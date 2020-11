Tammikuussa aloittava 15 hengen toimitus tekee sekä päivittäistä uutisjournalismia että erillisiä uutis- ja ajankohtaissisältöjä.

Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksessa aloittaa ensi vuoden alussa nuorille suunnattu toimitus. Sen tarkoituksena on palvella alle 30-vuotiasta, kokonaan digitaalisessa maailmassa kasvanutta yleisöä.

Noin 15 hengen toimitus tekee sekä päivittäistä uutisjournalismia että erillisiä uutis- ja ajankohtaissisältöjä. Uuteen toimitukseen siirtyvät esimerkiksi syksyllä aloittanut lasten uutispalvelu Yle Mix sekä ajankohtais-podcast Takaisin Pasilaan tekijöineen.

Toimitus luo myös kokonaan uusia sisältökonsepteja, joita uuteen toimitukseen siirtyvät tekemään Ylen aamun Rosa Kettumäki ja Ylen politiikan toimittaja Robert Sundman.

Uuden toimituksen päällikkönä aloittaa Kirsi Teräväinen, joka on vetänyt uutis- ja ajankohtaistoiminnan nuorisoverkostoa ja ollut perustamassa lasten uutispalvelu Yle Mixiä.

”Ylen tehtävään kuuluu tarjota laadukasta ja luotettavaa uutispalvelua kaikille yleisöille, ja nuorten yleisöjen palvelussa on selvä vahvistamisen paikka. Z-sukupolvi on syntynyt diginatiiveiksi ja he ovat vaativia ja laatutietoisia mediankäyttäjiä. Uusi toimitus on nuorta yleisöä puhuttelevan verkon uutiskerronnan kärkijoukko, joka tarttuu päivän kovien pääuutisten lisäksi myös niihin nuorille merkityksellisiin aiheisiin, jotka voisivat muuten uutiskiireessä jäädä hoksaamatta”, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen Ylen tiedotteessa.

Toimituksen perustamisen taustalla on pyrkimys palvella entistä paremmin myös nuoria ja lapsia. Nuorten yleisöjen palveleminen on yksi Ylen tuoreen strategian painopisteistä.