Teemu Brunila päätyi kirjoittamaan Kylie Minoguelle kappaleita, eikä siinä ollut mitään kummallista.

Oli ollut biisinkirjoitussessio Los Angelesissa muutaman muun tuottajan kanssa. Syntyi biisiaihio, joka päätyi ennen pitkää Minoguen A&R:n eli vastaavan tuottajan korviin.

”Se oli juuri sitä kultakauden diskotyyppistä asiaa, mitä ne halusi tehdä”, Brunila, 43, sanoo puhelimeen kotoaan Turusta.

Teemu Brunila­

”On maailman kivointa tehdä tuollaista bassottelua. Se on niin hyvän tuulen musaa. En muuta haluaisi tehdä kuin diskoa aamusta iltaan, näin vähän kärjistäen.”

Nyt bassottelu on kaikkien kuultavissa.

Perjantaina ilmestyi Minoguen viidestoista studiolevy, nimeltään Disco.

Levyn ensimmäisenä kuultava singlebiisi Magic on se, jonka pohjalta Brunilalta haluttiin lisää samanlaista. Kaksi seuraavaa, Miss a Thing ja Real Groove, ovat niin ikään Brunilan ja toisen suomalaistuottajan Nico Hartikaisen eli Nico Stadin tekemiä. Deluxe-versiolla on vielä yksi Brunilan tekemä kappale lisää.

Koska pandemia pääsi keväällä yllättämään, Brunila hoiti Minoguelle Lontooseen tietokoneen, johon oli esiasennettu tarvittavat sovellukset. Hän veti studiosessioita Turusta, ja kun yö tuli, Stadi jatkoi tuotantoa Los Angelesin ajassa. Hittitehdas pyöri hetken 24 tuntia vuorokaudessa.

”Se oli kiihdytys tulevaisuuteen. Yhtäkkiä ei tarvitse enää muuttaa Lontooseen tai Losiin. Koska Suomi on musiikkibisneksen spiraalin ulkoreunoilla, tämä on Suomen etu. Ja planeettakin kiittää.”

The Crash -yhtyeen Teemu Brunila kuvattuna vuonna 2007.­

Millenniumin taitteessa Brunila johti pehmeää britti­poppia soittanutta The Crash -yhtyettä. The Crash lopetti vuonna 2009. Sen jälkeen Brunila on pysynyt kulisseissa ja vastannut toimittajien puheluihin suunnilleen toteamalla, ettei ole olemassa.

Samalla hän on tehnyt Suomen merkittävimmän kansainvälisen laulunkirjoitusuran. Biisejä on päässyt esimerkiksi David Guettan, Flo Ridan ja Trey Songzin levyille.

Kotimaassa Brunila on tehnyt kappaleita Jenni Vartiaiselle (Duran Duran, Ihmisten edessä) ja Abreulle, mutta hänen menestyneimmät ja tunnetuimmat hittinsä lienevät tätä nykyä JVG:lle kirjoitetut Tarkenee, Hehkuu ja Frisbee.

Teemu Brunila ja Jenni Vartiainen Emma-gaalassa Kulttuuritalolla vuonna 2008.­

JVG:n kappaleiden kertosäkeet hän myös lauloi. The Crashin hiteille altistunut ei voi olla tunnistamatta naukuilevaa ääntä, vaikka esittäjätiedoissa Brunilaa ei mainittukaan.

”En sanonut JVG:stä, että laulan siinä, koska olin nuorena vannonut, etten koskaan laula suomeksi. Mutta se on parasta mitä Suomi-musa voi olla. Jos tuollaisten picassojen kanssa pääsee tekemään, se on kivaa. Ne jätkät on umpilahjakkaita sanoittajia”, Brunila sanoo.

JVG:tä eli Jare Brandia ja Ville Gallea Brunila kuvailee umpilahjakkaiksi sanoittajiksi.­

Brunilan mukaan Suomi on hyvä laboratorio, jossa kokeilla, mikä toimii. Pienen maan toinen puoli on se, että voi joutua ”kultaiseen häkkiin”, pärjätä sopivan vähällä niin hyvin, ettei enää jaksa yrittää maailmalle. Kun menestyy tarpeeksi, on Suomessa kuin valkohai uima-altaassa vaikka samaan aikaan ahdistaa, kun ”Cumuluksen menut on jo nähty”, Brunila muotoilee.

”Jossakin välissä itse kukin haluaa leiman passiin. Mutta ulkomailla taso nousee tosi tosi paljon.”

Lisäksi Brunila vierastaa suomalaisen valtavirtamusiikin outoa iskelmällisyyttä, joka ei tunnu katoavan vaikka tuotannot kuinka paranevat.

Nykyään kappaleet kirjoitetaan komiteatyönä. Pophitin tekijäjoukko on helposti viisi ihmistä, välillä päälle kymmenen. Tekijärooleja on kolme: tuottaja tekee taustoja, niin sanottu topliner, kuten esimerkiksi Alma, melodiaa ja lyriikkaa, ja Brunilan kaltainen allrounder tekee mitä vain tai kaikkea.

