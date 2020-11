Et tu, Brute?

Vuonna 2017 New Yorkin Central Parkissa esitettiin William Shakespearen Julius Caesar -näytelmää, jossa Caesar oli muutettu Yhdysvaltain presidentiksi Donald Trumpiksi. Punaisissa lippalakeissa luki Make Rome Great Again. Ennen ensi-iltaa propagandistinen oikeistomedia sai vihiä, että näytelmässä murhataan Trump. Samantien näytelmän nyanssit hukkuivat mediaoksennukseen.

Niin, Julius Caesar -näytelmässä todella murhataan Julius Caesar, niin kuin moni tietää. Kyseessä on historian kuuluisin poliittinen murha.

Kolme vuotta myöhemmin Punavuoren perukoilla Perämiehenkadulla on kiire. Teatteritalo Universumin salissa mietitään valaistusta ja lavasteiden asettelua. Naurua, säntäilyä, ruotsia yhteen suuntaan, suomea toiseen. Välillä pauhaa musiikki. Julius Caesarin ensi-ilta on perjantaina 13. marraskuuta, ja siihen on vierailuhetkellä vielä viikko.

Julius Caesar on Shakespearen tunnetuimpia näytelmiä, mutta harvoin Suomessa esitetty. Nyt Klockriketeaternin ja Sirius Teaternin yhteistyöllä Julius Caesar saa ruotsinkielisen kantaesityksen Suomessa teatteritalo Universumissa. Sama produktio siirtyy vierailemaan suomenkielisenä Espoon kaupunginteatteriin tammikuussa ja mahdollisesti ensi vuonna vielä muuallekin.

Ohjaaja Carl Alm ja dramaturgi Per Ehrström tottelevat kuvaajan käskyjä säntillisesti. Kummallakin on näyttelijätausta.

Mutta miksi Julius Caesar, miksi nyt, kun Trumpkin on hävinnyt vaalit, lähtemässä pois presidentin paikalta ja populistit ympäri maailmaa menettämässä johtajansa, ehkä?

”Ehkä!” sanoo Ehrström ja nauraa. Alm nauraa myös.

Central Parkin produktiossa haluttiin tuoda esiin polarisaatio ja ymmärtää myös toista osapuolta. Shakespearen alkuperäinen teksti tarjoaa nimittäin yhtä monta syytä Caesarin murhan hyväksymiseen kuin sen tuomitsemiseen. Murhan piti pelastaa tasavalta diktaattorilta, mutta se ajaakin Rooman kaaokseen.

”Se oli tosi kiinnostava. Ohjaajan pointti oli, että katsokaa mitä tapahtuu, jos Trump murhataan: kauheita”, Ehrström sanoo.

” ”Hahmot puhuvat itsestään näyttelijöinä.”

Demokratiaa ei voi pelastaa ei-demokraattisin keinoin, New Yorkin produktio yritti sanoa. Murha kääntyy itseään vastaan. Ironisesti vuonna 2017 pelkkä Julius Caesar -näytelmä kääntyi itseään vastaan.

Gregg Henry oli pääroolissa Julius Caesarina newyorkilaisen Public Theaterin tulkinnassa, jossa päähahmo muistutti kovasti juuri valtaan noussutta presidentti Donald Trumpia.­

Suomessa Caesarista ei tehdä kuin Trumpia. Tällöin näytelmä muuttuisi opettavaiseksi peliksi, Alm sanoo.

Lisäksi satiiri ei toimisi: vaikka Caesar tekee näytelmässä paljon hulluja ja hölmöjä asioita, kaikki on jo ylitetty tosielämässä. Viime lauantaina Trumpin lakimiehet pitivät tiedotustilaisuuden ränsistyneellä teollisuusalueella Four Seasons Total Landscaping -maisemointifirman edessä, krematorion ja dildokaupan vieressä. Aiemmin Trump oli mainostanut tilaisuuden olevan Four Seasons -hotellin edessä.

