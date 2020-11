Naked Attraction Suomi esittelee ihmisiä, jotka etsivät rakkautta alasti. Tekijät uskovat sen vahvaan yhteiskunnalliseen sanomaan.

Suomessa alkaa joulukuussa uusi televisio-ohjelma, jonka idea on jo ehtinyt ärsyttää ihmisiä ennen kuin yhtään jaksoa on nähty.

Perusidea on simppeli: tosi-tv-sarjassa rakkautta etsivät ihmiset kohtaavat toisensa ensitapaamisella alasti.

Ohjelman nimi on Naked Attraction Suomi, ja sen idea kuulostaa etäisesti tutulta. Jo vuonna 2015 televisiossa nähtiin Aatami etsii Eevaa -niminen ohjelma, jossa rakkautta etsivät sinkut kohtasivat toisensa ”autiosaarella” alasti. Saari ei ollut oikeasti autio, mutta ihmiset olivat todella alasti, ja ohjelmasta syntyi suomalaismediassa pienoinen kohu. Keskimäärin sarja keräsi hieman yli 300 000 katsojaa.

Aatami etsii Eevaa -ohjelmaa esitettiin vuonna 2015.­

Nyt alkavan Naked Attraction Suomen ideaa kuvaillaan ohjelman tiedotteessa seuraavasti:

”Kymmenen päähenkilöä etsii tosirakkautta neljän tarkasti valitun ehdokkaan joukosta. Ohjelmassa kaikki tapahtuu kuitenkin käänteisessä järjestyksessä – ensin tavataan ilman vaatteita ja vasta sitten mennään pukeutuneina ensitreffeille. Hätkähdyttävän ensiasetelman takaa kuoriutuu syvempiä teemoja: Millä perusteella valitsemme kumppanin, kun emme saa persoonavinkkejä vaatetuksesta? Entä mitä ajattelemme vetovoimasta, kun valintakriteerinä on vain ja ainoastaan toisen keho?”

Tiedotteessakin mainittu ”hätkähdyttävä ensiasetelma” on toistaiseksi ollut aihe, joka ohjelmasta kirjoitetuissa jutuissa on noussut pinnalle. Syvemmät teemat ovat jääneet vähemmälle käsittelylle.

Muun muassa iltapäivälehdistön juttujen kommenteissa ohjelma on saanut jo etukäteen tylyn tuomion.

”Itsensäpaljastelijat ja muut pervot saavat näin oman kontaktiohjelman. Phtyi!”

”Syvempi tarkoitus, voi yhden kerran. Miettikää nyt ihmiset hiukan, mihin itsenne tungette.”

”Jo on vajonnut kansakunta alas. Alastomuus ei ole luonnollista. Jos olisi, hilluisimme kaikki peput ja pippelit heiluen pitkin kyliä.”

Väkisin herää myös kysymys, kuinka merkittävässä roolissa ”syvemmät teemat” todella ovat Naked Attraction Suomen kaltaisissa ohjelmissa.

Mainosmateriaalissa puhutaan paljon kaikenlaisten kehojen hyväksymisestä ja oman kehokuvan tutkiskelusta, jotka ovat kannustettavia ajatuksia. Mutta tarvitseeko niitä varten mennä televisioon etsimään ihmissuhdetta alasti?

Vai voisiko sittenkin olla niin, että Naked Attraction Suomen, Aatami etsii Eevaa -ohjelman tai viime keväänä esitetyn Sex Tape Suomen kaltaisilla ohjelmilla pyritäänkin aiheuttamaan jonkinlainen kohu?

Jos perusajatuksena onkin se, että alastomuus ja seksi televisiossa pöyristyttävät edelleen osaa suomalaisista? Ja kun jotkut pöyristyvät, ohjelmat saavat katsojia?

Tekijät itse eivät toki näe asiaa näin yksiulotteisesti, eivät ainakaan julkisissa kommenteissaan. He puhuvat nimenomaan syvällisemmästä merkityksestä.

Ainakin Britanniassa kohut ovat silti lisänneet suosiota. Naked Attraction on siellä julistettu useissa kommenteissa ”maailman huonoimmaksi ohjelmaksi”, mutta sitä on tehty jo kuuden tuotantokauden verran.

Suomalaiset sen sijaan eivät näytä olevan lopulta niin helppo kohderyhmä kuin voisi luulla. Aatami etsii Eevaa jäi yhden tuotantokauden mittaiseksi kokeiluksi, ja keväällä esitetty Sex Tape Suomi ei mahtunut Nelosen kuukauden 20 katsotuimman ohjelman joukkoon.

Naked Attraction Suomen juontajana toimiva seksuaaliterapeutti Marja Kihlström pitää tiukasti kiinni siitä, että ohjelmalla on syvempi merkitys. Hän ei olisi missään tapauksessa muuten lähtenyt mukaan ohjelmaan. Kihlström toimi keväällä myös Sex Tape Suomi -ohjelman asiantuntijana.

”Tässä ohjelmassa ollaan kaikkien perinteisten ennakkoluulojen äärellä. Mistä ihminen viehättyy? Millaiset kehot ovat ok? Mitkä eivät ole? Haluamme purkaa näitä stereotyyppisiä käsityksiä ja tarjota katsojille vertaiskokemuksen. Tärkeintä on se, että ohjelmassa kaikkia lähestytään arvostavasti ja kunnioittavasti. Toisten kehoista puhutaan kunnioittavasti, ei arvostellen.”

