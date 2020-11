Suomalaismedian uutisoinnista selviää, että Chicagon oikeudenkäynnistä kertovan Netflix-elokuva ohjaaja Aaron Sorkin on joutunut jopa hillitsemään elokuvassaan todellisten tapahtumien kulkua.

Mahtava leffa, mutta onko se totta?

Autenttisuuden tarve on aikamme suuri ilmiö, mikä näkyy niin autofiktion, dokumenttisarjojen kuin tositapahtumiin pohjautuvien elokuvienkin määrässä.

Samalla autenttisen aineksen määrä teoksissa vaihtelee. Osassa elokuvia tositapahtumat ovat ”inspiroineet” tekijöitä, osassa todellisia tapahtumia seurataan tarkemmin.

Aaron Sorkinin käsikirjoittama ja ohjaama The Trial of the Chicago Seven (2020) on yksi niistä elokuvista, joiden toivoisi pohjaavan vahvasti todellisuuteen. Se kertoo oikeudenkäynnistä Chicagossa vuonna 1969 ja 1970. Seitsemää hyvin erilaisten järjestöjen johdossa ollutta miestä syytettiin mellakoihin yllyttämisestä.

Vastapuolella oli Yhdysvaltain hallitus.

Mieltä myllertäviä kohtauksia riittää. Elokuva muun muassa näyttää, että Mustat pantterit -järjestön johtajan Bobby Sealen suu tukittiin oikeudenkäynnin aikana kankaalla. Se tuntuu nykykatsojasta täysin pöyristyttävältä.

Muutenkin moni asia tuntuu dramatisoidun elokuvallisiin tarpeisiin.

Paljon kiinnostaa oikeudenkäynnin tuomarikin. Elokuvassa Frank Langellan esittämä Julius Hoffman vaikuttaa sopivan elokuvan arkkipahiksen rooliin liiankin täydellisesti. Onko konservatiivituomari todella niin nilkkimäinen kuin elokuva esittää vai onko Sorkin muokannut tämän henkilökuvaa mieleisekseen?

Tarua vai totta siis?

Oikeudenkäynnin valamiehistö kuljetettiin paikalle koulubussilla. Paikalla oli myös valtava joukko mielenosoittajia.­

Onneksi käytössä on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien arkisto. Sieltä saanee ainakin jonkinlaisen kuvan tapahtumista.

Mitä suomalaislehdet tuomarista, syytetyistä ja kuukausia kestäneistä tapahtumista oikeussalissa oikein kirjoittivat?

Ensimmäinen uutinen Hesarista löytyy lokakuun 4. päivän lehdestä vuodelta 1968.

”Poliisi pidätti torstaina newyorkilaisen jippiejohtaja Abbie Hoffmanin ja repi paidan hänen päältään arvellen, että se oli ommeltu Yhdysvaltain lipusta. Tämän jälkeen kävi ilmi, että hänen selkäänsä oli maalattu kansallisen vapautusrintaman lippu.”

Abbie Hoffman oli yksi Youth International Partyn liikkeellepanevista voimista. Järjestöä syytettiin väkivaltaisten mielenosoitusten järjestämisestä demokraattien puoluekokouksen aikaan vuonna 1968.

Suomalaislehdessä järjestön jäseniä kutsuttiin termillä jippie englanninkielen yippien mukaisesti.

Sacha Baron Cohen esittää rääväsuista Abbie Hoffmania, joka käytti oikeudenkäyntiä myös julkisen uransa pönkittämiseen.­

Elokuvassa Borat-näyttelijä Sacha Baron Cohenin esittämä radikaali oli myös syytetyistä huomionhakuisin ja rääväsuisin.

Hesarin ja Ilta-Sanomien myöhemmissä oikeudenkäyntiä seuraavissa jutuissa Abbie Hoffmanin osuus oikeudenistunnossa jää kuitenkin huomattavasti vähäisemmäksi kuin elokuvassa.

Yksi syy siihen saattaa olla yksinkertainen: tuomarin ja syytetyn sama sukunimi olisi lehteen kirjoitettuna saattanut johtaa väärinymmärryksiin.

Sen sijaan Mustien pantterien johtajan Bobby Sealen kohtelusta raportoitiin Suomessakin tehokkaasti.

Ilta-Sanomat kertoi lokakuun lopussa 1969, kuinka Seale pantiin käsirautoihin, kiinnitettiin ketjuilla tuoliin ja suu tukittiin liinavaatteilla. Jutun mukaan Mustien pantterien johtaja oli huudellut tuomarille ja syyttäjille sekä tehnyt vastarintaa oikeusavustajille.

”Seale puhisi suukapulansa takaa ja kolisteli äänekkäästi tuolinsa ketjuja oikeudenkäynnin jatkuessa”, IS:ssa kirjoitettiin.

Lähteenä jutussa oli uutistoimisto United Press International.

