Vuoden sanaksi on nimetty ”lockdown” – sanan käyttö lisääntyi viime vuodesta 6 000 prosenttia

Brittisanakirja Collins Dictionaryn vuoden sanoja hallitsivat koronavirukseen liittyvät termit. Myös Black Lives Matter ja Megxit nousivat listalle.

Brittisanakirja Collinsin mukaan sana lockdown on määritellyt eniten kuluvaa vuotta. Se on vuoden 2020 sana.

Lockdown määritellään sanakirjassa:

”Tiukkojen rajoitusten asettaminen matkustamiselle, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja pääsylle julkisiin tiloihin.”

Collins seuraa kielen kehittymistä monia miljardeja sanoja sisältävän Collins Corpuksen avulla. Eri medioista kerätyn aineiston perusteella sanan lockdown käyttö on lisääntynyt viime vuodesta 6 000 prosenttia.

”Olemme valinneet lockdownin vuoden sanaksi, koska se tiivistää miljardien ihmisten yhteisen kokemuksen”, sanoo Collinsin kielikonsultti Helen Newstead The Guardianille.

Sana juontaa juurensa amerikanenglannin vankilatermistä, joka tarkoittaa vankien käskemistä lukittuihin selleihin esimerkiksi levottomuuksien tai mellakan aikana. Sillä viitataan myös sairaaloiden ja koulujen hätäsulkemiseen. Lockdownissa jonkin laitoksen ovet suljetaan, että ihmisiä voidaan suojella sisältä tai ulkoa tulevalta uhalta.

Lockdown on levinnyt yleiseen käyttöön uudissanana eri kielissä, myös suomessa.

Suomeksi lockdownin voi kääntää usealla tavalla asiayhteyden mukaan. Lockdown tarkoittaa liikkumisrajoituksia, mutta sitä näkee käytettävän myös liikkumissuosituksista puhuttaessa.

Sanan alkuperäinen merkitys on muuttunut, kun lockdownilla on alettu viitata useisiin erilaisiin poikkeustoimiin pandemian aikaan. Sillä on viitattu esimerkiksi ravintoloiden sulkemiseen.

Collinsin sanakirjan vuoden sanojen kymmenen kärkeen nousi myös englannin termit coronavirus, social distancing ja self-isolate. Niillä viitataan koronavirukseen ja siihen liittyvään eristäytymiseen.

Myös uuden sosiaalisen median käyttäjä tiktokkaaja ja Black Lives Matteriin viittaava lyhenne BLM pääsivät listalle.

Brittien oma vuoden hittisana listalla on Megxit, joka viittaa prinssi Harryn ja tämän vaimon Meghanin luopumisesta kuninkaallisista velvollisuuksista.

Aiempia vuoden sanoja ovat olleet esimerkiksi ilmastolakko, fake news ja Brexit.