti perjantaina Instagram-julkaisussaan tuotantoyhtiö Warner Brothersin pyytäneen häntä jättämään Gellert Grindewaldin roolin. Depp totesi kunnioittavansa pyyntöä ja suostuvansa siihen.

Tuotantoyhtiö Warner Brothers totesi tiedotteessaan, että Depp poistuu elokuvasarjasta ja hänen rooliinsa valitaan uusi näyttelijä. Tulevan kolmannen Ihmeotukset-elokuvan julkaisu siirtyi jälleen myöhemmäksi, marraskuusta 2021 kesään 2022.

Ihmeotukset-elokuvasarja perustuu J. K. Rowlingin romaaneihin ja sijoittuu Harry Potter -teosten velhomaailmaan.

Depp hävisi saman viikon maanantaina oikeustaistelun, joka liittyi brittitabloidi The Sunin näyttelijästä käyttämään ”vaimonhakkaaja”-ilmaisuun. Depp syytti lehteä kunnianloukkauksesta, mutta oikeus hylkäsi syytteet. Tuomari totesi Deppin entisen vaimon Amber Heardin todistaneen valtaosan pahoinpitelyistä.

Kertoessaan väistymisestään Grindewaldin roolista Depp kuvasi oikeuden päätöstä ”epätodelliseksi”. Näyttelijä myös vakuutti olevansa syytön ja jatkavansa oikeustaistelua sen osoittamisesta. Depp on asianajajatiimeineen valittanut oikeuden päätöksestä.

Vuonna 2018 julkaistussa The Sunin artikkelissa lehti arvosteli sitä, että ”vaimonhakkaaja Depp” jatkaa Ihmeotukset-sarjan tähtenä. Sarjan toinen Ihmeotukset: Grindewaldin rikokset -elokuva ilmestyi samana vuonna artikkelin kanssa.

Ihmeotukset-alkuperäisteokset kirjoittanut Rowling puolusti Deppin valitsemista Grindewaldiksi vuonna 2017. Tuolloin julkaistiin ensimmäisiä tietoja Deppin ja Heardin vuoden 2016 avioerokiistasta.

Rowling myös puolusti Deppin jatkamista roolissa vuonna 2018, mutta ei ole nyt halunnut kommentoida näyttelijän väistymistä sarjasta.

Kaksi ensimmäistä Ihmeotukset-elokuvaa ovat Box Office Mojo -verkkosivuston mukaan tuottaneet lipputuloillaan maailmanlaajuisesti noin 1,3 miljardia euroa. Elokuvasarjaa on suunniteltu viisiosaiseksi.

Elokuvahahmojen roolittaminen uudelleen näyttelijöihin liittyvistä eettisistä syistä on Reutersin mukaan melko harvinaista Hollywoodissa.

Kevin Spacey siirrettiin pois roolistaan All the Money in the World (2017) -elokuvassa sen jälkeen, kun yli 20 miestä syytti Spaceyta seksuaalisesta häirinnästä. Spacey korvattiin Christopher Plummerilla, ja elokuvaa kuvattiin uudelleen.

Charlie Sheen erotettiin vuonna 2011 suositusta televisiosarjasta Miehen puolikkaat. Sheen oli joutunut vieroitushoitoon alkoholin ja huumeiden väärinkäytöksen vuoksi sekä haukkunut julkisesti ohjelman tuottajaa. Tilalle palkattiin Ashton Kutcher.