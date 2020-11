Kirjallisuus

Ainoastaan Mika Waltari on saattanut pystyä vastaavaan kuin Max Seeck, mutta tarkkoja tietoja ei ole saatavilla.

Helsinkiläisen Max Seeckin (s. 1985) alkujaan viime vuonna ilmestynyt trilleri Uskollinen lukija eli The Witch Hunter on noussut 11. sijalle Yhdysvaltain myydyimpien pokkareiden listalla. The New York Times julkaisi myyntilistan viime yönä Suomen aikaa.

Ainoastaan Mika Waltari on saattanut pystyä vastaavaan, mutta tarkkoja tietoja ei ole saatavilla.

The Witch Hunter on Barnes & Noble -kirja­kauppa­ketjun kuukauden kirjana marraskuussa ja myy siis erittäin hyvin.

Totuttuun tapaan jännärien hallitseman listan ykkönen on Lisa Jewellin Then She Was Gone, kakkonen James Pattersonin The 19th Christmas ja kolmonen David Baldaccin Walk the Wire.

Vuosi sitten uutisoitiin aiempi historiallinen tapaus samasta kirjasta. Oikeudet sen muuttamisesta televisiosarjaksi osti silloin Greg Silvermanin suurten tuotantojen yhtiö Stampede Ventures.

Max Seeckin teosten oikeuksia maailmalle myy Elina Ahlback Literary Agency. Uskollinen lukija on ostettu tähän mennessä 38 maahan.

”Televisiosarjan kehitystyö etenee suunnitellusti, käsikirjoitusta viimeistellään, ja lähiaikoina on lisää uutisia luvassa”, Elina Ahlbäck kertoo.

”Agentuurimme Los Angelesin toimisto neuvottelee parhaillaankin televisiosarjan tuottajatiimin ja käsikirjoittajatiimin kanssa, ja yhteistyössä Stampede Ventures -yhtiön kanssa.”

Uskollinen lukija aloittaa sarjan, jonka toinen osa Pahan verkko ilmestyi tänä syksynä. Se on myyty tähän mennessä 23 maahan. Seeckin suomalainen kustantaja on Tammi.