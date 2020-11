Perjantaina ilmestyvä Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä on selkeä jatko-osa, mutta Karjalaisen sisarukset tekevät kaiken paremmin kuin aiemmin, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Albumi / pop

Maustetytöt: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä

Is This Art!★★★★

Maustetyttöjen jytkytarinassa kiinnostavaa on ollut kysymys profiloitumisesta.

Kaisa ja Anna Karjalainen ovat korostaneet taustaansa Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa, jonkinlaista maalaista tai syrjäkyläistä identiteettiä.

Suurkaupungissa olo on kuin eksyneellä orvolla: ”Meiran tehtaan savupiipun takaa etsin Pohjantähtee”, Helsinkiin Vaasankadun kulmille muutama vuosi sitten muuttaneet sisarukset lauloivat reilu vuosi sitten ilmestyneellä debyyttialbumilla.

Yhtyeestä tuli poikkeuksellinen ilmiö ja ajan kuva, joka osui arkaan paikkaan kahtia jakautuneeseen Suomeen ja sen musiikki-ilmastoon.

Edustavatko ne liberaalia ja feminististä punaviherkaupunkilaisen ääntä vai kepulaista vanhoillisuutta, saattoi kysyä. Hämmennystä lisäsi kohu rasistiseksi mielletystä vanhasta sanoituksesta, jota yhtye pahoitteli vetoamalla junttiuteensa.

Monelle Maustetytöt edusti kommenttien perusteella pitkään aikaan ensimmäistä uutta hittiyhtyettä, jota saattoi ylipäänsä kuunnella. Koska yhtye kuulosti kolmenkymmenen vuoden takaiselta, toisin sanoen Leevi and the Leavingsiltä – ajalta ennen kuin elektroninen musiikki, rap ja trap pilasivat popin kuin internet autokaupan.

Vain reilu vuosi esikoisalbumin jälkeen ensi perjantaina ilmestyvä Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä kuulostaa päällisin puolin tutun masennuksessa rypevältä Maustetytöiltä, mutta paljon olennaista on muuttunut. Hyvään suuntaan.

Debyytillä sisarusduo vaikutti kömpelön vetävistä ränttälauluista huolimatta lama-ajan typerän sketsisarjan hahmoilta, jotka tinttaavat pipo päässä kaljaa ja yskänlääkettä kurjuuteensa vuokraluukussa.

Vaikka kappaleiden aiheet olivat vakavia, kerronta jäi kiusallisen yksiulotteiseksi. Konsepti, asenne ja iskusävelmät pelastivat paljon, mutta eivät kylliksi.

Jos Maustetyttöjen esikoisalbumilla ”kalja” mainittiin 14 kertaa, uutuudella enää kerran. Läträämisen sijaan kärkeen nousevat koskettavat balladit, vetoavan pateettiset diskosävyt ja teksteistä kajastava uudenlainen syvyys.

Kuvataiteilija Joel Slotten maalaamassa ja nimikappaleeseen viittaavassa kansikuvassa ihminen halaa ruumisarkussa suruvaippaperhosta. Maalaus esittelee levyn teemat: surun, kuoleman ja luonnon.

Albumin avaa poikkeuksellisen hieno kotimainen poprypäs, jossa on draivia, asennetta ja vahvoja sävellyksiä.

Nimi- ja avausraita aiheuttaa suorastaan ihastuksen kylmiä väreitä. Uudeksi tuottajaksi löytyneen Niko ”Kalifornia-Keke” Liinamaan kanssa syntynyt fantastinen sointi potkii synteettistä retrodiskoa, efektoitua kylmää kitaraa, mieleen nousee jopa post-punk-sävyjä.

Metsänsuojelulaulu Ne tulivat isäni maalle on tarpeellinen kommentti törkimyksistä, jotka ”veivät lapsuuteni rekoissa sellutehtaalle”.

Taksilla Vaalaan yhdistää Eppu Normaalista muistuttavan kertosäkeen melodian vetävään komppiin, synteettiseen helkkysointiin sekä Leevi and the Leavings -viittaukseen: ”Sateenkaari ei päättynytkään nakkikioskille, ei ees yökerhoon eikä terassille.”

Kolmen diskohenkisen kappaleen jälkeen sävy muuttuu – alkaa kolmen komean itkuballadin jakso.

Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin esittelee a-luokkaisen kuristavan kertosäkeen, joka saa retroleikin unohtumaan ajattoman sävellyksen edessä.

Kesäkeikoilta tuttu Jos jäisin Onnibussin alle on kertosäkeen rivien osalta kuin Suomi-pastissi The Smithsin There is a Light That Never Goes Outista, mutta pateettisuus viehättää.

