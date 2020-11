Pandemian aiheuttamat liikkumisrajoitukset eivät ole balettitanssijalle sama asia kuin meille muille. Maria Kotšetkova, Kansallisbaletin uusi tähtitanssija, näyttää keväästä puhuessaan vieläkin ahdistuneelta.

Kotšetkova oli jättäytynyt freelanceriksi San Franciscon baletista vuonna 2018, ja työskenteli lähes tauotta: Vierailuja Veronan, Oslon, Dresdenin, Pietarin, Los Angelesin, Houstonin ja Pariisin baleteissa. Sooloesitys New Yorkin Joyce Theaterissa, Blood Orangen musiikkivideo, yhteisprojekti Kronos Quartetin kanssa. Parhaimmillaan tai pahimmillaan kolme maata kahdessa päivässä.

Hän luuli tehneensä suunnitelmat poikkeustilanteiden varalta. Loukkaantuminen on aina mahdollisuus.

Sitten balettitalot keskeyttivät esitykset ja matkustaminen loppui. Työt loppuivat, samoin palkanmaksu – mutta myös harjoittelumahdollisuudet.

”Se oli vaikeaa”, Kotšetkova sanoo ja on hetken hiljaa. ”Niin vaikeaa, että toivon ettemme joudu takaisin sulkuun. En ole varma, selviäisinkö siitä.”

Baletti vaatii kovaa päivittäistä treeniä.

”Balettitanssijat tietävät, että jos missaa yhdenkin päivän, sen tuntee kropassa.”

Kotona on vaikea harjoitella. Tilaa on liian vähän, ja tavallinen linoleum- tai parkettilattia on liian liukas ja kova. Kärkitossut lipsuvat alta, ja hyppyjen alastulot tärähtävät aivoissa asti.

Kotšetkova alkoi olla epätoivoinen.

Ehkä myös naapuritkin: Puoliso palasi viemästä roskia ja kuuli Kotšetkovan treenien kopseen ja tömähdykset rappukäytävään asti. Alakerran naapuria hyviteltiin kukilla useampaan otteeseen.

Olohuoneen valtasi lopulta tanssimatto, ja silityslaudan tilalle saatiin oikea balettitanko. Kotšetkovan tanskalainen puoliso on myös tanssija ja koreografi, joten hän hyväksyi sisustusratkaisun.

Silti fyysinen kunto kärsi. Lihasvoima väheni, aukikierto heikkeni. Motivaatio nuokkui, kun seuraavasta esityksestä ei ollut tietoakaan. Olisiko ura tässä? Kotšetkova on 36-vuotias, ja balettitanssijat lopettavat usein nelikymppisinä.

Kotitreenit jatkuivat viiden kuukauden ajan.

Sitten tuli puhelinsoitto.

Kansallisbaletin taiteellinen johtaja Madeleine Onne oli kuullut, että erinomainen tanssija on vapaalla. Hän tarjosi Kotšetkovalle kiinnitystä tulevalle kaudelle.

Se oli valtava helpotus ja onnenpotku.

”Kansallisbaletti on yksi ainoista taloista maailmassa, jotka pystyvät työskentelemään tällä tavalla”, Kotšetkova sanoo. Siis olemaan auki ja esittämään koko illan baletteja yleisölle.

Tämä vuosi on ollut balettiseurueille katastrofaalinen. Tanssiin kuuluu kehollisuus, samassa tilassa oleminen, mutta koronavirus on tehnyt siitä vaikeaa.

Harva teatteri on ollut edes auki, ja Ruotsissakin on esiinnytty pienemmille yleisömäärille kuin Töölössä. Venäjällä esityksiä on ollut, mutta myös sairastuneita tanssijoita. Mariinskissa todettiin elokuussa Interfaxin tietojen mukaan noin 30 tartuntaa varotoimista huolimatta.

