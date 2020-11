Animaation ajankohtaisessa sivuosassa nähdään salaliittoteorioihin uskova saukkopariskunta foliohattuineen.

Animaatio

Pohjoisen sankarit (Arctic Dogs), ohjaus Aaron Woodley. Suomenkielisinä ääninä Sami Uotila, Alina Tomnikov, Juha Varis, Ilkka Villi, Jukka Voutilainen. 92 min. K7. ★★

Ekokatastrofi on kuulunut animaatioelokuvien aiheisiin enemmän tai vähemmän ainakin Bambin (1942) metsäpalosta saakka. Luonnon turmeltuminen väijyy vaarana myös Pohjoisen sankarit -animaatiossa.

Jakelukeskuksessa liukuhihnalla ahertava napakettu Vili ihailee isoja ja rohkeita huskyja, jotka toimittavat paketteja asiakkaille ja ovat koko keskuksen ylpeys. Myös Vili haluaisi paketti­lähetiksi, mutta pienen kokoon vuoksi kukaan ei usko hänen kykyihinsä.

Sisuuntuneena – ja osin myös päteäkseen ihastukselleen – Vili lähtee luvatta viemään erästä pakettia salaperäiselle Otto von Mursulle. Paljastuu, että Bond-konnaa muistuttavalla pötkylällä on pahat mielessä. Tämä aikoo porata jäätiköiden uumenista maakaasua ja sulattaa jäätiköt.

Apureinaan mursulla on joukko yksituumaisia lunneja, joille on jaettu animaatioihin vakiona kirjoitettu mykän pellen rooli.

Kun pahikset kaappaavat huskyt, on Vilin tilaisuus astua esiin. Pienestä napaketusta kasvaakin a-luokan naali. Elokuva vääntää rautalangasta ja moneen kertaan, että pienessäkin voi olla potentiaalia suuriin tekoihin. Se on toki totta, mutta entä ne sankarit? Elokuvan nimihän on monikossa.

Vähemmälle huomiolle jää, että suuret ponnistukset vaativat useimmiten yhteistyötä. Sitä puolta kelpaisi korostaa tarinan opetuksena, jos sanomaa halutaan.

Ekoteemakin kaipaisi enemmän saarnausta. Nyt se jää oikeastaan kokonaan käsittelemättä. Ympäristöä uhkaavasta suunnitelmasta on vaikea repiä rinnastuksia esimerkiksi ihmisen ahneuden ja vieraantuneen luontosuhteen seurauksista, kun kaiken takana on mursun henkilökohtainen kauna.

Pienessä, tarinan kannalta turhassa sivuosassa salaliittoteorioihin uskova saukkopariskunta naurattaa foliohattuineen.