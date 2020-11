Suomenkielisessä räpissä Elastisella on vain yksi asia sanottavanaan, ja sen hän sanoi jo 20 vuotta sitten, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Elastinen: Uusia Muistoi

Rähinä Records & Kaiku Entertainment

★★

Uskottavuus on asia, johon tuskin törmää yhtä voimakkaasti missään muussa genressä kuin räpissä. Räpin alkulähteillä korostui sanoma sekä tanssittavuus, ja jos näistä luopui tai jos nämä valjasti kaupallisuuden käyttöön, yhdessä yössä artistista saattoi tulla sell-out, itsensä myynyt.

Elastinen on saanut nurinaa osakseen iskelmällisyydestä ja sillä menestymisestä, vaikka jo Fintelligensin ensilevyä Renesanssi (2000) leimasi menestyksen ihannointi. Se oli levy duosta, joka ”laittaa koko skenen remonttiin”, koska ”suomihiphop oli pulas ja kaikki tietää, ketkä pelasti sen”. 20 vuotta täyttävä levy julkaistiin juuri uudelleen Elastisen uuden albumin julkaisun alla.

Elastinen on korkeintaan tehnyt samanlaisen paradigman muutoksen kuin Samuli Edelmann, joka alkoi 2000-luvun alussa laulaa virsiä sekä katsoa levynkansissa ja promokuvissa vakavasti alaviistoon.

Vuonna 2012 Voice of Finlandissa esiintyi hymyilevä ja voimakkaasti eläytyvä Elastinen. Sen jälkeen Elastinen on ollut yhtä hymyä, ja ovet ovat auenneet Satulinnan illallispöytään jo kahdesti. PMMP-cover Oo siellä jossain mun oli iskelmällisemmän Elastinen ensimmäinen voimannäyttö.

Niin, Elastinen myös laulaa nykyisin, mikä oli yllätys monille, vaikka laulava räppäri on ikivanha konsepti. Biz Markien Just a Friend ilmestyi vuonna 1989, ja 2000-luvun alussa oli hienoinen buumi sille, että räppäri lauloi oman kertosäkeensä, vaikka sitten epävireisesti. Elastinenkin lauloi jo Kellareiden kasvattien kertosäkeessä.

Kaupallisuus on sikälikin hassu määrittäjä uskottavuudelle, että kaupallinen menestyminen voi olla iso osa räppiin liittyvää voimaantumista. Public Enemyn It Takes A Nation of Millions to Hold Us Back (1988) oli kaupallinen menestys ja sen sanoma oli tärkeä.

Amerikkalaisen ja suomalaisen rap-kulttuurin vertaaminen on monilta osin höpöä, mutta myös Suomessa rap voi toimia voimaantumisen välineenä, hyvin erilaisessa kontekstissa tosin.

Elastinen tuntuu käyttäneensä merkittävän osan urastaan juuri tähän. Toisin kuin Yhdysvaltain artisteille, rap ei ollut Fintelligensille ensisijaisesti väylä saada äänensä kuuluviin, vaan hiphop-kulttuuri oli pelastettava, koska se oli pulassa. Miksi ja mikä se pula oli, jäi aina vähän epäselväksi. Hiphop-kulttuurin olemassaolo Suomessa oli kuin itseisarvo ja sen ihanteet adaptoitiin Yhdysvalloista.

Näin Iso-H ja Elastinen luonnehtivat levyllään 20 vuotta sitten, mitä luovasti suomen kieltä hyödyntämällä ja vain kolmella s:llä kirjoitettu Renesanssi tarkoittaa: ”Se tarkoittaa suomalaisen hiphopin uutta tulemista, suomen kielen merkityksen korostamista omana äidinkielenä. Sen tajuamista, että suomen kieli on paras kieli. Me ollaan ne kaks jätkää, kenelle suomen hiphop-skene ei kelvannut silloin, kun me alotettiin. Me vaan ruvettiin tekee omaa juttuu välittämättä siitä, mitä kukaan sanoo.”

Fintelligens oli nimeään myöten fennomaaninen projekti, joka syntyi samalla tenholla, millä suomalaista kulttuuria oltiin luotu aiemminkin. Vielä 1800-luvun alussa Suomella ei ollut kansalliseeposta, mutta pitihän sellainen tehdä kuin toteemiksi sille, että myös suomalaista kulttuuria on olemassa.

