Tutkimusyhtiö OpenAI haluaa, että tekoälystä hyötyy koko ihmiskunta. Siksi se kertoo tarkasti, miten koneet voivat tehdä äänitaidetta.

Tekoäly on luonut uusia kappaleita muun muassa Frank Sinatralta ja Princeltä.­

Frank Sinatra laulaa joulun ajasta, mutta kappaleessa on halloweenin tunnelma. Yökerhokuningas sekoilee sanoissaan ja haluaa viettää joulua kylpyammeessa.

Sinatra kuoli vuonna 1998, mutta kappale Classic Pop, in the style of Frank Sinatra on uusi.

Kappaleen on luonut tutkimusyhtiö OpenAI, joka on julkaissut tekoälyn avulla tunnettujen tekijöiden tyyliin tehtyjä uusia kappaleita. Voittoa tavoittelemattoman OpenAI:n päämäärä on eri projekteissaan kehittää tekoälyä niin, että se palvelee koko ihmiskuntaa.

Yhtiötä on ollut perustamassa Elon Musk, joka on sittemmin jättäytynyt pois hallituksesta. Sitä on rahoittanut muun muassa Microsoft.

OpenAI on valinnut Jukebox-projektinsa parhaita kappaleita Soundcloud-tilille: Elvistä, Sinatraa, Katy Perryä ja Rick Astleytä.

Kuuntele Sintaran joululaulua täältä.

Monet kappaleet ovat lyhyitä, vain minuutin mittaisia. Se riittää, koska useita ei voi kuunnella nautinnon takia.

Ne ovat kuin kokeellista musiikkia: uhkaavia ja outoja. Erityisesti erikoinen tunnelma korostuu normaalisti hyväntuulisissa tyyleissä kuten Katy Perryn popmusiikin mukaelmassa.

Monet kuulijat kehuvat Metallicalta kuulostavaa kappaletta Heavy Metal, in the style of Rage. Siihen uhkaavuus sopii.

Jazzia tai Chopinia mukailevat instrumentaalikappaleet eivät herätä outoa oloa. Tekoäly pystyy luomaan huomaamatonta taustamusiikkia.

Laajaa valikoimaa voi kuunnella OpenAI:n Jukeboxissa, joissa on ”uusia kappaleita” monelta kuolleelta esiintyjältä, kuten David Bowielta, Princeltä ja 2Pacilta. Kaikki kuulostavat siltä, että haudan takana ei ole syntynyt uusia hittejä vaan äänisekamelskaa.

Yhtiö selittää sivuillaan teosten rakentamisen periaatteet.

Tekoäly on treenattu 1,2 miljoonalla netistä löytyneellä kappaleella. Ne on jaoteltu osasiin, jotka kootaan uudelleen useista kerroksista yhdeksi ääniraidaksi. Lisätty metatieto antaa tekoälylle paremmat kyvyt hallita esimerkiksi toivottuja tyylilajeja.

Elektronisen musiikin tekijä ja tutkija Matthew Yee-King kommentoi The Guardianille, että tekoälylle luodaan eräänlainen sanakirja, josta se voi koostaa yhteen yhden määritellyn lajityypin palasia.

Osassa OpenAI:n kappaleissa testataan, miten tekoäly muokkaa tunnettua kappaletta. Tekoälylle on annettu esimerkiksi kappaleesta 12 sekuntia, jonka pohjalta se täydentää loput. Osassa kappaleesta sitä on treenattu kappaleen sanoituksilla.

Tekstin rytmittäminen lauluun on vaikeaa. Erityisesti tämä ongelma korostui OpenAI:n mukaan nopearytmisissä hiphop-kappaleissa.

Kanye Westin tyyliin tehty räpbiisi kuulostaa siltä kuin sekava räppäri tapailisi ulkomuistista Eminemin Lose Yourselfiä. Osa alkuperäisistä sanoista on mukana sellaisenaan. Kappale yltyy lopuksi karmivaksi kakofoniaksi, aivan kuin kuuntelisi kahta radiokanavaa yhtä aikaa.

Kuuntele Kanye Westin hip hop -tyyliä täältä.

Tekoälyn luomaa musiikkia ovat kehittämässä myös monet muut yritykset. Tämä on herättänyt huolta tekijänoikeuksista.

Jos tekoäly kopioi jonkun tunnetun laulajan tyyliä uskottavasti, teos ei välttämättä riko lakia, ellei siinä ole suoraan käytetty jotain levytystä.