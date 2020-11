Helsinki Contemporary -galleria on yhdistänyt onnekkaalla tavalla kaksi maalaria.

Kaarlo Stauffer, Hauntology my ass (an orphic glance), (2017–2018).­

Nykytaide

Kaarlo Stauffer ja Aki Turunen 22.11. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Aki Turunen (s. 1983) ja Kaarlo Stauffer (s. 1988) jakavat marraskuussa Helsinki Contemporary -gallerian pienillä yksityisnäyttelyillään.

Turusen ja Staufferin kokonaisuudet tulevat yllättävän lähelle toisiaan. Molemmat näyttelyt kuvaavat mennyttä aikaa ja yhdistävät siihen lapsuudesta muistuttavaa tunnelmaa.

Stauffer on maalannut omaelämäkerrallista perhealbumia kymppikuvan hengessä vuodesta 2017 lähtien. Maalausten lähtökohtana ovat filmikameralla otettavat räpsyt ja niille tyypilliset amatöörikuvauksen piirteet.

Toisin kuin nykyvalokuvauksen valtavirtaa edustavassa äärimmilleen estetisoidussa somevalokuvassa, teosten sommitelmat ovat nostalgisella tavalla spontaaneja. Kuvien lapset ja nuoret poseeraavat joko ujosti katsojaa kohti tähyten tai vaikuttavat kameran yllättämiltä. Maalaukset korostavat filmivalokuvaukselle tyypillisiä virheitä. Teoksissa Valohahmot (2018) ja Haaksirikko (2019–2020) lapset kylpevät salamavalon loimotuksessa.

Kaarlo Stauffer, Haaksirikko, 2019–2020.­

Maalauksessa Hauntology my ass (an orphic glance) (2017–2018) katsellaan takarivistä kohti jonkinlaista esityslavaa. Katsojan edessä on ympäriinsä kääntyileviä päitä, joiden yllä kohoaa odotuksesta tiheä jännittävien muotojen taivas. Maalaus tempaa lapsuuden taide-elämyksiin kuten koulujen juhliin ja konsertteihin.

Teoksen nimi ilmentää Staufferin tapaa ammentaa kirjallisuudesta ja taiteen teoriasta. Teosnimi viittaa yhtä aikaa Jacques Derridan menneisyyden aavemaista läsnäoloa kuvaavaan hauntologian käsitteeseen ja menneestä kohdettaan etsivään, mutta sen kadottavaan Orfeuksen katseeseen. (Myytissä rakastettuaan kuoleman valtakunnasta noutava Orfeus katsoi Eurydikeen ja menetti tämän vuoksi Eurydiken kokonaan.)

Siinä missä Staufferin Valohahmot, haaksirikko käsittelee taiteilijan henkilöhistoriaa, Turunen ammentaa taiteen historiasta. Gallerian etuosassa oleva Turusen näyttelykokonaisuus Gonzaga Yellow viittaa Italiassa 1300–1700-luvuilla hallinneeseen Gonzagan sukuun sekä Italiasta Turusen palettiin tarttuneeseen keltaiseen väriin.

Aki Turunen, Pyhien Markusten suudelma, 2020.­

Turunen esittelee pienessä tilassa teoksia useasta eri sarjasta. Sarjoissa yhdistyvät monet tyylisuunnat ja ilmaisukeinot. Yhteistä niille on kuitenkin taiteen historian ja ylhäisen esittäminen karnevalistisen lapsekkaalla tavalla.

Kuningatarmaalausten eli Regina-sarjan kipinänä on Maria Teresa. Sarjan hallitsijattaret ovat kaleidoskooppimaisen, pirstaleisen spektrin läpi kuvattuja. Linna-sarja ja myyttejä kuvaavat pienet paperipohjaiset pastellivärityöt revittelevät naivistisella ilmauksella.

Aki Turunen, Uponnut linna (Le château englouti), 2020.­

Turusen ilkikurisen lapsekkaista teoksista kauniin herkkänä erottuu viktoriaanisia queer-pornoaiheita kuvaava sarja, joissa rakastavaisten kehot keskittyvät optimistisina toisiinsa.