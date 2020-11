Valokuvaus

Helinä Rautavaaran museon Veden varassa -näyttely esittelee merellä elävän bajau-kansan arkea muuttuvan ilmaston keskellä.

Bajau-kansaa kutsutaan viimeisiksi merinomadeiksi. He liikkuvat kalakantojen perässä.­

Jadenvihreänä kimmeltävän meren ja saman sävyisen taivaan välissä asuu kansa, josta otetut kuvat ovat kuin sadusta.

Kuvat bajau-kansasta on ottanut iranilais-suomalainen valokuvaaja Vargha Bahagir.

Ne ovat esillä Helinä Rautavaaran museossa Espoossa, jossa avautui perjantaina Veden varassa -näyttelyssä. Se esittelee luonnonvaraisten kansojen elämää muuttuvan ilmaston keskellä. Esillä on myös kehitysmaiden ympäristöjärjestöjä tukevan Siemenpuu-säätiön keräämiä tarinoita ja esineistöä.

Bajau-yhteisöt elävät suurelta osin kirjaimellisesti meren keskellä Indonesian, Malesian, Filippiinien ja Brunein vesialueilla. Alue on suuri, ja yhteisöihin arvioidaan kuuluvan yli miljoona ihmistä.

Bajau-kansa asuu veneissä tai meren ylle puupaalujen varaan rakennetuissa taloissa ja kylissä. Osa heistä asuu nykyään myös kiinteällä maalla, jonne heitä on asutettu turvallisuussyistä esimerkiksi niillä alueilla, joilla on aktiivisia tulivuoria.

Vargha Bahagir kuvasi Malesian merinomadeja, bajau lauteja, vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa. Bajau-kansan kuvaaminen oli osa dokumenttivalokuvausprojektia, johon Bahagir kuvasi nomadeja ympäri maailmaa. Bahagir kuuluu itse iranilaiseen alkuperäiskansaan lurseihin, jotka ovat osittain nomadeja.

Bahagir matkusti kuvaamansa bajau-kansan luokse veneellä Sabahista Bodgaya-saarelle.

Bajaut ovat Bahagirin mukaan viimeisiä veneissä asuvia nomadeja. He liikkuvat jatkuvasti ja ovat aina valmiina lähtemään. Siksi he omistavat vain välttämättömimmät asiat.

Siemenpuu-säätiön ohjelmakoordinaattori Kirsi Chavda kävi tutustumassa veden varassa elävän bajau-kylän, Torosiajen, elämään Indonesiassa Sulawesin saaren rannikolla vuosi sitten. Siemenpuu tukee paikallista luonnonsuojelutyötä bajau-kansalle tärkeillä alueilla.

Torosiaje sijaitsee merellä alle kilometrin päässä rannasta ja muusta asutuksesta. Bajau-kansalle tärkein elinkeino ja ravinnonlähde on kalastus.

Siihen ilmastonmuutos on selvästi vaikuttanut: kalansaaliit ovat pienentyneet ja aaltokausia on vaikeampi ennakoida.

”Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten ne, jotka ovat suoraan riippuvaisia luonnosta ja elävät omavaraisesti kädestä suuhun. Bajau-kylässä huolen pystyi aistimaan. Mitä sitten tehdään, jos kalakanta häviää?” Chavda pohtii.

Malesian, Filippiinien ja Indonesian alueilla asuva bajau-kansa elää meressä ja merestä.­

Myös Vargha Bahagir näki, että bajau-kansalle on alkanut muodostua paineita elämäntavan muutokseen. Syynä ovat liikakalastus, luonnonvarojen riistokäyttö, ilmastonmuutos ja globalisaatio.

”Bajau lautien elämä merellä kärsii lämpötilan noususta. Vaikka heillä on suojautumiskeinonsa, elämä on entistä haastavampaa, kun aurinko on polttavampaa”, Bahagir kertoo.

