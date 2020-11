Perkussionisti Colin Currie oli loistava Tan Dunin Water Concertossa.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa keskiviikkona. Tan Dun, Ravel. Joht. Esa-Pekka Salonen, sol. Colin Currie.

Olen tila jossa olen, kirjoittaa Noël Arnaud teoksessaan Luonnoksen tilassa. Mietin tätä pientä suurta lausetta kuunnellessani Tan Dunin Water Concertoa perkussionisti Colin Currien ja HKO:n soittamana keskiviikkona. Konsertin johti Esa-Pekka Salonen.

Ensi tahdeistaan alkaen konsertossa on kysymys tilassa tapahtuvasta musiikista. Se näkyy jo partituurista, jossa sanotaan, että sooloperkussionistin on käveltävä lavalle soittaen samalla waterphonea.

Myös kaksi lavan molemmin puolin sijoitettua perkussionistia soittavat samaa instrumenttia. Jousella soitettuna, kuten tässäkin konsertossa, ääni tuottaa kaiun kaukaa – kuin joku yrittäisi tavoittaa meitä toisesta todellisuudesta. Soitinta onkin käytetty paljon kauhuelokuvien äänimaisemissa.

Tilan haltuunotto jatkuu koko teoksen ajan niin sointimaisemassa kuin konkreettisesti, esimerkiksi sooloperkussionistin kävellessä orkesterin läpi vibrafonin luokse ja myöhemmin takaisin lavan etuosaan.

Teos on sävelletty vuonna 1998 ja on omistettu vuonna 1996 kuolleen japanilaissäveltäjän Tōru Takemitsun muistolle.

Suuri osa partituurissa mainituista sooloperkussionistin ja kahden muunkin perkussionistin instrumenteista on vesi-elementin ehdoilla valikoitu: vesialtaita, pullo kuplivan äänen tuottamiseksi, käsien kuivaamiseen tarkoitettu pyyhe, siivilä. Vesi toimii sekä rytmisenä ja soinnillisena elementtinä, joskaan näitä kahta ei missään teoksen vaiheessa voi erottaa toisistaan. Myös orkesterin äänimaisema liikkuu kohti orgaanista, luonnosta ammentavaa.

Säveltäjä on kertonut haastattelussa vuonna 2007, että hän yrittää ratkaista laskutoimitusta 1+1=1. Tulkitsen tämän niin, että mikäli maailmaa tarkastellaan kokonaisuutena ja ilmiöitä saman asian eri puolina opponenttien ja selvärajaisten erojen sijaan, lauseke on matemaattisesta epätodenmukaisuudestaan huolimatta taiteellisesti tosi. Tässä teoksessa näin on.

Teos osoittaa meille, että vaikka miten haluaisimme väittää, että musiikki on ja syntyy suljetussa systeemissä, tämä ei ole totta. Musiikki on kaikkialla ympärillämme. Säveltämisen lisäksi voisi puhua löytämisestä. Vai pitäisikö puhua ennen kaikkea siitä? Mitä tällainen ajatusleikki tekisi tavallemme ymmärtää musiikki?

Samassa haastattelussa Tan Dun on kertonut myös, että hänen tarkoituksenaan oli palauttaa mieleensä lapsuuden vesileikit ja veden avulla soitettu ritualistinen musiikki, säveltää muisto uudelleen ja uudelleen.

Juuri ritualistisuudesta tämäkin teos ammentaa. Ritualistisuus elementtinä on sisäänkirjoitettu perkussioihin, tai ainakaan tällaiseen tulkintaan ei ole kovin vaikea päätyä. Itse löydän voimakkaan ritualistisen elementin myös muun muassa Kalevi Ahon perkussiokonsertosta Sieidi, joka on sävelletty vuonna 2010.

Ritualistisuudestakin johtuen Water Concerto ei ole pelkästään soittoa. Se on tapahtuma, jossa luodaan myös paljon muuta kuin ääntä. Luodaan liikettä. Visuaalinen elementti on voimakas ja tuo mieleen George Crumbin Black Angels -jousikvarteton vuodelta 1970. Tan Dun on kertonut, että Crumbin musiikki on vaikuttanut häneen. Rytminkäsittelyn puolesta vaikutteita löytyy muun muassa amerikkalaisminimalisteilta.

Colin Currie oli loistava. Soittaessaan hän otti tilan käyttöönsä ja teki siitä jotain muuta kuin pelkän konserttisalin. Oli tila jossa oli.

Orkesteri oli joutunut opettelemaan teoksen ilmeisen nopeasti. Joissain kohdin mietin, voisivatko soinnilliset efektit ja kontrastit olla vielä voimallisempia. Välillä teknisyys vei voiton.

Kokonaisuutena Currien ja HKO:n soittoa Esa-Pekka Salosen johdolla oli kuitenkin nautinnollista kuunnella, katsoa – kokea.

Oman lisänsä esitykseen toi loppusiivouksen performatiivisuus, kun kolme järjestäjää kantoi lavalta pois mitä erilaisimpia instrumentteja ja kuivasi vedestä lainehtivaa lavaa aluksi pyyhkeillä ja lopulta valtavalla mopilla.

Konsertin toinen ohjelmanumero oli Ravelin Hanhiemo. Teos on alun perin sävelletty viisiosaiseksi nelikätiseksi pianokappaleeksi. Paria vuotta myöhemmin Ravel teki teoksensa pohjalta puolituntisen baletin orkesterille.

Teos pohjautuu tuttuihin satuihin: Prinsessa Ruususeen, Kaunottareen ja Hirviöön, Peukaloiseen.

Aivan aluksi tuntui, että orkesteri ei päässyt ihan parhaaseensa – kuin yhteys Salosen ja orkesterin välillä ei olisi ollut aivan saumaton. Soitto oli taitavaa ja tunnelmat vaihtuivat ketterästi, mutta sointi tuntui kireämmältä kuin HKO:lla parhaimmillaan.

Se kuitenkin vapautui, yhteys löytyi. Jännitteitä rakennettiin ja ne sulivat.

Teoksen lumottuun puutarhaan päätyvä loppu oli upea. Pekka Kauppinen soitti hienot viulusoolot.

Tämä oli ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun Salonen johti HKO:ta. Hän korvasi konsertissa yhdysvaltalaiskapellimestari Leonard Slatkinin, joka joutui perumaan kiertueensa koronapandemian takia.

Orkesteri ja yleisö olivat ilmeisen mielissään lopputuloksesta, eikä ihme. Toivottavasti seuraavaan kertaan ei mene aivan näin pitkään.