Maria Kotšetkova ja Alfio Drago Merirosvossa.­

Kansallisbaletissa ei ole toistaiseksi ollut yhtään koronavirustartuntaa. Orkesterissa oli altistumistapaus, jonka vuoksi lokakuussa yksi Merirosvon eli Le Corsairen esitys tanssittiin nauhoitetun musiikin tahtiin.

Toivoa sopii, ettei sairastapauksia tule ja ovet voidaan pitää auki. Ohjelmisto on suunniteltu pitkälle kevääseen. Juuri ensi-iltansa saaneen nykybaletin Jekyll & Hyden jälkeen on vuorossa ikiklassikko Pähkinänsärkijä, jota Kotšetkova parhaillaan harjoittelee.

Pähkinänsärkijä on monien tanssijoiden inhokki, mutta Kotšetkovalle se on tärkeä – koko perheen baletti tuntuu joululta ja tuo teattereihin erilaisen yleisön erityisesti Yhdysvalloissa. Euroopassa hän ei ole juuri Pähkinänsärkijää tanssinut.

”Minusta on ihanaa esiintyä lapsille”, hän sanoo. ”Joskus koukkaan yleisön kautta vain nähdäkseni heidän innostuksensa.”

Keväällä Maria Kotšetkova veti silityslautabalettitunnin muun muassa pariisilaismuotitalo Chloén Instagram-tilillä. Muotitalo on tehnyt hänelle myös esiintymisasuja.

Kotšetkova onkin tanssijaksi poikkeuksellinen muotivaikuttaja ja sosiaalisen median tähti. Instagramissa hänet voi nähdä Joutsenlammen pukuhuoneen lisäksi Voguen kuvauksissa valtavissa pyöreissä aurinkolaseissa ja huppareissa. Kärkitossuihin hän tunkee vaaleanpunaisten trikoiden sijaan raidalliset urheilusukat, ja hän saattaa tanssia yhtä hyvin musiikkivideolla kuin Kansallisoopperan lavalla.

Vain 152 senttiä pitkän Kotšetkovan pituus oli Venäjällä ongelma – muualla ei niinkään.­

Mikään pop-kulttuurifanaatikko Kotšetkova ei kuitenkaan ole, vaan klassisesti koulutettu venäläisballerina, jonka opintoihin kuuluivat myös kirjallisuus ja taide.

Muodin ja nykytaiteen maailmat kuitenkin avautuivat hänelle, kun hän voitti teini-ikäisenä Lausannen balettikilpailun ja pääsi Lontooseen ensimmäiselle ulkomaankiinnitykselleen.

Tie Bolšoissa tuntui kääntyneen pystyyn. Työmahdollisuuksia oli vähän, ja häntä rajoitti venäläinen ajatus emploista, eli käsitys siitä, mitkä roolit sopivat millekin tanssijalle. Osansa oli myös Bolšoin sisäisillä kähinöillä – kuka oli johtajan suosikki, kenellä oli rahaa maksaa lahjuksia, kenen vanhemmat tunsivat ketkä.

Ulkomailla hän tajusi, ettei hänen tarvitse välttämättä olla pidempi tai pitkäkaulaisempi, ettei hänen tarvitse kopioida kaikessa suuria ballerinoja – mutta myös sen, että hän voi pukeutua korkeiden korkojen sijaan lenkkareihin ja valtaviin silmälaseihin. Itseilmaisulle oli tilaa ja tilausta.

Syy sosiaalisen median aktiiviseen käyttöön on se, että hän haluaa tehdä baletista lähestyttävämpää.

”Baletti on niin vanha taidemuoto, että on tärkeää tuoda mukaan nuoria ihmisiä ja näyttää heille, ettei se ole välttämättä mitä he kuvittelevat sen olevan.”

”Olen todella innoissani siitä, että saimme taloon tämäntasoisen ballerinan”, sanoo Madeleine Onne.

Kansallisbaletin ohjelmistossa on tällä kaudella vaativia klassisia teoksia, joihin tarvitaan tanssijoita, joilla on vahva tekniikka. Vaikeiden asioiden pitää näyttää helpoilta.

