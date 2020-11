”Tekisi mieli vain sanoa, että ÖH on nii-in ihana”, kirjoittaa kriitikko Maria Säkö.

Nykytanssi

ÖH. Kantaesitys Zodiakin studiossa. Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmistoa. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemi. Visuaalisuus Heikki Paasonen ja Sonja Jokiniemi, äänet Gil Schneider. Ryijyjen toteutus Aino Ojala Sonja Jokiniemen piirrosten pohjalta. Näyttämöllä Sonja Jokiniemi, Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi ja Tuuli Vahtola.

Kun kaksituntisen ÖH-esityksen hahmot alkavat hitaasti valua pois näyttämöltä jauhoisina, hikisinä ja erilaisia puurakenteita kantaen, tulee olo, että poistuminen ei tapahdu ollenkaan liian aikaisin tai liian myöhään. On vain selvää, että Sonja Jokiniemi, Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby ja Tuuli Vahtola ovat luoneet niin mieltä, kieltä kuin ruumistakin nyrjäyttelevää tanssia.

Jokiniemi on luonut jälleen teoksen, joka hiertää normeja naivistisella liikekielellä ja syvällä, rajattomalla seksuaalisuudella.

Tanssijoiden ikään kuin jättikokoisiksi suurennettu ompelu- ja solmimistekniikoista innoituksensa saanut liikkuminen antaa ÖH-esitykselle sen ominaisluonteen. Näyttämökuvaa hallitsee jonkin verran puutalon kehikko, mutta keskeisin näyttämö muodostuu eri paikkoihin, milloin laitaan, milloin nurkkaan. Milloin duettona, milloin kaikkien esiintyjien muodostamana kasana.

Tanssijat kiinnittyvät toisiinsa nipistämällä, koskettamalla toisiaan kapuloilla ja juureksilla, tai vain nostelemalla. Välillä näyttämölle muodostuu kolmen haamun tai hunnutetun ihmisen huojuva joukko. Välillä liikekieli tarttuu toiseen tanssijaan, välillä kosketus pysäyttää.

Kuva- ja esitystaiteilija sekä koreografi Jokiniemi on myös piirtänyt esityksessä nähtävien ryijyjen luonnokset, jota Aino Ojanen on toteuttanut lopulliseen muotoonsa. ÖH-esityksessä on siis kyse monenlaisista tekstuureista. Kehojen moninaisuus kaikkine treenattuine lihaksineen ja selluliitteineen, eri värisine ja mittaisine raajoineen muuttuu myös yhdeksi esityksen monista tekstuureista.

Visuaalisuudessa on yhtymäkohtia Rosa Liksomin kuvataiteen naivistiseen perverssiyteen.

ÖH:ssä esineillä on vartalo ja erilaiset materiaalit kommunikoivat omalla tavallaan, joka ei ole tärkeämpää tai vähemmän tärkeää kuin ihmisten luoma kielijärjestelmä. Gil Schneiderin äänisuunnittelu upottaa yleisön mahdollisimman monia aisteja kutittelevaan olotilaan. Kilinät, suhinat, huokaukset ja litinät luovat eräänlaisen sinfonian. Ne eivät jää efekteiksi.

Jos pitäisi keksiä yksi sana, joka määrittelisi esiintyjien tekemistä, ehkä se sana olisi ahertaminen tai askareiden hoitaminen. Toisaalta, tekee mieli vain sanoa, että ÖH on nii-in ihana! Sen mukana hihittelee, sen pulppuilevassa huumorissa haluaa vain oleilla ja samalla haluaa nähdä koko ajan lisää ja lisää tanssijoiden yllättäviä tapoja kiinnittyä toisiinsa ja irrottautua toisistaan.