Yahya Abdul-Mateen II esittää elokuvassa Mustat pantterit -järjestön johtajaa Bobby Sealea.­

Hesari puolestaan siteerasi seuraavana päivänä The New York Timesia. Jutussa selitettiin myös syy Sealen huuteluun. Tämä oli halunnut itse ristikuulustella erästä todistajaa, koska hänen asianajanansa oli sairaalassa toipumassa leikkauksessa, eikä hänelle ilmeisesti ollut määrätty uutta avustajaa.

Jutun mukaan tuomari Julius Hoffman oli käskenyt poliisien hoitaa asian ”asiaankuuluvalla tavalla”.

Repliikki on tuttu, sillä samoja sanoja tuomari elokuvassakin käyttää.

Kohtaus on myös niitä, jotka pahimmin laittavat sykkeen nousemaan.

Oikeudenkäynnin aikana Sealen juttu erotettiin omakseen, ja näin jäljelle jäi niin sanottu Chicagon seitsikko.

He olivat Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines ja Lee Weiner.

Frank Langella esittää tuomari Julius Hoffmania.­

Kieltämättä tuomarilla on ollut oikeussalissa kestämistäkin.

Joulukuussa 1969 HS:ssa oli pitkä juttu, jossa kerrottiin, että ”kuulustelu keskeytyi Ginsbergin joikuun”.

Jutussa kerrotaan runoilija Allen Ginsbergin yrittäneen rauhoittaa kiihtyneitä mieliä oikeudenkäynnissä samalla joiulla, jolla hän kertoi rauhoittaneensa väkijoukkoja oikeudenkäyntiin johtaneissa mellakoissa.

Oikeussalissa Ginsberg puolestaan pyrki rauhoittamaan sanaharkkaan päätynyttä tuomaria ja puolustusasianajaja William Kunstleria, joka syytti tuomaria puolueellisuudesta.

”Oom”, kuului runoilijan soinnukas, kurkkuäänellä laulettu ”joiku”, kuten Hesari raportoi.

Tuomari sai myös kuulla syytetyiltä värikkäitä ilmaisuja toiminnastaan. Suomalaislehtien juttujen mukaan Jerry Rubin muun muassa vertasi tuomaria Adolf Hitleriin. Mustien pantterien johtaja puolestaan nimitti tuomaria fasistiksi ja rotusorron harjoittajaksi.

Aika rajuja ilmauksia juutalaisesta Julius Hoffmanista, niin arveluttavasti kuin hän oikeussalissa käyttäytyikin.

Tuomari Julius Hoffman oli erittäin kiistanalainen hahmo kollegojensakin keskuudessa.­

Sekä HS:n että IS:n jutuista piirtyy kuva erikoisesta tuomarista, joka heittelee sarkastisia kommenttejaan syytetyille eikä juurikaan välitä keinoista, joilla pyrkii oikeuttaan jakamaan.

Yleensä elokuvissa pannaan mutkia suoraksi, mutta suomalaislehtien oikeussalijuttuja lukiessa tuntuu, että Sorkin on lähinnä joutunut hillitsemään tapahtumien kulkua.

Elokuvan aikajänne on kuukausien mittainen, mutta jo pelkästä päätöspäivästä olisi saanut käsikirjoitettua täysimittaisen teoksen.

”Kun kahdentoista hengen valamiehistö luki keskiviikkona viiden päivän harkinnan jälkeen antamansa tuomion, päättyi neljä ja puoli kuukautta kestänyt oikeudenkäynti, joka enemmän kuin kenties mikään aikaisempi on horjuttanut amerikkalaisen oikeuslaitoksen perusteita”, Helsingin Sanomissa kerrottiin.

Valamiehistö totesi seitsikosta viisi syyllisiksi. Tuomio oli viisi vuotta vankeutta ja tuhansien dollarien sakot.

Jutussa kerrottiin, kuinka tuomari oli ennen tuomion julistamista tyhjentänyt oikeussalin ja määrännyt myös syytettyjen omaiset poistumaan.

Ulos astellessaan Abbie Hoffmanin vaimo oli huudahtanut:

”Me tulemme tanssimaan haudallesi Julius. Sinä olet sikojen valtakunnan keisari.”

Tämän jälkeen sali oli ollut täynnä huutavia naisia ja miehiä, jotka ilmaisivat mielipiteensä vääräksi kokemastaan tuomiosta.

”Minä rakastan sinua, isä”, tuomion saaneen David Dellingerin tytär oli huutanut isälleen. Jokainen tuomituistakin oli ilmoittanut tuomarille mielipiteensä tämän toiminnasta.

”Edustatte kaikkea vanhaa, rumaa, sortoa. Meidän sukupolvemme tuhoaa teidän kaltaisenne”, HS kertoo Rennie Davisin huutaneen.

”Meidän valamiehistömme on tänä iltana kaduilla”, hän oli jatkanut, tarkoittaen tuomituille tukeaan osoittavia väkijoukkoja.

Jerry Rubin, Abbie Hoffman ja Rennie Davis vastailevat median kysymyksiin vuonna 1970.­

Voimakkaimmasta reaktiosta vastasi kuitenkin pääpuolustusasianajaja William Kunstler. HS:n mukaan hän oli oikeuden päätöksen kuultuaan noussut seisomaan tuomarin eteen kädet levällään, vapisten ja itkien.

