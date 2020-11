Parasta Ron Howardin elokuvissa ovat usein roolisuoritukset, niin myös Hillbilly Elegyssä.

Draama

Hillbilly Elegy, ohjaus Ron Howard. Pääosissa Amy Adams, Gabriel Basso, Glenn Close, Frieda Pinto. 116 min. K16. ★★★

Lapsinäyttelijänä uransa aloittanut Ron Howard on jo pitkään ollut nyky-Hollywoodin luotto-ohjaajia. Hän on vuosikymmenien mittaan tehnyt kasapäin pääasiassa ammattimaisia viihde-elokuvia, mutta persoonallista otetta tai tarvittavaa intensiteettiä Howard on niihin onnistunut harvoin kehittämään. Paras hänen viimeaikaisista ohjaustöistään on kilpa-ajotarina Rush (2013).

Hillbilly Elegy on J. D. Vancen 2016 ilmestyneeseen muistelmateokseen perustuva elokuva Vancen lapsuudesta ja nuoruudesta Ohiossa sekä isovanhempiensa luona Kentuckyn Appalakeilla. Lakimies ja nykyään myös riskisijoittaja Vance ponnisti köyhistä ja ankarista oloista nykyiseen asemaansa isoäitinsä neuvoilla ja tämän rohkaisemana.

Amerikkalaisen elokuvaviihteen tuttuun tapaan Hillbilly Elegy on tarina perheen yhtenäisyyden merkityksestä, vaikka sen taustalla väikkyvätkin amerikkalaisen yhteiskunnan kipeät taloudellisen ja koulutuksellisen epätasa-arvon kysymykset.

Ne elokuva väistää niin ikään tuttuun tyyliin keskittymällä enemmän yksilöiden psykologisiin kuin sosiaalisiin piirteisiin.

Vancet ovat köyhää valkoista työväenluokkaa, Appalakkien vuoriston hillbillyjä, ”metsäläisiä”. Alkoholismi, huumeidenkäyttö ja perheväkivalta toistuvat perheessä sukupolvesta toiseen. J.D:n äiti Beverly on epävakaa persoonallisuus, jolla on lukuisia epäonnistuneita miessuhteita, mielenterveyden ongelmia sekä lääkkeiden väärinkäyttöä. Isoäiti Bonnie on ärhäkkä mutta myös jämäkkä hahmo, joka saa luisussa oleva J.D. oikealle tielle.

Entisenä näyttelijänä Howard tietää, miten ohjata näyttelijöitä, eikä Hillbilly Elegykään ole tässä suhteessa poikkeus.

Amy Adams lisää taas yhden onnistuneen työn ansioluetteloonsa Beverlyn roolissa ja hyviä ovat myös Owen Asztalos ja Gabriel Basso nuorena ja hieman vanhempana J.D:nä. Glenn Closen isoäiti tuntuu lähes karikatyyriltä, mutta on ilmeisesti hyvin lähellä esikuvaansa.

Hillbilly Elegy alkaa vuodesta 1997 ja siirtyy sitten vuoteen 2011. J.D. on opiskelemassa lakia ja valmistautuu haastatteluun kesäharjoittelusta lakitoimistossa, kun kotoa tulee ikäviä uutisia: äiti Beverly on ottanut yliannoksen heroiinia ja päätynyt sairaalaan. Takaumissa J.D. käy läpi lapsuuttaan räjähdysherkässä perheessään ja pohtii äitiään sekä omaa tulevaisuuttaan.

Hillbilly Elegyn ongelmana onkin sen rakenne. Elokuvasta tulee sarja löyhästi toisiinsa kiinnittyviä, lähes poikkeuksetta valtavaa draamaa täynnä olevia kohtauksia, jotka tekevät kokonaisuudesta hajanaisen ja lievästi ylipitkän. Samalla Howard ja käsikirjoittaja Vanessa Taylor käsittelevät varsin pinnallisesti sitä sukupolvien köyhyyden jatkumoa, joka on Vancen perheen ongelmien taustalla.

Päätöksessä J.D. toteaa isoäitinsä sanoin, että olemme mitä olemme, mutta päätämme itse mitä meistä tulee. J.D. Vance onnistui tässä, mutta lukuisat muut köyhistä oloista tulevat amerikkalaiset eivät saa moiseen koskaan mahdollisuutta.

Netflix-suoratoistopalvelun tuottama Hillbilly Elegy tulee rajoitettuun elokuvateatterilevitykseen. Sen varsinainen ensi-ilta on Netflixillä 24. marraskuuta.