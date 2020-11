Jari Järvelän uusi kirja on ajatusleikki todellisuudesta, jota ei ole olemassa

Järvelä ottaa kirjallisia tuokiokuvia vaihtoehtoisesta historiasta, jossa tuntemattomaksi jäänyt suomalaisnainen näyttää monelle tunnetulle valokuvaajalle, miten maailma tihentyy kuolemattomiksi kuviksi.

Kirjailija Jari Järvelän Klik on melkoinen irtiotto edellisestä romaanista.­

Romaani

Jari Järvelä: Klik. Tammi. 335 s.

Rohkea veto. Nämä sanat nousevat väkisin mieleen, kun tarttuu Jari Järvelän romaanin Klik. On vähän sellainen havina, että tarjolla on jotakin sellaista, joka palkitsee ruhtinaallisesti ja avaa uusia näkymiä.

Järvelä nimittäin ottaa kirjallisia tuokiokuvia vaihtoehtoisesta historiasta, jossa tuntemattomaksi jäänyt suomalaisnainen näyttää kädestä pitäen monelle tunnetulle valokuvaajalle, miten maailma tihentyy kuolemattomiksi kuviksi.

Lähtökohta on vähintäänkin mielenkiintoinen. Maailma on avoin suuntaan jos toiseenkin, koska Klik ankkuroituu kontrafaktuaaliseen historiankirjoitukseen, jossa tapahtumien kululle etsitään vaihtoehtoisia, toteutumattomia kulkureittejä.

Järvelän luuppi keksitylle vastahistorialle on varakkaan tehtailijan tytär Iris, joka ei aikuisenkaan kasva kuin 128 sentin mittaiseksi, mikä on porvarillisille vanhemmille kova pala. He haluavat tytön pois silmistään.

Valokuvaajaksi Iriksen houkuttelee Signe Brander, joka saapuu kesällä 1923 kuvaamaan Iriksen vanhempien sukukartanoa. Kymmenvuotias Iris ihastuu salaperäisestä taikalaatikosta, mutta ei itse osaa vielä aavistaa, mihin kaikkialle kamera hänet lopulta viekään.

Lähes koko 1900-luvun historian pikakelauksena läpikäyvä Klik pyrkii murtamaan historian­kirjoituksen usein niin maskuliinisen narratiivin.

Temaattisena ja kerronnallisena moottorina toimii Iris, jonka Järvelä kuvaa fyysisesti lilliputiksi nähdäkseni juuri sen tähden, että näin syntyy näkyvä kontrasti historian suurmiehiin.

Vanhempiensa parantolaan passittama Iris päätyy lopulla 1930-luvulla Pariisiin, jossa hän ystävystyy juuri Afrikasta Ranskaan palanneeseen valokuvaaja Henri Cartier-Bressoniin. Henkisesti hän on kaikkea muuta kuin lilliputti.

Juuri Iris itse asiassa opettaa Cartier-Bressonin poimimaan valokuviinsa ratkaisevan hetken, joka paljastaa tapahtumien tai tilanteen perimmäisen merkityksen. Ratkaiseva hetki on esteettinen ja filosofinen sarana, johon tiivistyvät myös käsitteet ennen ja jälkeen.

Uutta kuvakulmaa valokuvaukseen etsivä Cartier-Bresson seuraa tiiviisti Iriksen kintereillä ja kohdistaa oman Leicansa aina samaan kohteeseen, josta parikymppinen Iris päättää ottaa kuvan omalla kamerallaan. Iris on Cartier-Bressonin silmät. Hän on monien ikonisten kuvien todellinen auteur, tekijä.

Lopulta samaan porukkaan liittyvät myös unkarin-amerikkalainen Robert Capa ja saksan-juutalainen Gerda Taro – Capan itsellinen naisystävä, joka kuolee traagisesti Espanjan sisällissodassa. Toisen maailmansodan jälkeen perustetun maailmankuulun Magnum Photos -kuvatoimiston ydinporukka on löytänyt toisensa ja kuvajournalismin.

Normandian maihinnousua Iris kuvaa etulinjassa, Capa rantautuu vasta jälkijoukoissa. Capalta säilyy vain yksitoista kuvaa, Irikseltä monta arvokasta rullaa. Iris osuu aina sinne, missä tehdään historiaa.

Hyvistä aineksista huolimatta romaanin kerronta muuttuu nopeasti kovin mekaaniseksi. Järvelä marssittaa historian areenalla jatkuvalla syötöllä oman aikansa merkkihenkilöitä.

Helminauhaan pujahtavat Ernest Hemingway, George Orwell, Pablo Picasso, André Zucca, Edith Piaf ja Georges Simenon. Kun hän sujauttaa nauhaan myös John Lennonin, Marilyn Moroen, prinsessa Dianan ja Vivian Maierin, ajatusleikki ei enää tunnu niin kovin tuoreelta tai hauskalta.

Järvelä käyttää pikemminkin hyväkseen historiaa kuin uudelleen kirjoittaa sitä. Toisin olisi toivonut. Iris on hänkin histo­riaan suunnatun kameran linssi eikä ihminen. Siinä mielessä Klik ei löydä oikein omaa uomaansa, eikä sen kerronnallinen strategia liioin jäsenny.

Keksitty Iris kyllä seikkailee hyvin kasatuissa historiallisissa kulisseissa. Mieleen vain hiipii epäilys: entä sitten?

Klik merkitsee kuitenkin aikamoista irtiottoa Järvelän edellisestä romaanista Kosken kahta puolta, joka oli ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi kaksi vuotta sitten. Siinä pikkupoika joutuu kohtaamaan oman sukunsa ja itse asiassa koko Suomen poliittiset jakolinjat. Toinen mummoista, äidin äiti Aino, on kuulunut punaisten muonavahvuuteen, toinen mummoista, isän äiti Sofia, on taas ollut valkoisten puolella.

Romaanit porautuvat sen verran erilaisiin maailmoihin, että ei voi kuin ihailla Jari Järvelän monipuolisuutta.