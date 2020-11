Myönteistä Celeste Garcían ihmeellinen matka -elokuvassa on päähenkilö: keski-ikäinen nainen.

Celeste Garcían ihmeellinen matka ★★

El viaje extraordinario de Celeste Garcia, Kuuba 2018

Monissa Latinalaisen Amerikan maissa elokuva on piristynyt jo pitkään, mutta kuubalaisia nähdään maailmalla harvoin. Kuubassa elokuvan pitkä ahdinko johtuu maan talous­tilanteesta. 1990-luvun alussa Neuvostoliiton hajoaminen ja Yhdysvaltain kauppasaarto veivät talouden ahtaalle ja leikkasivat Kuuban julkisen tuen kulttuurille. Elokuvien tuotanto käytännössä loppui.

Sittemmin yrittäjät ovat hakeneet yhteisrahoitusta ulkomailta. Myös Arturo Infanten ensimmäinen pitkä elokuva Celeste Garcían ihmeellinen matka on osittain saksalainen tuotanto, mikä ei tosin näy loppu­tuloksessa mitenkään.

Lähtötilanteessa olisi aineksia vaikka mihin. Eräänä päivänä uutisissa kerrotaan, että Maapallolla on vieraillut väkeä ­Gryok-planeetalta. He ovat häipyneet mutta jättäneet kutsun vastavierailulle.

Entinen opettaja, kuusikymppinen planetaario-opas Celeste (María Isabel Díaz Lago), pyrkii mukaan. Enimmän aikaa sekalainen joukko kuubalaisia odottaa avaruusalusta melkein vankilamaisissa oloissa.

Myönteistä on, että päähenkilöksi on nostettu keski-ikäinen nainen. He eivät pääse liikaa esiin elokuvissa. Chilestä tosin tuli paljon vahvempi sen lajin elokuva, Sebastián Lelion Gloria (2013).

Celeste Garcían ihmeellinen matka etenee hitaasti ja kömpelösti. Sillä ei ole tarjota oikein muuta kuin löysä vertaus kuubalaisten halusta muuttaa maasta.

Siitäkin olisi voinut saada irti enemmän kun yli miljoona kuubalaista on muuttanut ulkomaille, enimmäkseen Floridaan.