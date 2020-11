Hamin näyttelyn yhteydessä ilmestynyt kirja kertaa taiteilijatalon historiaa.

Arkkitehti Gösta Juslénin suunnittelema funkistyylinen Lallukan taiteilijakoti on nököttänyt Eteläisen Hesperian­kadun varrella Helsingin Etu-Töölössä vuodesta 1933 lähtien. Talossa on 53 huoneistoa, joista kuvataiteilijoilla on käytössään on 24 ateljeeta, näyttämötaiteilijoilla 16 asuntoa ja säveltaiteilijoilla 13.

Rakennuksesta saadaan kiittää viipurilaista liikemiestä Juho Lallukkaa (1852–1913) ja hänen vaimoaan Maria Lallukkaa (1858–1923). Lapseton pariskunta oli jo elinaikanaan avokätisiä taiteen ja kulttuurin tukijoita. Vuonna 1908 tekemässään keskinäisessä testamentissa he määräsivät, että kummankin puolison kuoltua pääosalla kuolinpesän omaisuudesta on perustettava säätiö, jonka tehtävänä on ylläpitää Helsinkiin perustettavaa taiteilijakotia.

Taiteilijakoti ei ollut ensisijainen testamenttilahjoituskohde, mutta mesenaattipariskunnan omaisuus kasvoi sodan aikana koska suuri osa varallisuudesta oli sijoitettu kiinteistöihin. Aviomiehen kuoltua Maria Lallukka muutti testamenttiaan niin, että suurimmiksi lahjoituskohteiksi muodostuivat Viipurin kirjasto ja taiteilijakoti.

Taiteilijakodin tarkoitus oli antaa turvaa ja työskentelytilaa taiteilijoille. Lallukan sääntöihin lisättiin myöhemmin pykälä, jonka mukaan taiteilijakoti on tarkoitettu ”kuvaamataiteen, ja mikäli tilaa on, ansioituneille sävel- ja näytelmätaiteen harjoittajille, joilla vanhuuden päivinä on joko sairauden tähden tai taloudellisista syistä hankala toimeentulo”.

Lallukan taiteilijakodissa on vuoteen 2020 mennessä asunut useita satoja suomalaisia taidemaalareita, kuvanveistäjiä, säveltäjiä ja näyttelijöitä. Ensimmäisten joukossa taloon muuttivat muun muassa kuvataiteilijat Eero Nelimarkka, Ester Heleniusja Ellen Thesleff.

Kirjailijoita ei sen sijaan Lallukassa ole nähty, sillä Suomen Kirjailijaliitto aloitti vuonna 1910 heille suunnatun talohankkeensa, jota Lallukatkin tukivat testamentissaan.

Marja Lahelma: Lallukka – Elämää taiteilijakodissa. Parvs. 196 s.