Kihlströmin mukaan tässä on merkittävä ero nimenomaan ohjelman brittiversioon, jossa ihmisten vartaloita on arvosteltu kovasanaisesti.

Vastaavaa ei kuulla Suomessa, hän lupaa. Kihlströmin mukaan oleellista on myös se, miten laaja osallistujajoukko ohjelmassa on. Osallistujien ikä vaihtelee 20–50-vuotiaiden välillä, ja mukana on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Kihlström uskoo, että Naked Attraction Suomen kaltaisia ohjelmia tarvitaan normalisoimaan alastomuutta myös Suomessa, vaikka erityisesti saunakulttuuriin ansiosta alastomuus onkin täällä tavallisempaa kuin esimerkiksi Britanniassa.

”Suomessakin alastomuuteen liittyy edelleen helposti seksualisointi. Tässä ohjelmassa katsotaan tosissaan alastonta kehoa, suhtaudutaan tilanteeseen neutraalisti. Erityisesti miesten kohdalla tilanne on edelleen se, että televisiossa alaston mies on esillä lähinnä pornossa, ja silloin penis on erektiossa. On tervehdyttävää nähdä miehet alasti normaalitilanteessa, penis lepotilassa”, Kihlström sanoo.

”Tässä ohjelmassa alastomuus ei liity seksiin, vaan alkutapaamisen jälkeen ihmiset menevät treffeille vaatteet päällä. Mutta suurimmalla osalla ihmisistä on toiveena jossain vaiheessa olla deittikumppanin kanssa alasti, minkä takia tässä on lähdetty siitä, että he näkevät toisensa ensin alastomana.”

Kihlströmin mukaan Naked Attraction Suomen tarkoitus ei ole luoda kohua vaan päinvastoin saada aikaan tilanne, jossa jatkossa alastomuuteen ei liittyisi julkista kuohuntaa. Hänen mukaansa Suomessa tosi-tv:hen on aroissa aiheissa alettu aivan viime vuosina tuoda mukaan enemmän merkityksellisyyttä. Tästä hän pitää hyvänä esimerkkinä suosittua Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa, jossa asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa.

”Suomessa on suhteellisen uutta, että Naked Attraction Suomen kaltaisessa ohjelmassa on juontajana seksuaaliterapeutti. Juuri siksi olen halunnut lähteä tähän mukaan: tehdä viihdettä ihmisiä kunnioittaen ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.”

Ohjelmaa esittävän Discovery Finlandin sisältöjohtaja Katja Santala sanoo kanavan ymmärtävän vastuun, joka liittyy Naked Attraction Suomen kaltaisen ohjelman tekemiseen. Hänkin korostaa ohjelman yhteiskunnallista merkitystä eikä pidä ohjelmaa merkittävästi samanlaisena kuin esimerkiksi Aatami etsii Eevaa -ohjelmaa.

”On todella tärkeää, että tässä keskiössä ovat nimenomaan kehopositiivisuus ja erilaisten vartaloiden hyväksyminen. Esimerkiksi teini-ikäisille katsojille on varmasti hyödyllistä nähdä erilaisia vartaloita, mikä vapauttaa siitä ahtaasta ajatuksesta, että vain tietynlaiset kehot olisivat ’oikeanlaisia’”, Santala sanoo.

Hän tietää, että Suomessakin deittiohjelmissa korostuvat edelleen nuoret ihmiset, joiden vartalot mukailevat klassisia kauneusihanteita. Hän uskoo, että Naked Attraction Suomessa tilanne on erilainen.

”Vaikka kyse on deittiohjelmasta, on mukavaa, että jo nyt hakijoissa on noussut esille henkilöitä, joilla on ollut nimenomaan voimakas halu osallistua tähän yhteiskunnallisessa mielessä. He ovat halunneet tulla mukaan tuodakseen esille monipuolista kehokuvastoa.”

Suomalaisten rentoa suhtautumista alastomuuteen Santala pitää jonkinlaisena myyttinä. Hän myöntää, että moniin muihin Euroopan maihin verrattuna suhtautuminen voi olla rennompaa, mutta hänen kokemuksensa mukaan alastomuutta ei Suomessakaan pidetä erityisen luonnollisena.

Eikä Santala kiistä sitä, että ohjelmaa esittävä kanava luottaa siihen, että alastomuus lisää ihmisten kiinnostusta uutuusohjelmaan.

”Tämä on uniikki konsepti, joka taatusti erottuu ja herättää huomiota.”

Silti hän pitää tärkeimpänä Naked Attraction Suomen mahdollista vaikutusta katsojiinsa. Hän vertaa ohjelmaa 2000-luvun alussa esitettyyn Sillä silmällä -tv-sarjaan, jonka vastaavana tuottajana hän toimi aikoinaan.

”Muistan, miten mieletön vaikutus sillä oli seksuaalivähemmistöihin, koska sitä ennen julkihomoja oli nähty televisiossa todella vähän. Saimme paljon palautetta siitä, miten ohjelman ansiosta ihmiset uskalsivat tulla kaapista ulos. Toivon, että Naked Attraction Suomi auttaisi ihmisiä samalla tavalla hyväksymään itsensä ja luopumaan kriittisyydestä itseään kohtaan.”

Naked Attraction Suomi Dplay-suoratoistopalvelussa 4. joulukuuta alkaen.

Aatami etsii Eevaa- ja Sex Tape Suomi -ohjelmia esitti Nelonen, joka kuuluu HS:n kanssa samaan Sanoma-konserniin.