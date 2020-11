Miten esittää tv-sarjassa tai elokuvassa hahmoa, joka eläessään oli supertähti – ja kuolemansa jälkeen vähintäänkin marttyyri?

Kyse on Walesin prinsessa Dianasta, kenestäpä muustakaan. Kaikkien historiallisen draaman ystävien karkkipäivä on viimein täällä: The Crownin neljäs kausi alkaa Netflixillä sunnuntaina 15. marraskuuta.