Korskea rockkukko Anssi Kela on nykyään täysin pitelemätön

Kulttuuritalon keikalla Kelan ei tarvinnut säästellä hittejään, koska yleisö pääsi valitsemaan settilistan

Konsertti

Anssi Kelan Soittakaa Paranoid! -konsertti Helsingin Kulttuuritalossa.

Kukapa olisi aikoinaan arvannut, kuinka korskean rockkukon Anssi Kela lietsoisi itsestään esiin.

Siitä on lähes päivälleen 20 vuotta, kun Kela esittäytyi ensimmäistä kertaa sooloartistina. Lavalle nousi pystytukkainen, vaatimattoman oloinen ja vakavamielinen laulaja-lauluntekijä, jonka tarinoissa toistui arkinen realismi. Hyppy tähän päivään ei voisi olla suurempi.

Kulttuuritalon lavalla hänen päällään on yliampuva hapsutakki ja tuulikone saa pitkän leijonanharjan aaltoilemaan. Kela nostaa kätensä pystyyn ja kiljuu mikrofoniinsa kurkku suorana. Suljettujen silmien takana laulajan ajatukset epäilemättä palaavat nuoruusvuosina koettujen hevikeikkojen mahtipontiseen tunnelmaan.

Seuraavana hetkenä Kela pyörii lavalla kuin dervissi ennen kuin haastaa kitaristi Mikko Kososen kaksintaisteluun. Kitaroiden otelaudat hakkaavat toisiaan vasten ja ilmatila täyttyy raastavasta äänivallista kappaleen kohotessa kohti kliimaksiaan.

Ennen kaikkea Kela on edelleen tarinankertoja, mutta esiintyjänä hänestä on tullut täysin pitelemätön. Vaatimattomuus on vaihtunut vallattomuuteen, ja lavalla nähdään itsensä hurmokseen piiskaava rocktähti.

Koko bändistä huokuva riemu on niin aitoa, että sille ei voi olla hymyilemättä.

Hyvänä kirittäjänä Kelan rinnalla kukkoilee bändin uusin jäsen Mikko Kosonen. Muun muassa Maija Vilkkumaan bändistä tuttu kitaristi on ehtinyt tehdä Kelan kanssa vasta kourallisen keikkoja, mutta jo nyt hän soittaa, esiintyy ja mutristelee suutaan sellaisella itsevarmuudella kuin olisi ollut mukana alusta alkaen.

Kiveen hakattujen roolien ja musiikillisten raja-aitojen romuttaminen on osoittautunut Anssi Kelan uran uudeksi nostattajaksi.

Esikoisalbumi Nummela oli niin tyrmäävä menestystarina, että se meinasi haudata laulajan allensa ja tehdä Kelasta yhden levyn ihmeen. Päästäkseen siitä yli hänen täytyi vapauttaa itsensä. Levyillä se kuuluu leikkisyytenä ja keikoilla estottomuutena.

Kymmenen vuotta sitten Kela kompuroi uransa aallonpohjassa, mutta nyt se on muisto vain. Tätä alleviivasi myös Kulttuuritalolla kuultu setti, joka oli poikkeuksellisesti koostettu kuulijoiden äänestämistä suosikeista.

Nummela oli tietysti hyvin edustettuna, ja levyn nimikappale sai äänestysykkösenä päättää illan. Huomattavampaa on se, että mukaan oli valikoitunut kappaleita Kelan jokaiselta albumilta ja myös kaikkein tuoreimmat singlejulkaisut. Uudet hitit ovat siivuttaneet menestyslevyn painolastin ja osin jopa ohittaneet sen.

Illan ehdoton kohokohta oli parin vuoden takainen hitti Ilves, maltilliseen tahtiin etenevä surullinen tarina, joka kasvoi lavalla todelliseksi tunnemyrskyksi. Tulkinnassa oli paatosta, hurmaa, nostatusta ja traagisuutta, joka tempaisi turvavälien vuoksi pöytiinsä sidotut kuulijat ylös tuoleiltaan. Lopulta koko sali lauloi yhdessä, ja saattoipa osa kuulijoista pyyhkäistä silmäkulmiaan.

Kylmemmäksi jätti Kelan uran mahdollisesti suurin hitti Levoton tyttö, jonka vetävästä biitistä bändi ei saa lavalla kaikkia tehoja irti. Kaiken päälle Kela itse hukkasi kappaleen dramaattisen tauon, mistä seurasi anteeksipyytelevä hymy rumpaliveli Ville Kelan suuntaan: Sori siitä!

Illan otsikko Soittakaa Paranoid! oli tietysti viittaus perinteikkääseen biisitoiveeseen, jolla suomalaisyleisö on kiusannut bändejä jo vuosikymmenien ajan. Tämä toive pyyhittiin listalta heti ensimmäisenä, kun bändi runnoi vanhan Black Sabbath -klassikon suoraviivaisesti läpi keikan alkajaisiksi.

Muita yllätyksiä illan aikana ei oikeastaan kuultu. Kuten arvata saattaa, yleisön suosikeiksi osoittautuivat ne samat kappaleet, jotka ovat suoratoistopalveluissa linnoittautuneet kuunnelluimpien joukkoon ja kuuluvat Kelan settiin myös muuten. Harvinaisuuksia mukana oli vain yksi: viikonlopun aikana ensimmäistä kertaa esitetty tuoreehko single Miljoona volttii.

Kuluvana vuonna Anssi Kelan keikat ovat koronan takia olleet vähissä, eikä edes harvakseltaan saliin istutettu kuulijakunta hillinnyt hänen intoaan. ”Livemusaa! Miettikää miten siistii!” hän toisti kolmeen kertaan, kun keikka lähestyi loppuaan. Onhan se, kun soittoon heittäydytään tällaisella innolla kuin Kela yhtyeineen.