Teoksiin yhdistetään konsertissa myös tanssia ja kuvataidetta.

Sellisti Anssi Karttunen järjestää 60-vuotiskonsertin, jossa kuullaan useita Suomen-ensiesityksiä.

Konsertin ohjelmisto koostuu Karttusen säveltäjäystävien teoksista. Säveltäjänimiin lukeutuvat muun muassa Kaija Saariaho, Oliver Knussen ja Pascal Dusapin. Illan aikana kuullaan myös kantaesitys Magnus Lindbergin sävellyksestä Piece for Olly.

Konsertti pidetään Savoy-teatterissa lauantaina 28. marraskuuta.

Osaan teoksista yhdistyy myös tanssiosuus, jotka projisoidaan videolta. Tanssien koreografian on suunnitellut argentiinalainen Diana Theocharidis.

11 x 6 Homages to Pascal Dusapin -sävellyssarjaan on puolestaan yhdistetty Muriel von Braunin kuvataidetta.

Karttusen mukaan kantava voima konsertille on hänen ystävänsä, kaksi vuotta sitten kuollut säveltäjä Oliver Knussen.

”Hän sävelsi pienenpienen Tarantellan olohuoneessamme Kaija Saariahon 50-vuotispäiväksi vuonna 2002. Kappale jäi tuolloin esittämättä, mutta kun Olly kuoli, kaivoi Kaija sen esille ja kirjoitti hänelle kehtolaulun käyttäen siinä Tarantellan materiaalia”, Karttunen kertoo Savoy-teatterin tiedotteessa.

Konsertissa kuullaan sekä Karttusen mainitsema Knussenin Tarantella sur le nom Saariaho (2002) kuten myös Saariahon Lullaby (in memoriam Oliver Knussen) (2020).

Anssi Karttunen on suomalaissellisti, joka on esiintynyt uransa aikana laajasti ympäri maailmaa solistina ja kamarimuusikkona. Hän on tehnyt yhteistyötä lukuisien nykysäveltäjien kanssa ja kantaesittänyt lähes 200 sävellystä.