Tällaista on mahdotonta käsikirjoittaa.

Sen sijaan Alm, Ehrström ja muu työryhmä tekevät teatterileikkiä, jossa on pyritty ”aika monipuoliseen representaatioon ja ikä- ja kokemusjakaumaan”.

”Meillä on viisi näyttelijää, kaksi miesoletettua ja kolme naisoletettua ja yli 20 roolia. Se jo tuo tietynlaisen teatraalisuuden tähän teokseen”, Alm sanoo.

Almin ja Ehrströmin mielestä teatterileikki sopii erityisen hyvin Julius Caesariin, jossa Shakespeare yhdisti politiikan ja teatterin toisiinsa.

”Hahmot puhuvat itsestään näyttelijöinä. Tietyt lavastetut kohtaukset ovat erittäin teatraalisia, niin kuin Antoniuksen kuuluisa puhe, jonka hän pitää Caesarin ruumiin kanssa. Koko asetelmahan on erittäin teatraalinen!” Alm sanoo.

Tai kun Julius Caesar saapuu voitonjuhlassa Rooman kaduille, ”sen suurempaa asiaa on vaikea kuvitella”, Alm sanoo. Se vaatii erilaista otetta.

Shakespeare siis toi esiin politiikan performatiivisuuden yli 400 vuotta sitten. Nyt toisenlaisella representaatiolla haetaan vielä lisää ulottuvuuksia.

Teatteritalo Universumissa Julius Caesaria näyttelee Paul Holländer. Taustalla Tuuli Heinonen ja Minni Gråhn, maskin takana Wilhelm Grotenfelt.­

Näytelmässä on hegemoninen valtarakenne, jota miehet tietoisesti ylläpitävät, ja melkein kaikki, jotka yrittävät siihen puuttua, joutuvat tönäistyiksi sivuun, Alm kertoo.

”Kaikki jotka tarjoaisivat mahdollisuuden pysäyttää kaaoksen eteneminen, enteet ja puolisot, niitä ei kuunnella, koska vallanhimo ja kunniantunto on niin voimakas”, Ehrström lisää.

Kiinnostavaa näytelmässä ei ole itse murha vaan se, miten murhaa käytetään keppihevosena.

”Brutus on otettu juonitteluun mukaan, koska uskotaan, että arvostettu järjen mies pystyy vakuuttamaan kansan teon oikeutuksesta. Mutta sillä ei ole mitään väliä, kun Antonius käyttää populistista retoriikkaa, vetoaa tunteisiin ja sanoo, ettei ole mikään puhuja vaikka hänellä on kolmen A4:n pituinen puhe kädessä”, Ehrström sanoo.

Ei siis vain Caesar vaan myös Antonius on kuin nykyajan jokainen populistijohtaja.

Almin mukaan työryhmä päätti nopeasti, että Shakespearen tekstin päälle ei tarvitse rakentaa erillistä lukutapaa.

”Alamme kuitenkin lukea sitä oman aikakautemme kautta. On tavallaan todella traagista, että näytelmän esittämät valtarakenteet ja vallanhimo, manipulointi, kaikki raakuus ja myös välinpitämättömyys, että kukaan ei sano stop vaikka enteitä riittää, kaikki on yhä ajankohtaista”, Alm sanoo.

” Shakespearen suosimaa runomittaa kuulee Suomessa hyvin harvoin.

Samoin kuin puhutaan medialukutaidosta, pitäisi Ehrströmin mielestä myös performatiivisuutta opetella lukemaan, sitä, miten toisteisilla esityksillä luodaan ja ylläpidetään jotain haluttua ominaisuutta.

Työryhmä on lyhentänyt Shakespearen tekstiä, mutta ei ole kirjoittanut tekstin päälle itse. Produktio pysyy alkuperäisessä dramaturgiassa. Näytelmän teemoja lähestytään myös tilan, valon ja äänen avulla tavoilla, jotka sekä Almin ja että Ehrströmin mielestä eroavat klassisesta Shakespeare-perinteestä.