Hänen mukaansa kokonaisten riuttojen ekologinen tasapaino on järkkynyt, ja bajau-kansan kalansaaliit ovat vähentyneet radikaalisti. Toisaalta kalakaupan teollistuminen on aiheuttanut alalla kilpailua, eivätkä he saa kaupattua kalojaan yhtä hyvin kuin ennen.

Vargha Bahagir kuvasi Malesiassa bajau-kansaa, joka elää veneissä ja liikkuu jatkuvasti paikasta toiseen.­

Kirsi Chavda näki, kuinka ongelmien keskellä pystytään silti myös etsimään ja löytämään ratkaisuja. Indonesiassa Torosiaje-kylän naiset vastaavat normaalisti esimerkiksi myytävien merimakkaroiden keräämisestä, mutta nyt he ovat keksineet korvaavia tapoja toimeentulon turvaamiseksi.

He ovat tehneet mangrovepuiden siemenistä jauhoa. Jauhosta tehtyä taikinaa työstetään käsin veivaamalla pastakoneella tagliatelle-tyylisiksi lituskoiksi. Ne maustetaan ja paistetaan. Tulos muistuttaa kovasti sipsejä.

Chavda kertoo maistaneensa tätä paikallista herkkua.

”On se kyllä hyvää ja mennyt yllättävän hyvin kaupaksi:”

Yksi tällainen sipsipussi kulki hänen mukanaan Suomeen näyttelyyn esille pantavaksi.

Bajau-kansa rakentaa taloja puupaalujen varaan mereen.­

Mutta mihin bajau-ihmiset käyttävät rahaa? Ainakin kylän rakennustarpeisiin ja vaatteisiin.

Torosiaje-kylä elää rauhallisesti rinnakkain virallisen yhteiskunnan kanssa. Lapset käyvät koulua kylässä ainakin ala-asteella ja siirtyvät sitten yläkouluihin mantereelle. Lääkäriä kylässä ei ole, mutta oma sairaanhoitaja terveysklinikoineen löytyy.

Chavdan vierailemassa kylässä asuvat bajaulaiset ovat muslimeja, sillä se on Indonesian valtauskonto. Heidän uskomuksissaan on kuitenkin piirteitä luonnonuskosta.

”Kun koko elämä perustuu suoraan luonnonvaroille, luontoa pidetään siellä pyhänä, ja sen kanssa eletään tasapainossa.”

Bahagirin tapaamat meribajaut taas eivät käy kouluja, eivätkä ole uskonnoltaan muslimeja.

Kirsi Chavda muistelee, että bajaut olivat hyvin ystävällisiä ja kiinnostuneita ulkomaalaisesta vierailijasta,

Samaa sanoo myös Vargha Bahagir. ”Bajaut ovat avoimia sekä meren yltäkylläisyydelle että uusien ihmisten kohtaamiselle, koska he käyvät paljon kauppaa.”

Bajau-tytöllä on kuvassa riisistä tehty maski, joka suojaa auringolta.­

Paikalliset viranomaiset ovat sitoutuneet Indonesiassa Torosiaje-kylän elinolojen turvaamiseen. Heidän asuinpaikkansa on virallista luonnonsuojelualuetta.

Toisaalta Indonesian hallitus on käyttänyt joitain bajau-kansalle tärkeitä alueita esimerkiksi kalojen viljelykasvatukseen. Myös matkailu ja turismi vaarantavat bajau-kansan elinvoimaisuutta.

Chavda toivoo, että Veden varassa -näyttely toisi esiin ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset ja lisäisi tietoisuutta siitä, miten ylikulutukseen perustuva elämäntyyli vaikuttaa toisella puolella maailmaa eläviin ihmisiin.

”Kun matkailu taas koronapandemian jälkeen alkaa kasvaa, kannattaa miettiä matkailukohteen historiaa. Voi esimerkiksi selvittää, onko turistialueelta raivattu mangrovemetsä pois, jotta saadaan paikalle hiekkarantaa tai hotelleja.”

Veden varassa -näyttely Helinä Rautavaaran museossa kauppakeskus Entressessä (Siltakatu 11, Espoo) 6.11.2020–16.5.2021. Museoon on vapaa pääsy.