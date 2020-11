Lähiöbotoxin energinen levynjulkaisukeikka osoitti, että eklektisestä ilmestyksestä on kestotähdeksi

Onko aika valmis ostarihevin paluulle, kysyy HS-kriitikko Aleksi Kinnunen.

Lähiöbotox Tavastialla perjantaina.

Pomppumetalli, ostarihevi... Raskaan rockin, metallin ja rapin kyseenalaisella yhdistelmällä on monta pilkkanimeä.

Vuosituhannen vaihteessa Kornin, Limp Bizkitin ja Rage Against the Machinen kaltaisten yhtyeiden myötä jättisuosioon noussut lajityyppi on ollut heikossa maineessa, mutta olisiko aika valmis vaivaannuttavia muistoja 2000-luvun alkupuolelta herättävän hylkiön kaivamiseksi esiin komeron perältä?

Kysymys nousi mieleen Tavastialla perjantaina sekä kuunnellessa räppiä ja metallia yhdistelevän, nostalgisoivan ja päivittävän Lähiöbotox-yhtyeen elokuun lopussa julkaistua Rikkinäinen Suomi -albumia.

Uusmetallin uudelleen lämmittelyn tulokset voisivat olla helposti tarpeettomia ja vastenmielisiä, mutta aiheeseen on onneksi tarttunut epätyypillinen ja poikkimusiikillinen ryhmä. Se onnistuu tuomaan tuoretta, elävää ja hauskaa kulmaa raskaaseen retromättöön.

Itä-Helsinkiin profiloituvan sekstetin keskeinen oivallus on ollut istuttaa mikrofonin varteen somekoomikkoina ja Lihamyrsky-kollektiivista tutut Luyeye Konssi eli Seksikäs-Suklaa sekä Hanad Hassan eli Dosdela.

Kaksikko löytyi kokeneiden soittajien treeneihin räppäri Ruudolfin avustuksella.

Lopputulos on yhtä aikaa uskottavan tanakka ja nykykulttuuria edustavan virkeä.

Jos levyllä esikuvat nousevat mieleen hyvästä junttauksesta huolimatta, elävänä Lähiöbotoxin päälle käyvä mellastus paaluttaa hetkeen sen verran tehokkaasti, että projektille on helppo ennustaa menestystä.

Metallin ja hardcoren kliseistä huolimatta ilmaisu vaikuttaa sen verran perusteellisesti omaksutulta, että tulos jalostuu matkimista ja parodiaa enemmän omaleimaiseksi fantasiaksi.

Konsepti tuo mieleen musiikillisesti toisenlaisen Atomirotan. Molemmissa räpin ja rockin kokeneet tekijät yhdistävät elementtejä siten, että syntyy vaikutelma luontevan omintakeisesta.

Lähiöbotoxin vyörytyksen keskiöön nousevat rankkaa elämää tarkastelevat sanoitukset, jotka luovat kontrastia esimerkiksi Jaakko ”Lieminen” Luomasen rintalihakset pullollaan esittämälle Slayer-henkiselle tilutukselle.

Yhteiskuntaongelmien aggressiivisen puimisen jatkoksi kappaleissa käsitellään esimerkiksi parisuhteen päättymistä. Puhdasverinen vihaaja -kappaleen lauluhuutokertosäkeessä (”isänmaan puolesta / olisin valmis vaikka tappamaan”) piilee laiskasti kuunneltuna kiusallinen väärinymmärtämisen vaara.

Albumin materiaalin jatkoksi yhtye esitti version Niiku97-kappaleesta (”bussi täynnä somalei, niiku 97 Kontulan kentällä”), joka palaa Kontulassa 1997 koettuun skinijoukon hyökkäykseen.

Rytmihäiriö-paita yllään esiintyneen Suklaan ja Dosdelan perjantaina julkaisemaa, Mattia ja Teppoa kierrättävää Tuplavuoro-huumorikappaletta ei ymmärrettävästi laskettu lavalle, vaikka ennakkoluuloton meininki olisi todennäköisesti taipunut siihenkin.