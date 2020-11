Lukuisat takapakit ehtivät jo sammuttaa AC/DC:n valot, mutta nyt se tekee kunnioitettavan komean paluun: Uusi levy on parasta primitiivistä luolamiesboogieta 40 vuoteen

Paluualbumin perusteella vaikuttaa siltä, että kaikki me epäilijät tulimme aliarvioineeksi yhtyeen henkisen johtajan Angus Youngin jääräpäisyyden ja tahdonvoiman, kirjoittaa kriitikko Mikko Aaltonen.

Rock

AC/DC: Power Up. Sony.

★★★★

AC/DC julkaisee perjantaina yhden uransa odotetuim­mista levyistä – huolimatta siitä, että Power Up on jo yhtyeen seitsemäs­toista studio­albumi.

Kerrataanpa hieman:

Vuoden 2015 heinäkuussa AC/DC esiintyi Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistossa hurmokselliselle 55 000:n hengen suomalaisyleisölle. Yleisöstä katsottuna mikään ei näyttänyt olevan pielessä.

Vain puolisen vuotta konsertin jälkeen uutisoitiin, että AC/DC:n laulajana 35 vuotta toiminut Brian Johnson on joutunut eroamaan yhtyeestä pitkään jatkuneiden vakavien kuulo-ongelmien vuoksi. Hänen tilalleen oli pestattu lennosta Guns’n’Roses -tähti Axl Rose.

Vain vuosi aikaisemmin yhtyeessä liki alusta asti soittanut rumpali Phil Rudd oli joutunut väistymään huumeongelmien takia, ja nyt myös basisti Cliff Williams ilmoitti eläköityvänsä heti Rock Or Bust -kiertueen jälkeen.

Valot sammuivat AC/DC-leirissä, eikä moni uskonut niiden enää syttyvän.

Vielä harvempi olisi lyönyt vetoa sen puolesta, että yhtye julkaisisi vielä jokin päivä albumillisen uutta musiikkia, saati sitten rockhistorian suurimpiin klassikkoalbumeihin lukeutuvan Back In Blackin (1980) aikaisella kokoonpanolla – pois lukien muistisairauden vuoksi yhtyeestä vetäytynyt ja vuonna 2017 kuollut alkuperäiskomppikitaristi Malcolm Young.

Vaikuttaa siltä, että kaikki me epäilijät tulimme aliarvioineeksi yhtyeen henkisen johtajan ja soolokitaristin Angus Youngin skotlantilaista alkuperää olevan jääräpäisyyden ja tahdonvoiman, sen saman, jonka varassa AC/DC on kasvanut osiaan suuremmaksi, yli 200 miljoonaa albumia myyneeksi, globaaliksi viihdebisneshirviöksi.

Agnus Young tutussa koulupoika-asussaan AC/DC:n konsertissa Prahassa kesällä 2017.­

Power Upilla mukana ovat jälleen Johnson, Williams ja jopa itsensä kuntoon saanut Rudd. Yhtye soittaa kuin konsanaan kulta-aikoinaan: tarkasti ja intohimoisesti.

Uutta albumia on vaikea ohittaa olankohauksella edes AC/DC:n sisäisessä kaanonissa. Power Up väistää taitavasti yhtyeen 1980- ja 90-lukujen albumeiden helmasynnin, materiaalin notkahduksen jonninjoutavaksi riffittelyksi levymitan puolivälin tienoilla.

Angus Youngin soolot on kuultu usein aiemminkin, mutta itseään on lupa kopioida. Power Upilla hän tekee sitä antaumuksella, mutta aina osana jäntevää melodiankuljetusta.

Löysä täyte on editoitu kurinalaisesti pois, ja kahdentoista kappaleen amalgaama nykyteknologialla tuotettua primitiivistä luolamiesboogieta kantaa kokonaisuutena komeammin kuin kenties kertaakaan sitten Back In Blackin.

Tämä osoittaa huomattavaa työmoraalia yhtyeeltä, joka on luottanut muuttumattomaan musiikilliseen konseptiinsa jo 47 vuoden ajan.

Ensimmäinen single-maistiainen ei normaalista poiketen tyhjentänyt pajatsoa. Albumilla kuullaan useita Shot In The Darkia muistettavimpia kappaleita.

Ylitse muiden paikantuvat erityisesti Through the Mists Of Time ja Witch’s Spell.

Ne soivat tarttuvasti ja koukukkaasti kuin 70-luvun suurimmat AOR-radiohitit, murtautumatta silti yhdenkään ylimääräisen efektin verran ulos AC/DC:n ympärilleen huolellisesti rakentaman turvallisuuspanssarin ulkopuolelle.

Vuosikymmenien kuluessa tuo panssari on kerännyt paksuutta. Power Upilla AC/DC säilyy taiteellisesti puritaanisen puhtaana, ja sen myytti koskemattomana.

Päättymätön puberteetti on täällä taas, ja epäilemättä odottaa jo malttamattomana pääsyä kaikille maailman stadioneille.

Odotellessa saavutukselle voi nostaa, ei hattua, vaan pintillisen keskiolutta. Eikä tässä yhteydessä mitään käsityöläis-ipaa, vaan halvinta bulkki-lageria, suoraan tölkistä.