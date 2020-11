Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Musiikki

Rockin kunniagalleriaa täydennettiin: Uusina lisäyksinä yhtyeiden ohella laulaja Whitney Houston ja räppäri Notorious B.I.G.

Viime vuosina rockin ulkopuolelle laajentaneseen Rock and Roll Hall of Fameen hyväksyttiin myös yhtyeet Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails ja T. Rex.

Whitney Houston, Depeche Mode ja Notorious B.I.G. lisättiin Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan.­