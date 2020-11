Helena Immosen romaanissa Operaatio Punainen Kettu geopoliittiset faktat luovat pohjan pelottavalle kuvitelmalle.

Romaani

Helena Immonen: Operaatio Punainen Kettu. Crime Time / Docendo. 464 s.

Tähän asti kuvitellut skenaariot Venäjän hyökkäyksestä Suomeen ovat olleet melkeinpä Ilkka Remeksen yksinoikeus. Esikoiskirjailija, reserviupseeri Helena Immonen pistää kuitenkin Remestäkin paremmaksi romaanissa, joka ei jätä mitään epäselväksi.

Ruotsi ilmoittaa hakevansa Natoon ja heti sen perään Venäjä miehittää Gotlannin saaren. Suomi auttaa Ruotsia karkottamaan venäläiset, mistä seuraa aluksi Venäjän kyberhyökkäys Suomeen ja lopulta venäläisjoukkojen vyöryminen rajan yli. Jälleen suomalaiset sotilaat joutuvat taistelemaan samaa ylivoimaista vihollista vastaan kuin 80 vuotta sitten.

Sodan kurimukseen ajautuvat myös reservin luutnantti Riina Koivu, hänen veljensä Joni sekä Puolustusvoimien esikunnassa työskentelevä majurimiehensä Mikael.

Immosen romaanilla on vahva faktapohja, sillä hän perustaa fiktionsa olemassa oleville sopimuksille, todelliselle geopoliittiselle tilanteelle sekä vahvoille todennäköisyyksille siitä, miten Venäjä saattaisi toimia, jos se ajattelisi Naton uhkaavan rajojaan. On helppo kuvitella, kuinka nykyään muutenkin ylimielisesti käyttäytyvä Venäjä ei tosipaikan tullen hiukkaakaan piittaisi pienen naapu­­rinsa koskemattomuudesta.

Erikoisinta Immosen romaanissa on se, että presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin ja muut nykyisen hallituksen ministerit esiintyvät siinä omana itsenään, mutta ikään kuin fiktiivisinä hahmoina. Niinistöä Immonen tuntuu avoimesti arvostavan, sillä hän asettaa tämän jämäkkyyden ansioksi, että tilanne lopulta raukeaa.

Suurimmaksi osaksi Operaatio Punainen Kettu on kuitenkin puhdas sotaromaani, ja sellaisen tapaan osin realistinen, osin sentimentaalinen. Immonen kuvaa Riinan ja Jonin vaiheita rintamalla tulokulmalla ”suomalaiset sankarit”, mutta ei kuitenkaan sorru idolinpalvontaan.

Etenkin kirjan loppuvaiheissa, sodanjälkeisissä tunnelmissa on vahvasti realistinen, ihanteeton sävy.

Suomi on jälleen selviytynyt, henkiin jääneet ovat palanneet kotiin, mutta eivät samoina ihmisinä kuin ennen lähtöään. Kenellä on rikki ruumis, kenellä sielu, joillakin molemmat. Eikä kunnia paljon paina, kun hautaan lasketaan paras ystävä tai kun sodassa vammautuminen on murskannut tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Todentuntuisena, karmivanakin ajatusleikkinä Operaatio Punainen Kettu toimii. Romaanina se esikoisteoksena on vielä hieman raakilemainen. Tapahtumien kulku on viihdejännäreistä tuttuun tapaan vauhdikkaasti mutta hieman pintapuolisesti kuvattu. Henkilöhahmoihin Immonen onneksi saa kerronnan edistyessä hieman syvyyttä.