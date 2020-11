Ohjaaja Veiko Õunpuu sai Laura Birnin ja Tommi Korpelan myyttiseen lännenelokuvaan Lapissa. Hänestä Suomessa tehdään elokuvia liian paljon varman päälle, vaikka elokuvantekijän pitää luoda jotain, mikä rikastaa maailmaa.

Veiko Õunpuu on Viron tunnetuimpia elokuvantekijöitä. Hänen elokuvansa Viimeiset valittiin vastikään Viron edustajaksi parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-kisassa.­

Viimeiset on lännenelokuva, joka vain sattuu sijoittumaan tämän ajan Lappiin. Erämaan keskellä on kaivos ja miehinen yhteisö, jota pitävät yllä omat säännöt sekä tieto, että täällä ovat työpaikat.

Kaivoksen omistaja vaarantaa ahneudellaan työntekijöiden turvallisuuden. Baarin myyjän, kaivoksen omistajan ja nuoren työntekijän välille kehkeytyy kolmiodraama. Heitä näyttelevät Laura Birn, Tommi Korpela ja Pääru Oja.

Kaivoksen tapahtumien rinnalla on kamppailu maasta. Sulevi Peltolan ja Samuli Edelmannin näyttelemät, kotipaikkaansa puolustavat miehet ovat ilmiselviä intiaaneja, tietenkin popkulttuurin suotimen läpi esitettyinä.

”Cowboyt ja intiaanit: siinä on lännenleffan makua”, myöntää elokuvan ohjaaja Veiko Õunpuu.

”Tunsin oloni kotoisaksi Lapissa. Rakastuin paikkaan. Se muistutti kotiseutua, Saarenmaata.”

Vaikka elokuva on suomenkielinen, kuvattu Suomen ja Norjan Lapissa ja pääosien esittäjät ovat suomalaisia, sen päätuotantoyhtiö on virolainen. Viimeiset on valittu Viron edustajaksi parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-kisassa.

Sävyiltään elokuva on vuoroin vakava ja lakonisen koominen. Siinä on karkeutta ja romantiikkaa, jotka liittyvät westernien ydinkuvaan: pienet ihmiset kamppailevat suuressa maisemassa.

”Elokuva on unelmointia”, Õunpuu summaa.

”Lapin loputtomassa maisemassa ymmärtää olevansa äärettömyyden keskellä.”

Laura Birn ja Tommi Korpela elokuvassa Viimeiset.­

Õunpuu on Viron tunnetuimpia elokuvantekijöitä, ja monet hänen elokuvistaan ovat saaneet ensi-iltansa suurimmilla festivaaleilla, kuten Sundancessa ja Venetsiasssa. Viimeiset tuo mieleen Aki Kaurismäen ja toisen Õunpuun suosikin, Jim Jarmuschin tyylin.

Se on taide-elokuvaa, jos niin halutaan määritellä. Ohjaaja itse ei halua.

”Taide-elokuvahan on tylsää. Se on narsismia. Haluan tehdä intensiivisen elokuvan, joka katsoo maailmaa ja ymmärtää sitä. Miksei sellainen voisi olla myös kaupallista?”

Hän kertoo pohtineensa elokuvantekijän asemaa. Õunpuun yleisö on kansainvälinen, mutta silti aika pieni.

”Huomaan itsekin kysyväni, miksi minun pitää saada tehdä elokuva, jota aika harva menee katsomaan.”

”Miksi idea, että markkinoiden pitää hyväksyä tekemäsi jutut, on kasvanut niin suureksi? Mutta se on tämän päivän uskonto. Ei kai sitä voi mennä kiistämään.”

Veiko Õunpuu kuvattiin koiransa kanssa marraskuisessa Tallinnassa.­

Tuntuu hämmentävältä nähdä näin omintakeinen ja rohkeasti viipyilevä, mutta silti suomenkielinen teos.

”Toivoisin ihmisten ajattelevan, että kummallisempikin elokuva voi olla kiinnostavaa.”

”Röyhkeää tämä on sanoa, mutta suomalaisesta elokuvasta usein puuttuu elämä. Ymmärrän ongelman. Tehdään varman päälle, siis tiukalla aikataululla, anarkismia ja kaaosta välttäen.”

Taiteessa taas tulisi olla vapautta ja tilaa antaa näyttelijöiden improvisoida. Õunpuun mukaan vain aika tuo näyttelijöille mahdollisuuden löytää roolin ydin.

”Vaikka olisi mitä mestareita työssä, teennäisyys voi jäädä. Tommi ja Laura improvisoivat upeasti ja saivat muutkin samaan moodiin.”

Erityisesti Õunpuu kehuu sivuroolin Jarkko Lahtea. Ohjaajan oma suosikki suomalaisista nykyelokuvista onkin Juho Kuosmasen Hymyilevä mies. Siinä Lahti näytteli pääosaa, nyrkkeilijä Olli Mäkeä.

”Elokuvantekijän pitää olla maailman ulkopuolella ja luoda jotain, mikä rikastaa maailmaa. Ei elokuva onnistu, jos sen tekijät ovat liikaa kiinni siinä, mitä muut tekevät ja mitä häneltä odotetaan.”

Suomi sujuu

Veiko Õunpuulla on vahvat yhteydet Suomeen. Jo hänen toisessa elokuvassaan Pyhän Tonin kiusaus (2009) oli mukana suomalainen tuottaja. Viimeisten tarinan taas keksi hänen suomalainen ystävänsä Eero Tammi.

Elokuvaideasta ensi-iltaan meni kuitenkin kymmenisen vuotta. Viimeisiä kehiteltiin ensin Suomessa. Suomen elokuvasäätiöllä ja Ylellä oli vuorotellen myötämielisiä ja hankkeen rahoittamiseen kielteisesti suhtautuneita päättäjiä.

”Lopulta Viron säätiöstä kysyttiin, haluatko tehdä sen Lappi-elokuvasi”, Õunpuu kertoo.

Suomea sujuvasti puhuva Õunpuu on syntynyt vuonna 1974. Arvostettu teatterinäyttelijä Pääru Oja ei puolestaan puhunut suomea lainkaan. Hän on syntynyt vuonna 1989.

”Pääru opiskeli suomea roolia varten”, Õunpuu kertoo.

”Se tuntuu aina kummalliselta. Eikö tuo osaa suomea? Mutta sehän johtuu siitä, että hän on liian nuori katsoakseen Suomen kanavia 1980-luvulla.”

Õunpuu kuvailee suomen kielen tulleen hänen omalle sukupolvelleen tutuksi neuvostovallan aikaan nimenomaan televisiosta, jota Suomenlahden eteläpuolella katsottiin salaa.

”Koska Pääru näyttelee suomalaista, päätimme laittaa hänen takkinsa hihaan Suomen lipun, jotta asia tulee selväksi”, Õunpuu sanoo nauraen.