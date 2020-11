Mikael Gabriel tekee historiaa: virolaisräppärin kanssa tehty kappale on noussut listakärkeen sekä Suomessa että Virossa

Mikael Gabrielin ja Nublun kappale Universum on tällä hetkellä Suomen ja Viron Spotifyn kuunnelluin kappale.

Räppäri Mikael Gabriel on onnistunut tekemään historiaa nousemalla Viron Spotify-listan kärkeen ensimmäisenä suomalaisartistina. Gabriel julkaisi yhdessä virolaisräppäri Nublun kanssa viikko sitten kappaleen Universum.

Biisi nousi heti julkaisupäivänään Virossa Spotifyn ykkössijalle ja on pysytellyt siellä siitä lähtien. Eilen torstaina kappale nousi myös Suomessa Spotifyn ykkössijalle.

Viikossa kappaletta on kuunneltu yhteensä hieman alle 400 000 kertaa. Eilen torstaina kappale keräsi Suomessa noin 40 000 kuuntelukertaa.

Tällä hetkellä Spotifyn suosituimpienkin kuuntelumäärät vaikuttavat Suomessa olevan tosin pienempiä kuin vuosi sitten. Vuonna 2019 marraskuun puolivälissä kuunnelluimmat kappaleet keräsivät Spotifyssa päivässä yli 65 000 kuuntelukertaa.

Spotify-suosion lisäksi Gabrielin ja Nublun kappale on noussut suosituksi myös Youtubessa. Marta Vaarikin ohjaama musiikkivideo on ollut Youtuben trendaavin video molemmissa maissa, ja sitä on katsottu jo yli 300 000 kertaa.

Katso Universum-video alta:

Nublu on ollut jo parin vuoden ajan kotimaassaan viraali-ilmiö, jonka kappaleet ja erityisesti omintakeiset videot ovat keränneet paljon huomiota.

Alkuvuodesta Nublu palkittiin Estonian Music Awards -tapahtumassa yhteensä neljällä palkinnolla. Nublu valittiin vuoden rap-artistiksi ja miesartistiksi, minkä lisäksi Für Oksana -kappale palkittiin vuoden biisinä ja vuoden musiikkivideona.