Kirjallisuus

Mia Kankimäen kirja on otettu ennakkoarvioissa hyvin vastaan.

Mia Kankimäen kirja Naiset joita ajattelen öisin (Otava, 2018) ilmestyy tänään Yhdysvalloissa ja Kanadassa arvovaltaisen Simon & Schusterin kustantamana. Kirjan englanninkielinen nimi on The Women I Think About at Night ja sen on kääntänyt Douglas Robinson.

Käännös on saanut jo ennakkoon huomiota, sillä yhdysvaltalainen talousaikakauslehti Fortune-lehti on nostanut sen marraskuun kuuden kiinnostavimman kirjauutuuden joukkoon.

Kankimäki on päässyt kovaan seuraan, sillä hänen kirjansa rinnalla Fortune vinkkaa presidentti Barack Obaman muistelmista ja jalkapalloikoni Megan Rapinoen elämäkerrasta.

Kuvakaappaus Fortune-lehden kirjasuosituksista.­

Kansainvälisessä mediassa Kankimäen kirja on otettu hyvin vastaan: ennakkoarvioissa sitä on kehuttu monipuoliseksi ja inspiroivaksi teokseksi.

Esimerkiksi Publishers Weekly -julkaisussa sitä luonnehditaan oivaltavaksi kirjaksi, joka viehättää seikkailumielisiä ja toimii inspiraationa kaikille, jotka suunnittelevat lähtevänsä joskus elämässään matkalle. Kirkus Reviewsissä Kankimäen kirjan sanotaan olevan kuin tilkkutäkkimäinen tutkielma esteistä, joita naistaiteilijat ovat kautta aikojen kohdanneet – ja edelleen kohtaavat.

Naiset joita ajattelen öisin -teoksen oikeudet on myyty jo 15 maahan, Yhdysvaltojen ja Kanadan lisäksi muun muassa Kiinaan, Saksaan, Ranskaan, Italiaan ja Pohjoismaihin.

Kaksi vuotta sitten Helsingin Sanomien haastattelussa Kankimäki kertoi, miten hänen kirjansa syntyi esikoisteoksen jättämässä tyhjiössä ja elämäntilanteessa, jossa hän oli irtisanoutunut ja myynyt asuntonsa. Hän alkoi etsiä historiasta naisia, jotka olivat myös eläneet valtavirrasta poiketen ja voisivat toimia hänelle esikuvina.

Kankimäen esikoisteos Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin ilmestyi vuonna 2013 ja nousi myynti- ja arvostelumenestykseksi. Tuolloin Helsingin Sanomien kriitikko Suvi Ahola kirjoitti siitä näin: ”Lukiessa riemastuttavinta on löytää odottamattomalta taholta uutta ja arvokasta. Mia Kankimäen teos on tällainen.”

Yhteensä Kankimäen kahta kirjaa on myyty Suomessa yli 80 000 kappaletta.