Heli Hiltusen näyttely Anhavalla on kuin tunteikas salapoliisikertomus

Heli Hiltunen hyödyntää näyttelyssään ostoslistoja, palkkakuitteja ja mummolle kirjoitettua runoa.

Kuvataide

Heli Hiltunen ja Juhana Moisander 22.11. saakka Galerie Anhavassa. Fredrikinkatu 43. Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Muistaminen ja unohtaminen ovat jo pitkään olleet keskeisiä teemoja Heli Hiltusen (s. 1960) taiteessa. Hänen uusimmissa teoksissaan ihmiset ja tarinat ovat jo haalistuneet, mutta tunnejälki säilyy.

Hiltunen on kerännyt näyttelyynsä menneisyyden fragmentteja, jotka huokuvat surua, lohtua ja toivoa. Ostoslistojen ja palkkakuittien seassa on yksinäisen viesti tuttavalle ja onnittelukortti, jossa valitetaan elämän kurjuutta. Pieneen paperinpalaan on lapsen hapuilevilla kirjaimilla kirjoitettu lohdutusruno itkevälle isoäidille.

Muistot ovat usein häilyviä, ja aukkokohtia täydennetään kuvitelmilla. Hiltusen teokset jäljittelevät muistin epäluotettavuutta antamalla vain vihjeitä ja jättämällä loput katsojan arvailtavaksi. Hiltunen osaa mestarillisesti rakentaa teoksensa niin, että pienet detaljit kutkuttavat mielikuvitusta, mutta eivät kuitenkaan kerro liikaa.

Hiltunen käyttää teoksissaan useita tekniikoita – maalausta, valokuvaa, kollaasia ja silkkipainoa – jotka sulautuvat yhteen hallituksi kokonaisuudeksi. Etenkin Hiltusen omalaatuinen maalaustekniikka saa maalipinnan näyttämään haalistuneelta valokuvalta niin hyvin, että eroa ei aina tahdo huomata.

Näyttelyn tunnelmaa korostaa kellarista kaikuva alakuloinen musiikki. Juhana Moisanderin (s. 1977) videoteos Pied Piper (2020) esittää nykyversion Hamelnin pillipiiparista. Nokkahuilu on kasvanut muusikon nenään kiinni, ja luuttu soi, vaikka sitä ei näppäile. Soittaja on juuttunut rooliinsa, ja show’n täytyy jatkua, halusi hän tai ei.