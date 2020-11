”Ajattelin, että olisi jännittävää löytää samaan yhtyeeseen erilaisia ajallisia kulmia”, Mia Simanainen sanoo Quartet Ajaton -yhtyeestään.

Laulaja, säveltäjä, muusikko Mia Simanainen on kerännyt pieneen työhuoneeseensa Tehtaankadulle matkamuistosoittimia: muun muassa kelloja, helistimiä, soittorasioita ja puuhuiluja. Osa niistä pääsee hänen kanssaan keikoillekin.­

Mustan rautaportin takana sisäpihalla on yli satavuotias asuin­talo, jollaiset ovat Helsingin keskustassa jo harvinaisia: ensimmäinen kerros on pääosin kiveä, toinen puuta. Samanlainen kerroksellisuus toistuu myös talon sisällä, laulaja ja säveltäjä Mia Simanaisen kotona. Heti eteisessä vanhanaikaisen kuviollisen tapetin aukosta pilkottaa toinen tapetti, kuulemma alkuperäinen.

Voisiko tästä päätellä jotain?

”Voi toki! Vanhat materiaalit kiinnostavat minua todella paljon, mutta tämä kohta on vain jäänyt viimeistelemättä putki­remontin jälkeen”, sanoo Mia ­Simanainen nauraen. Hän on tapaamisemme alla valmistautumassa uusimman albuminsa julkaisukeikoille.

Tuo albumi, Quartet Ajattoman levyttämä Early Music in the Latest Way, toteuttaa myös histo­riallista kerroksellisuutta. Simanaisen perustaman yhtyeen soittimet ovat nimittäin hyvin erilaisiin tyyleihin viittaavat 1600-luvun viola da gamba, 1800-luvun bandoneón ja 1900-luvun lopun analoginen Moog-syntetisaat­tori.

”Ajattelin, että olisi jännittävää löytää samaan yhtyeeseen erilaisia ajallisia kulmia, mutta Quartet Ajaton ei ollut äkkinäinen päähänpisto. Alustin sitä mielessäni todella, todella pitkään”, Simanainen sanoo.

Hän on edennyt levy­urallaan muutenkin melko verkkaisesti, ideoitaan kypsytellen. ”Itsekriittisenä tahdon varmistaa, että teen oikeasti jotain omaa, parhaassa tapauksessa jopa jotain uutta. Kuitenkin itseäni kuunnellen eikä koskaan pelkän uutuuden takia.”

Lahdessa syntynyt ja koulunsa käynyt Simanainen muistaa, että toisin tekeminen kiinnosti häntä jo varhain, vaikka hän ei osannut luonnostella vielä tietään eikä ­kuvitella edes musiikillista tyylilajiaan.

”Halusin laulaa mutta en ­oikein tiennyt, että mitä ja miten. Teini-ikäisen varmuudella päättelin vain, että minusta ei tule ­aikuisena ainakaan humppalaulajaa – kaikki kunnia tietysti nyt humppalaulajille.”

Päätös ei ollut täysin perusteeton, sillä Lahden musiikkiopistossa kymmenen vuotta pianonsoittoa opiskellut Simanainen oli kouluaikaisissa yhtyeissä laulanut kaiken muun ohella iskelmääkin. Tärkeä johdattelija musiikkiin oli myös monitaitoinen isä, joka soitti harrastuksekseen lahtelaisissa yhtyeissä. Kotona soi, kotona soitettiin.

Varsinaisesta jazzista Simanainen sai vihiä vähitellen lukioaikana vanhemmalta ystävältään, ja sen ammatillisen opiskelun hän aloitti ensin ”Ogelissa” eli Oulunkylän Pop & Jazz Konservatoriossa.

Sieltä Simanainen pääsi Sibelius-Akatemiaan, josta hän valmistui jazzosaston toisena laulajana – ja jossa hän on opettanut laulajia osa-aikaisesti jo kaksikymmentä vuotta.

Jazz eri muodoissaan on kannatellut Simanaisen tekemisiä kohta kolmekymmentä vuotta. Tai pikemminkin jazzin ytimeen kuuluva vapaus, vapauden lupaus.

”Pidän perinteisestä jazzista ja laulujazzista, mutta ymmärsin onnekseni varhaisessa vaiheessa, että en ole sen esittäjänä sittenkään omimmillani enkä varmasti parhaimmillani.”

Tämä oivallus kuuluu jo Simanaisen edellisen pitkäaikaisen yhtyeen, Ahava-kvartetin, ensi­albumilla, joka julkaistiin 2001.

Kuusi sen yhdeksästä ”kamarimusiikillisesta” kappaleesta oli Simanaisen sävellyksiä ja osittain myös hänen sanoituksiaan.

Sittemmin hän on löytänyt sävellyksilleen toisenkin sanoittajan: lokakuussa 1959 vain 39-vuotiaana Helsingissä kuolleen Helvi Juvosen.

”Yrittäisin kirjoittaa niin kuin hän, jos olisin runoilija”, Simanainen sanoo.

Keväällä julkaistu Simanaisen ensimmäinen soololevy Soi Helvi Juvonen perustuu kokonaan Juvosen runoihin. Äänimaisema taas on luotu lähes kokonaan Simanaisen äänestä.

”Matkan varrella heräsi kyllä epäilys, että riittääkö se, että laulan vain yksin”, Simanainen pohtii työhuoneessaan.

”Mutta sitten keksin, että minun pitääkin löytää sellainen tila, jossa olen kuin kotona – niin kuin täällä kotona.”