Uudessa produktiossa on pyritty tietoiseen leikkiin myös lavasteiden osalta: Forum Romanumin korinttilainen pylväs on ilmiselvästi pahvipylväs, mutta se muuttuu leikissä antiikin Roomaksi.

Suomessa Shakespearea on helpompi sovittaa näyttämölle mielensä mukaan, kun Avonin bardin tekstejä ei tarvitse lukea kuin Raamattua.

”Englantilaiset eivät välttämättä arvostaisi tällaista leikkausta, mutta mehän ollaan vapaita siitä…kaanonista”, sanoo Ehrström ja Alm liittyy mukaan kaanon-sanan kohdalla.

Shakespearen aikaan antiikin Rooma oli pop-aihe. Plutarkhoksen Kuuluisien miesten elämäkertoja oli juuri käännetty englanniksi.

Nyt Julius Caesar on osa angloamerikkalaista kulttuuria, joka hallitsee myös meitä.

”Tästä haluamme ottaa niskalenkkiä: Shakespeare on osa valtaapitävää kaanonia ja senkin tähden haluamme tehdä vähän…jotain muuta. Shakespearen maailma on misogyyninen ja todella brutaali, siinä on paljon ongelmallisia rakenteita. Samalla haluamme inspiroitua Shakespearesta”, Alm sanoo.

Yksi tapa inspiroitua on Shakespearen käyttämä runollinen teksti ja silosäe, jota myös Teatteritalo Universumissa nähtävä ruotsinkielinen versio käyttää. Shakespearen suosimaa runomittaa kuulee Suomessa hyvin harvoin.

Shakespearea suomentanut Paavo Cajander käytti silosäettä:

Verinen tomu, anteeks suo, ett' olen

Leppyisä, nöyrä noille pyöveleillesi

Jaloimman miehen raunio sa olet,

Mik' aikakausiss' elänyt on koskaan.

”Konseptuaalisesti oli tosi selkeää pitäytyä siinä, mutta se vaatii näyttelijöiltä erilaista panostamista, se on niin eri perinne kuin mihin täällä ollaan totuttu”, Alm sanoo.

Ehrström puolestaan myöntää yllättyneensä, miten erilaista silosäe on lavalla kuultuna kuin yleensä nähty naturalistinen ote.

”Näyttelijän työssä puhutaan paljon alatekstistä, tarkoitetaan eri asiaa kuin mitä sanotaan. Tällaiseen tekstiin se ei samalla tavalla sovellu”, Ehrström sanoo ja jatkaa:

”Näyttelijät eivät voi lähestyä tätä sillä tavalla, että nyt olen tämä hahmo, nyt olen Caesar, olen tappanut monta tuhatta ihmistä. Sisään on mentävä jonkinlaisen leikin kautta: mikä ele kuvaa valtaa, millä tavalla puhe on ele?”

Sen sijaan Espoon kaupunginteatterissa tammikuussa näytelmä esitetään silosäkeettömänä suomena, Lauri Siparin vuoden 2006 käännöksenä. Tuottaja Eeva Bergrothin mukaan muutos tulee olemaan hyvin jännittävä, koska muuten näyttelijät ja produktio pysyvät samoina.

Käännökset ovat aina osin eri teoksia, kääntäjät ymmärtävät asioita eri tavalla, sanoo puolestaan Ehrström, mutta nyt ruotsinkielinen ja suomenkielinen versio eroavat vielä tavallista enemmän toisistaan.

Tähänkin on Julius Caesarin sisällä vastaus: näytelmän Cicero sanoo, että ihmiset voivat tulkita asioita kukin tavallaan, välittämättä asioiden todellisesta tarkoituksesta.

Julius Caesarin ruotsinkielinen kantaesitys Suomessa teatteritalo Universumissa perjantaina 13. marraskuuta.