”Olette tuhonnut minut ja kaiken muunkin. Tappakaa minut, lähettäkää minut vankilaan, tehkää mitä tahansa. Olette tuhonnut elämäni”, hän sanoi.

Tuomarin vastausta artikkelissa ei valitettavasti ollut.

Yhdysvalloissa elokuvan todenmukaisuudesta on kirjoittanut CNN:n kolumnissaan Daniel L. Greenberg. Hän oli mukana ryhmässä, joka teki pian tapahtumien jälkeen bestselleriksi nousseen kirjan oikeudenkäynnistä.

Kirjaa varten tekijät lukivat noin 22 000 sivua oikeudenkäyntipöytäkirjoja.

Greenbergin mielestä elokuva tuntuu ”hyvin todenmukaiselta”.

Ainakin yhden keksityn hahmon hän kuitenkin on elokuvasta löytänyt. Elokuvassa Jerry Rubinilla on pikaromanssi mielenosoituksen järjestäjiin soluttautuneen naisagentin kanssa. Ensin agentti heilastelee Rubinin kanssa, myöhemmin hän todistaa aitiossa syyttäjän kutsumana.

Sorkinin ratkaisu on siinä mielessä hölmö, että pienessä osassa olevan agentin hahmo on elokuvan kannalta tarpeeton.

Joitain muitakin yksityiskohtia on muuteltu dramaturgian vaatimusten mukaisesti. Ehkä tärkein niistä on elokuvan huippukohta, jossa Eddie Redmaynen esittämä Tom Hayden lukee ääneen Vietnamissa kuolleiden amerikkalaissotilaiden nimiä tuomarin kuunnellessa raivon vallassa.

Greenbergin mukaan se ei kuitenkaan ollut Haydenin viimeinen puheenvuoro oikeudessa, vaikka sinänsä todellinen.

Lisäksi hänen mukaansa Mustat pantterit -johtaja Bobby Seale vaiennettiin oikeudessa päiviksi, ei vain tunneiksi, kuten elokuva esittää.

Ja kun Julius Hoffman elokuvassa unohtaa toisen puolustusasianajajan nimen vain pari kertaa, todellisuudessa hän kutsui Leonard Weinglassia Weinsteiniksi, Feinglassiksi, Weinbergiksi, Weinrameriksi, Weinrobiksi, Weinrussiksi, Weingrassisksi, Weinweriksi ja Weinrassiksi.

Toki Sorkinin ratkaisun ymmärtää: tuollaista litaniaa ei minkään elokuvan uskottavuus olisi kestänyt.

Abbie Hoffman ja Jerry Rubin (Jeremy Strong) eivät elokuvassa kuvia kumartele.­

Lopulta oikeudenkäynti kääntyi syytettyjen ajaman asian eduksi.

Draama sai paljon huomiota televisiossa, mikä vaikutti voimakkaasti Vietnamin sodan vastaisen mielialan voimistumiseen ja mielenosoitusten yleistymiseen. Lisäksi Walkerin raporttina tunnettu selvitys osoitti, että suuri osa Chicagon mielenosoitusten väkivallasta oli poliisin aikaansaamaa.

Myös tuomari Hoffmanin langettamat tuomiot otettiin uuteen tarkasteluun.

Torstaina marraskuun 23. päivänä vuonna 1972 Helsingin Sanomissa kirjoitettiin:

”Chicagon seitsikon tuomiot kumottiin.”

Vetoomustuomioistuimen ratkaisun syynä olivat syyttäjien ja tuomarin tekemät virheet oikeudenkäynnin aikana. Yksi niistä oli se, että tuomari oli jakanut syytettyjen lisäksi vankeusrangaistuksia myös puolustusasianajajille oikeuden halventamisesta.

Jane Fonda ja Tom Hayden olivat aviossa 17 vuotta ennen eroamistaan. Kuva vuodelta 1981.­

Oikeudenkäynnin jälkeen seitsikon matka jatkui omiin suuntiinsa. Abbie Hoffman jatkoi aktivistinuraansa, ja hänet noteerattiin tulevina vuosikymmeninä aika ajoin suomalaislehdissäkin.

Lopulta hän kuoli huumeiden yliannostukseen vuonna 1989.

Toisesta syytetystä Tom Haydenista puolestaan tuli senaattori, kirjailija ja Jane Fondan aviomies. Hillary Clintonin taustajoukoissa vaikuttanut Hayden kuoli nelisen vuotta sitten juuri ennen Donald Trumpin astumista valtaan.

Siitä päästään koko elokuvan tapahtumapaikkaan. Yhdysvalloissa eletään juuri tällä hetkellä hieman samankaltaisissa tunnelmissa kuin Chicagon mielenosoitusten aikaan.

Silloinkin vastakkain oli konservatiivinen Amerikka ja liberaaleja arvoja kannattavat.

Black lives matter.

Kadut täyttyvät taas ihmisistä.