Fintelligens räppäsi ensilevyllään siitä, että ihan turha yrittää vaimentaa, kun tuskin kukaan edes yritti. Fintelligens halusi pelastaa suomalaisen hiphop-kulttuurin, jota ei kunnolla koskaan edes ollut. Mutta kyllä, Fintelligensillä oli lopulta merkittävä rooli siinä, että rap normalisoitui Suomessa.

Ja kun työ on tehty, sen jälkeen voi keskittyä nauttimaan hedelmistä. Elastisen rooliksi on jäänyt toistaa uusliberalistista tee se itse -tarinaa. Voimaannuttavaa se on varmasti miehelle itselleen.

Uusia Muistoi on Elastisen ensimmäinen soololevy viiteen vuoteen, jos neljän vuoden takaista televisio-ohjelmasta koottua Elastinen Feat. -levyä ei lasketa.

Levy tasapainottelee iskelmällisemmän ja enemmän suomalaiseen popkulttuurin kytköksissä olevan Elastisen sekä 20 vuoden takaisen rap-estetiikan kanssa.

Etenkin avauskappale Note To Self on selvä nostalgiapala: ajalle tyypillinen chopattu biitti, jonka Elastinen on tuottanut itse, ja jossa hän räppää olevansa ”Suomiräpin original tee se itse -mies” sekä tehneensä tahdonvoimasta taidetta. Suomiräpin peruskauraa, mutta eiköhän tämä ole kuultu jo?

Siirtymä modernimpaan soundiin ja levyn nimikappaleeseen on sulava, mutta Uusia Muistoi kuvaa oikeastaan levyn ydinongelman. Elastinen laulaa, että ”tehään uusia muistoi, nää on vanhoi hyvii aikoi”.

Oikeastaan, ei ole.

Sen sijaan, että Elastinen laulaisi tai räppäisi jostain konkreettisesta, hän tuli kertomaan kuulijoille, että aikoo tehdä nyt uusia muistoja. Eikö viidessä tai edes 20 vuodessa ole tapahtunut mitään uutta kertomisen arvoista?

Keko Salatan tuottama ja kuin viihdeorkesterille sovitettu Nollatoleranssi saanee yleisöön liikettä, jahka Elastinen pääsee taas lavoille. ”Pelkkii hyvii viboi”, siinä lauletaan.

Singlenä julkaistu Suutele suulle lainaa Tommy Tabermannia sekä viljelee sisustustaulukelpoisia self help -viisauksia: ”Jos tahot, et latvas saavuttaa taivaan, kasvata ensin sun juuret.”

Tuttua räppilouskutusta edustaa Mähän sanoin, jossa vierailee Gettomasa. Ei mitään uutta elämän puun latvojen alla, kasvaneiden juurien päällä: ”Se oli mun duunii teidät kehiin värvää, eikä kukaan voi mun legacya tärvää”, Elastinen räppää. Toisaalta Gettomasa ja Elastinen on juuri oikea pari tekemään yhteiskappaleen: molemmat pääsevät sanomaan taas kerran näyttäneensä epäilijöilleen, keitä he sitten olivatkaan.

Levyllä on mukana myös Elastisen menestyssinglet: vuoden suosituimpiin kotimaisiin kappaleisiin kuuluva duetto Jenni Vartiaisen kanssa (Epäröimättä hetkeekään) sekä kahden vuoden takainen Supervoimii. Jos räpeissään Elastisella ei ole mitään uutta tai kiinnostavaa sanottavaa, niin iskelmällisempi puoli pitää Elastisen pinnalla. Uusia Muistoi on näiden kahden roolin ristivetoa.

Ei voi välttyä ajatukselta, että ehkä Elastisen olisi jo aika päästää räppärin roolistaan irti, johon hän tuntuu tukeutuvan silkan abstraktin uskottavuusihanteen kannalta, jota tuskin kukaan häneltä kaipaa.

Suomenkielisessä räpissä Elastisella on vain yksi asia sanottavanaan, ja sen hän sanoi jo 20 vuotta sitten. Hyvää työtä, Ela.