Vajaa vuosi sitten singlenä julkaistun Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään -kappaleen nostaminen mukaan albumille tuntui aluksi löysältä ratkaisulta, mutta aikakirjat kiittävät. Tee se itse -kesäsinglestä mukana on taas uusi rivakampi versio, joka hukkaa aiemman koskettavuuden, mutta ajaa komeasti kuulijan päälle.

Albumi päättyy, kuinkas muuten, vielä yhteen leevismiin. Jouluaiheinen ja kantrihenkinen Vuoden pimein yö esittelee toivotonta maisemaa, jossa jouluateria syödään kioskilla ja jossa enkelin voi nähdä hortoilemassa eksyneenä: ”Joulumaa on muutakin kuin pelkkää pahaa unta, se on harmaa niin kuin mieli, kunpa oisin edes lunta.”

Jos debyytti oli härnäävä outoilu, vaikuttava ja vahva toinen levy saa ”Maustarit” kuulostamaan huomattavasti konseptitasoa lahjakkaammalta.

Kriitikon valinnat: Närhi totisena, Gorillaz rentoutuneena

Albumi / pop

Laura Närhi: Vastavoimat.

Warner. ★★★

Laura Närhen kolmatta sooloalbumia kerrotaan valmistellun seitsemän vuoden ajan. Kunnianhimo ja viimeistely kuuluvat, tekijöitä on Matti Mikkolasta Iisa Pajulaan ja Arto Tuunelaan. Kovin yksitotiset laulut soivat kuin varmistin päällä. Hillitty musiikki palvelee ehkä taaksepäin tähyileviä ihmissuhdetekstejä, mutta vaimeasti tamppaava sointi sijoittuu iskelmällisen radiopopin keskiöön kuin energiasta tyhjentynyt Kaija Koo tai Jenni Vartiainen. ”Muistan, kun pyysit mua hitaita tanssii / Aina kun radiosta tulee Cardiganssii” kääntää tarkennuspisteen takaisin Kemopetrolin ja cd-formaatin päiviin.

Albumi / pop

Gorillaz: Song Machine, Season One: Strange Timez.

Parlophone. ★★★

Damon Albarnin luotsaama Gorillaz jäi viime vuosikymmenellä Blur-solistin kiinnostavampien projektien varjoon. Viimein, kun odotuksia ei ole juuri jäljellä, virtuaaliyhtye julkaisee albumin, joka kuulostaa paremmalta kuin pelkältä nipulta epämääräisiä luonnoksia. Vuoden alusta jatkuneen julkaisuprojektin hedelmät kokoavalle albumille on kirjattu lähes pari tusinaa vierailijaa The Curen Robert Smithista St. Vincentiin, Elton Johniin ja huhtikuussa kuolleeseen afrobeat-rumpali Tony Alleniin. Väkinäisen alun jälkeen linja kohenee, ja pop-maestron synteettinen sointi vetoaa tutun hemaisevana.

Single / rock

Foo Fighters: Shame Shame.

Roswell. ★★★

Foo Fightersin albumit tuntuvat seuraavaan toisiaan yllätyksettömän tasaisin väliajoin kuin juhannukset jouluja. Energisestä rock-elämöinnistä tunnetun yhtyeen helmikuulle lupaillun kymmenennen albumin ensisinglen juju ei perustu revittelyyn vaan soinnilliseen tutkailuun ja paatokseen, jossa kuuluu sävyjä Bond-tunnussävelmistä ja Jack Whiten kokeellisesta juurirockista. Tulos on yllättävä, sillä Dave Grohl on rinnastanut tulevan albumin David Bowien hippalevy Let’s Danceen. Irtosingleksi kappale on häiritsevän mitätön, mutta laulua kannattanee lähestyä johtolankana tulevaan.

Single / indie

J.Tala: Dry Eyes.

Alakulttuuritalo. ★★★

Rubikista, Underwater Sleeping Societysta ja Pariisin keväästä tuttu Jussi Hietala julkaisi muutama vuosi sitten mystisen kolmen albumin ja yli kahden tunnin teoskokonaisuuden. Perjantaina ilmestyvä single Dry Eyes on ensimmäinen tärppi ensi vuodelle lupaillulta seuraavalta albumilta. Uneliaasti avautuvassa kappaleessa viehättää suurellinen toteutus ja indiepopsointi, jossa soi rinnan pöhnäistä nysväystä ja maailmoja halailevaa pelotonta suurellisuutta. Rummut kumisevat kolhosti, kitarat naukuvat kilvan, ja ennakkoluuloton härdellimeininki muistuttaa isommastakin karnevaalista.