Toimittajana perustunteeni kirjavuorien edessä on riittämättömyys: Kirjojen arvottaminen on raadollista touhua, ja se pätee myös Finlandia-kisaan

Finlandia-ehdokkaat ovat jälleen vakavan juhlavia teoksia, mutta kirjavuosi tarjosi myös railakkaita ja kokeellisia romaaneja.

Finlandia-palkinto on arvostettu, suorastaan institutionaalinen palkinto, joka nostaa satojen romaanien joukosta ensin kuusi ehdokasta ja sitten yhden voittajateoksen, joka löytyy parin kuukauden päästä joulukuusen alta kääreissä. Kirjailija saa ikuisen määreen: ”Finlandia-palkittu”.

Kaunoteoksia julkaistaan vuoden aikana valtavasti. Lukijoita ja huomiota on kaikille tarjolla vähemmän. Finlandian ohella myös Helsingin Sanomat käyttää merkittävää valtaa sen suhteen, mitkä teokset saavat julkisuutta ja mitkä jäävät katveeseen ja unohtuvat.

Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnosta on tullut keskeinen arvottaja. Pelkkä kirjallisuuskritiikki itsessään – sen sisällöstä huolimatta – on jo tunnustus teokselle.

Välillä tunnen itseni kilpaurheilijaksi, joka hokee ”tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää”. Totuus on silti, että kaikki teokset eivät varmastikaan saa ansaitsemaansa suitsutusta. Kirjallisuustoimittajana perustunteeni kirjavuorien edessä on riittämättömyys.

Kirjakatalogeista poimin raadollisesti kiinnostavimmat teokset, ja voin vain luottaa makuuni niitä arvioidessani. Se ei ole tieteellinen, objektiivinen tai aina ihan läpinäkyväkään prosessi, eikä se voikaan olla. Olemme diktaattoreja samassa mielessä kuin kapellimestari Hannu Lintu, joka tänä vuonna Finlandia-palkinnon valitsee, ja siitä on syytä lukijoita välillä muistuttaa.

Helsingin Sanomien valta lisääntyy, kun muista lehdistä lakkautetaan kulttuuriosastoja ja kavennetaan kritiikin tilaa. Osittain paikkaamaan ovat tulleet sosiaalisen median vaikuttajat, mutta some ei voi korvata ammattimaista kulttuurijournalismia.

Mitä palkintokenttään tulee, arvostus jakaantuu epätasaisesti. Huomion keskittyminen vaikkapa vain kaupallisesti paremmin menestyviin romaaniteoksiin ei tee oikeutta rikkaalle ja monipuoliselle kirjallisuuskentällemme. Onneksi myös runoteoksille jaettava Runeberg-palkinto on nostanut profiiliaan viime vuosina.

Mutta vaikka palkintoja on, valtaosa huomiosta keskittyy Finlandiaan. Emmehän juhli ja jännitä samalla tavalla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ehdokkaita ja voittajia, vaikka kyseessä on kansainväliseltä huomioltaan ja rahalliselta arvoltaan merkittävämpi palkinto kuin Finlandia. Sen voitti muuten tänä vuonna Monika Fagerholm teoksesta Kuka tappoi bambin? (suom. Laura Jänisniemi).

Mutta hajanainen kiinnostus tarvitsee suunnan, kärjen johon tarttua, se on vain luonnollista.

Tämän vuoden Finlandia-ehdokkaiden joukossa on yllättäjiä, ja se tuntuu olevan määre, jolla ehdokkaita usein mediassa arvotetaan: ovatko ne yllättäviä vai ei.

Mutta muitakin määreitä voisi kehitellä. Tämän vuoden lista näyttää hyvin vakavalta. On Lapin sodan traumaa, kuolemaa, Euroopan aatehistoriallisia syvänteitä, mielenterveysongelmia – suuria ravisuttavia teemoja ja eittämättä hienoja romaaneja.

Lista näyttää hieman toiselta kuin se kirjavuosi, jonka olen hahmottanut päässäni. Se on ilottelua Anu Kaajan kulttuurivallankumouksellisen Katie-Katen muodossa. Se on satiirista ivaa vallan ja historian pölyttyneistä rakenteista kuten Katja Raunion mainiossa romaanissa Sinun päiväs koittaa.

Ennen kaikkea viimeisen vuoden aikana kaunokirjallisissa teoksissa on kyseenalaistettu huomiotalouden tarinarakenteita ja osoitettu kerronnallisuuden ongelmia. Tällaisia kriittisiä teoksia ovat esimerkiksi Antti Holman Kaikki elämästä(ni), Kari Hotakaisen Tarina, Marisha Rasi-Koskisen Rec ja Juha Seppälän Syntymättömän testamentti.

Kapitalismin kritiikki on noussut esiin esimerkiksi Milja Sarkolan Pääomani-romaanissa, mutta etenkin romaanitaiteen ulkopuolella, jossa on on yritetty löytää posthumanistisia utopioita. Digitaalisuus vuotaa elämän eri osa-alueisiin Virpi Vairisen Kaikki tapahtuu niin paljon -kokoelmassa, ja voitontavoittelun logiikka määrittelee maailmaa Eino Santasen novelliteoksessa Rakas kapitalismi pilkku.

Niin paljon kaikkea mahtavaa jää huomion ulkopuolelle, niin paljon hyvää jää lukematta. Kirjallisuustoimittajana ja lukemista rakastavana ihmisenä riittämättömyyttä suuremmaksi tunteeksi nousee kuitenkin kiitollisuus.