”Sen ei pidä näyttää sirkukselta”, Onne sanoo. ”Ja Marialta onnistuu kaikki. Hän on niin kokenut, että vaikka hän tekisi virheen, kukaan ei huomaisi, koska hän tekisi jotain aivan yhtä ihastuttavaa.”

Toisin kuin Venäjällä, Onnelle Kotšetkovan pieni koko – 152 senttiä – ei ole ongelma. ”Miestanssijat voivat heitellä häntä ympäriinsä. Hän näyttää upealta ja he näyttävät upeilta”, Onne naurahtaa.

Onne nostaa esiin myös Kotšetkovan omistautuneisuuden.

Se täytyykin Kotšetkovasta sanoa: hän tekee kovasti töitä.

Instagramiin hän postasi hiljattain meemikuvan, jossa väkijoukko hyökkää miehen kimppuun. Teksti: ”Minä, kun pyydän että tekisimme adagio-osuuden uudestaan”.

Kotšetkovan partneri Le Corsairessa, Michal Krčmář, naurahtaa. Ehkä siinä on vähän totuuttakin.

Osa tanssijoista on harjoitellut viime aikoina Jekyll & Hydeä, ja Kotšetkova jo teknisesti haastavaa Pähkinänsärkijää. Eri teoksia valmistelevat tanssijat keskittyvät harjoituksissa eri asioihin, eivätkä väsyneet tanssijat eivät aina jaksa arvostaa näännyttävää, hidasta adagio-harjoitusta.

”Monessa paikassa pidetään nykyään helppoja treenejä, mikä on mielestäni vaarallista”, sanoo Kotšetkova. Baletit eivät ole muuttuneet sen helpommiksi, ja tanssijalle keho on työväline.

”Hyvät harjoitukset huolellisesti tehtyinä ovat minulle parasta huoltoa.”

Myös Krčmář arvostaa Kotšetkovan työetiikkaa.

”Masha on äärimmäisen ammattimainen. Äärimmäisen. Hän harjoittelee ja valmistelee kaiken viimeistä yksityiskohtaa myöten.”

Maria Kotšetkova ja Michal Krčmář Merirosvossa.­

Kotšetkova hymyilee. Eivät muut tanssijat oikeasti hyökkää hänen kimppuunsa. Hänen mukaansa vastaanotto on ollut lämmin, lämpimämpi kuin monessa muussa talossa.

Mistä hänen työteliäisyytensä oikein johtuu? Siitä, että uran alku oli tahmea?

Ehkä, Kotšetkova myöntää. Hänellä on jatkuvasti olo, että hänen täytyy työskennellä tuplasti ottaakseen muut kiinni.

”En ole koskaan tanssinut seitsemää Corsairea näin lyhyessä ajassa”, hän sanoo. ”Mutta ajattelen, että pitää tanssia kun voi.”

Se ajatus vahvistui kotitreenikevään aikana.

Kun elämänsä on omistanut baletille lapsesta asti, harvoin pysähtyy pohtimaan sen tarkoitusta. Viidessä kuukaudessa ehti miettiä sitä, mitä tekee ja miksi se on mielekästä.

Hyppytreenejä olohuoneessa jankatessa tuli varmuus: ”Taide on välttämätöntä. Ei maailmaa voi ymmärtää ja parantaa kokematta sitä,” Kotšetkova sanoo.

Maailman hulluuden keskellä on aivan erityinen kokemus mennä teatteriin ja tulla viskatuksi kauas arjesta, näytöistä ja sosiaalisesta mediasta muutaman tunnin ajaksi.

”Taiteen avulla me selviämme vaikeista ajoista. Se piristää meitä, haastaa meitä ja saa meidät ajattelemaan, mutta mikä tärkeintä, se koskettaa meitä. On väärinkäsitys, että taidetta pitäisi ymmärtää siitä nauttiakseen. Siinä on kyse tunteesta.”