Äärimmäisen hyvä melodia on ”niukka resurssi”, Brunila sanoo. Sen vuoksi samat toplinerit voivat tehdä vuosikymmenien mittaisen uran. Tuottajat ovat riippuvaisempia trendeistä.

”Melodian taito on aika sisäsyntyinen, atavistinen, vähän kuin rytmitaju. Joko sulla on se tai ei ole sitä. Tuotannon ja tekniikan voit opiskella, kun teet riittävän kauan.”

Tietyt matemaattisuudet pitää silti osata. Melodian pitää alkaa eri osissa eri kohdassa tahtia. Ja on ”money note”, usein harmonian korkein, erityisen hyvältä tuntuva nuotti, joka pitää säästää kertosäkeeseen.

Brunilan mielestä lopputuloksen pitäisi kaarrella kuin kolmen minuutin taikamattoajelu.

”Mitä paremmin melodia toimii, sitä helpompi kappale on tuottaa. Tässä mennään usein perse edellä puuhun. On mielettömän hieno träkki, mutta mietitään, mitä sitten tehdään.”

Näyttää todennäköiseltä, että Minoguen levy nousee viikonloppuna Britannian albumilistan ykköseksi.

Koska Minogue on legenda- ja ikähenkilösarjaa, hän myös myy fyysisiä levyjä. Disco-levyn piti olla valmis jo kesäkuun alussa, jotta vinyylit ehdittäisiin painaa marraskuun julkaisua varten.

Spotify-luvut eivät kuitenkaan ole juuri JVG:tä parempia.

Jason Derulolle Teemu Brunila kirjoitti vuoden isoimman hittinsä, Take You Dancing.­

Toisin on Jason Derulon kanssa. Hän on valtava tähti, mutta sanoo huomattavasti harvemmalle mitään kuin Minogue. Se kertoo musiikinkuuntelun eriytymisestä. Uutta musiikkia on enemmän kuin koskaan, mutta nostalgia jyllää. Yksittäinen biisi on tärkein, artisteja ja bändejä seurataan vähemmän.

”Sä kuuntelet kappaleen kerrallaan, mutta vaikka mitä, eri biisejä ja tyylejä.”

Derulolle Brunila kirjoitti vuoden suurimman hittinsä nimeltään Take You Dancing.

Tällä hetkellä se on maailman radiolistan sijalla 11, Sam Smithin ja Dua Lipan välissä. Spotifyssa se on ollut parhaimmillaan maailman 26:nneksi kuunnelluin kappale.

Brunilan kustannusyhtiö pyörittää samankokoista puolen miljoonan vuosittaista liikevaihtoa kuin ykkössarjan suomalaisten sooloartistien firmat. Kappaleet, joiden teossa hän on ollut mukana, ovat striimanneet noin kolme miljardia kertaa, mutta ”ei siitä ole juurikaan rahaa tullut”.

Striimaamalla pääsee paistattelemaan listoille, mutta raha tulee muualta, Brunilan mukaan radiosta, tv-mainoksista ja elokuvista, joista maksetaan niin sanottuja synkronointikorvauksia.

Yhdysvalloissa muusikot vaativat paraikaa, että Spotify liki kolminkertaistaisi taksansa ja maksaisi heille dollarisentin per kuuntelu.

Jos bisnestä tahtoo tehdä, kannattaako yrittää saada Suomeen jättihittejä vai jokin melodianpalanen ulkomaantähden albumiraidalle?

”Suomi on tosi pieni maa, ja tämä on skaalautuvaa bisnestä. Jos on maailmanhitti, sitä käytetään enemmän ja kulutetaan enemmän. Korvauksiakin maksetaan niissä puitteissa.”

Hän osaa luetella luvut ja sijoitukset ulkoa. Ehkä syystä.

”Sanotaan, että kun kerran pääsee Spotifyn top 40:een, algoritmit pitävät huolen, että sieltä ei enää pääse pois.”

Lauluntekijän osa on kiittämätön, kirjaimellisesti. Brunila sanoo, että kollegoiden kanssa tulee jupistua, miten monet artistit eivät vaivaudu edes kiittämään menestyksen jälkeen.

Toisille se on kova paikka. Brunila sanoo selviävänsä, koska nauttii musiikin tekemisestä niin paljon.

”Siirryt eteenpäin, et jää odottamaan mitään. Jos tulee kultalevyjä postissa, se on happy days.”

David Guetta osasi arvostaa biisintekijöitään, Brunila kertoo.­

David Guetta lähetti ylitsevuotavan kiitoskirjeen tekijöille, mutta Kylie Minogue vasta olikin poikkeus. Yhteistyö sujui saumattomasti myös etäyhteydellä, joka lietsoo normaalisti huonoja puolia.

Fantastinen partneri, nöyrä, ahkera, kuin suomenhevonen, Brunila hehkuttaa. Kun single julkaistiin, Minogue ei vain kiittänyt, vaan oikein soitti erikseen.

”Hands down mukavin A-lista-artisti, joka on tullut vastaan.”