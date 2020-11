Kari Kriikku säväytti Jukka Tiensuun Purossa.

Klassinen musiikki

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa perjantaina. Vaughan Williams, Tiensuu, Sibelius. Joht. Dalia Stasevska, sol. Kari Kriikku.

Tuli melkein olo, että tällaista tämä oli ennen kuin pandemia muutti kaiken. Kolme teosta – alkusoittona toimiva fantasia, konsertto, sinfonia. Vain väliaika puuttui. Onneksi myös välijuonnot.

Mutta ei se ollut niin kuin ennen. Dalia Stasevskan johtama HKO soitti yhden hienoimmista konserteista pitkään aikaan. Se onnistui menemään suojausten taakse; kylmiin väreisiin ja kyyneliin saakka.

Sitä ei pysty ihan selittämään, miksi. Kuten kaikki hienoin taide, myös tämä konsertti esitti ennemmin mahdollisuuden kuin dogmin, kysyi enemmän kuin vastasi - samalla ollen kysymyksissään tinkimätön ja tuottaen tunteen siitä, että näin tämän kuuluu olla.

Kysymisen taide kulminoitui Sibeliuksen neljänteen sinfoniaan.

Konsertti alkoi Vaughan Williamsin Fantasialla Thomas Tallisin teemasta. 1500-luvulla eläneen Tallisin hymnistä teemansa saava teos on säveltäjän varhaisempaa tuotantoa, sävelletty vuonna 1910 täysikokoiselle jousiorkesterille, pienemmälle yhdeksän soittajan ensemblelle ja jousikvartetille. Sen on tulkittu saaneen vaikutteita myös Palestrinan musiikista.

Kokoonpanojen vaihtelevuus ja asettelu lavalle saa aikaan hienon efektin; perjantaina lavan takaosassa soittaneen ensemblen ääni tuntui tulevan etäältä, kuin myöhäiskeskiaikaisen kirkon seinän läpi.

Stasevska sai intensiteetin syttymään heti. Esitys oli maalaamista suurella siveltimellä, tarkkuudesta lipsumatta. Sointi oli hieno ja täyteläinen. Muistan jo aiemmin ajatelleeni, että Stasevskalla on erityinen kyky rakentaa äärimmäisen pitkiä fraaseja. Tämä korostui Fantasian tulkinnassa.

Fantasiassa kuuli sen, mikä säilyi koko konsertin ajan katkeamattomana kuin, noh, pitkä fraasi: Stasevska ja muusikot puhuivat samaa kieltä. Kaikki, mikä tapahtui Stasevskan ilmaisussa, tuntui jo olevan orkesterilla.

Jukka Tiensuu voitti hiljattain Wihurin rahaston myöntämän massiivisen Sibelius-sävellyspalkinnon. Hänen musiikkiansa on syksyllä kuultu suomalaisten orkesterien konserteissa – hiljattain RSO:lla ja nyt perjantaina HKO:n soittamana. Klarinettikonsertto Puron solistina soitti Kari Kriikku.

Kriikku kantaesitti Puron RSO:n kanssa vuonna 1989. Se alkaa valittavalla ujelluksella, johon ykkösviulun etupultti ja vähitellen muut instrumentit liittyvät. Välillä orkesterin vääjäämättömän rytmisen etenemisen katkaisevat klarinetin kysymykset: onko tämän pakko mennä näin? Lopulta rytmi veltostuu, kuin tuulessa heiluva saranoiltaan vinksahtanut ikkunaluukku.

Lineaarisen lisäksi konsertossa luodaan tiloja ja kaikuja, vitsikkyyteenkin asti. Ollaan luolassa; testaillaan, vastaako joku.

Esitys kulminoitui Kriikun kadenssiin, joka oli kuin tanssiinkutsu: keskellä muusikoiden piiriä yksinäinen klarinetisti, joka paitsi soittaa, myös pyörähtää, elehtii käsillään ja pyyhkii hikeä tuskaisena, tai siltä se ainakin näytti.

Mentiin salamannopeasti matalasta korkeaan, sävelissä ja tyyleissä. Uskomatonta soittoa. Kun orkesteri liittyi mukaan, Kriikun klarinetti kirjaimellisesti kirkui sen yllä.

En ole ainoa Kriikun tässä konsertossa harjoittamasta kadenssitaiteesta haltioitunut. Jukka Isopuro kirjoitti Helsingin Sanomissa vuonna 1997: ”Omista muistoistani henkeäsalpaavin on parin vuoden takaa. Kriikku improvisoi Jukka Tiensuun klarinettikonserttoon Puro kadenssin, joka jatkui jatkumistaan ja jännittyi lähes repeämispisteeseen asti.”

Tähän sopii kysymys, jonka Barbara Ehrenreich esittää teoksessaan Dancing in the Streets – The History of Collective Joy: Jos meillä kerran on kapasiteetti saavuttaa kollektiivinen ekstaasi, miksi me niin harvoin käytämme tätä kapasiteettiamme?

Yleisö olisi halunnut encoren. Kriikku käveli lavalle, nosti klarinetin huulilleen ja vetäisi sen kahtia. Paras encore aikoihin.

Sibeliuksen neljännen sinfonian täyteläisyys ei ole kokoonpanon koosta kiinni. Siksi se sopii hyvin korona-aikoihin. Sinfonia sai aikoinaan vuonna 1911 ristiriitaisen vastaanoton, mutta nykyään sitä pidetään yhtenä Sibeliuksen mestarillisimmista sävellyksistä. Ylinouseva kvartti, tritonus, leimaa sinfonian neljää osaa.

Sibelius oli säveltänyt teosta Edgar Allan Poen runoon Korppi. Se ei valmistunut, mutta sen keskeneräisestä käsikirjoituksesta päätyi tunnelmia sinfoniaan. Runossa rakastettuaan kaipaava mies kyselee korpilta kysymyksiä. Ainoa, mitä korppi vastaa on: ei milloinkaan! Myös siihen kysymykseen, näkeekö mies rakastettunsa vielä joskus.

Kysymisen taide on läsnä myös sinfoniassa. Turha vetää liian vahvoja yhtäläisyysmerkkejä – kuten Vesa Sirén teoksessaan Aina poltti sikaria huomauttaa, neljättä sinfoniaa on lähdetty usein tulkitsemaan filosofoinnin kautta. Sen mystinen, järkyttäväkin luonne rohkaisee tähän.

Joka tapauksessa sinfonia kysyy jotain, ja juuri tämä kysyminen oli Stasevskan ja HKO:n tulkinnassa erityisen hienoa – joskin koko sinfonia oli taidonnäyte niin soiton tarkkuuden, osien ominaisluonteiden erottamisen kuin äänenmuodostuksen osalta. Toisen osan tempovaihtelut toimivat upeasti, kolmannen osan suru riipaisi. Lopussa seurasi mykistynyt hiljaisuus.

Hienot sellosoolot soitti Lauri Kankkunen.

Stasevskan johtamisessa on rauhaa. Siinä on myös poikkeuksellista kykyä ottaa kukin teos sellaisenaan, sen omilla ehdoilla. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Usein on helppo kuulla, mikä teos on kapellimestarille itselleen se läheisin. Nyt en osaa sanoa. Stasevska johti kaikki konsertin teokset kuin se olisi juuri tämä.