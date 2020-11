Viimeiset-elokuvan kerronta jää junnaamaan merkityksettömän oloisiin kohtauksiin.

Western

Viimeiset, ohjaus Veiko Õunpuu. Pääosissa Pääru Oja, Tommi Korpela, Laura Birn, Elmer Bäck. 117 min. K16.

★★

Aarne Tarkas teki 1950–60-luvuilla hassuja ”westernejä” Lapin kultakentiltä. Eräänlainen Lapin kultamaille sijoittuva nykywestern on myös virolaisohjaaja Veiko Õunpuun virolais-hollantilais-suomalaisena yhteistuotantona valmistunut Viimeiset.

Elokuva sijoittuu lappilaiseen kaivosyhteisöön, jonka primus motor on häikäilemätön kaivoksenomistaja Kari Kolehmainen (Tommi Korpela). Poronhoitajaperheen nuorempi vesa Rupi (Pääru Oja) on Karin palveluksessa kaivosmiehenä ja amfetamiinihankkijana, mutta hänen päätehtävänsä on taivutella poromiesisä (Sulevi Peltola) ja vanhempi veljensä (Samuli Edelmann) myymään maansa Karille.

Nykyiset kaivoskäytävät kun ovat muuttuneet liian vaarallisiksi kaivamiselle, eivätkä kaivosmiehet enää Karin maanitteluista huolimatta suostu työskentelemään niissä.

Lisäjännitteitä tilanteeseen luo kaivosyhteisön kaunotar Riitta (Laura Birn), jolla on miesystävä Lievonen (Elmer Bäck), mutta jonka perään katselevat myös Kari ja syrjäänvetäytyvämmin Rupikin.

Näistä aineksista voisi syntyä verevää draamaa, mutta kun ei synny. Pitkän uran tehneen ja usein palkitunkin Õunpuun (s. 1972) yritys tehdä toisaalta vahvaa melodraamaa ja toisaalta hieman Michelangelo Antonionin tai Terrence Malickin tapaan ihmisiä maisemassa ja maisemaa henkilöiden mielenliikkeiden heijastajana kuvastavaa taide-elokuvaa ei oikein onnistu.

Viimeiset on kuin auto, joka käynnistyy ja pysähtyy, käynnistyy ja pysähtyy ja käynnistyy taas, mutta ei koskaan pääse pitkälle. Kerronta junnaa irrallisen tuntuisissa, merkityksettömän oloisissa kohtauksissa liian pitkään ja kokonaisuus kärsii.

Henkilöhahmoista oikeastaan vain Karista muodostuu täysipainoinen kuva, mikä on paljolti Tommi Korpelan hienon roolityön ansiota. Korpela tekee Karista taitavasti ympäristöään manipuloivan niljakkeen, jossa on toden makua. Hyvä on myös Laura Birn Riittana, jonka unelmat ovat yksinkertaisia, mutta silti hänen tilanteessaan aika lailla mahdottomia toteuttaa.

Nimellistä päähenkilöä esittävän Pääru Ojan tehtävänä on lähinnä tuijotella koko elokuvan läpi, mutta Elmer Bäck onnistuu rakentamaan räjähdysherkän Lievosen hyvin niistä vähistä ­aineksista, mitä hänelle on annettu.

Hieman Aki Kaurismäestä muistuttavaa lakonista mustaa huumoria elokuvaan tulee vanhan poromiehen lopullisen ratkaisun myötä, mutta se ei taas oikein istu elokuvan yleissävyyn.

Heikki Huttu-Hiltusen ja Eero Tammen yhdessä Õunpuun kanssa käsikirjoittama Viimeiset on lähtökohdiltaan kiintoisa yritys tarkastella pienen teollisuusyhteisön psykologisia ja taloudellisia riippuvuussuhteita eurooppalaisen taide-elokuvan keinoin, mutta kuten valitettavan usein tällaisissa kokeiluissa, kokonaisuus jää hieman teennäiseksi.